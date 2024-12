Amadeus e Fiorello insieme sul Nove, indizio social e retroscena sul nuovo show: "Tutto può succedere" Amadeus virale sui social grazie a uno scatto con Fiorello, Biggio e Savino accompagnato da un messaggio allusivo. Decolla l'ipotesi di un programma insieme sul Nove.

Amadeus è sempre Amadeus, personaggio amatissimo e costantemente in hype sui social a prescindere dalla rete che lo ospita e dal tema trattato. Figuriamoci quando appare sul web insieme a Fiorello, suo storico amico e partner di mille imprese televisive. Per questo è bastato un loro scatto pubblicato su IG da Amadeus – nel quale apparivano anche Fabrizio Biggio e Nicola Savino – per dar fuoco alle polveri del gossip tv. Di cosa si tratta?

Amadeus con Fiorello, Biggio e Savino: la foto social fa sognare i fan

Questa mattina, domenica 15 dicembre, Amadeus ha usato il palcoscenico social del suo profilo Instagram da 1.9 milioni di followers per mostrare ai suoi fan una foto in cui appariva insieme a Fiorello, Fabrizio Biggio e Nicola Savino. Manco a dirlo, lo scatto è diventato immediatamente virale – collezionando oltre 25mila like e migliaia di commenti – ed ha aperto la strada alla suggestiva ipotesi di una reunion lavorativa tra Amadeus e Fiorello (oltre agli altri due amici) in vista di un nuovo progetto televisivo. Tale ipotesi è rafforzata dalla didascalia con cui ‘Ama’ ha accompagnato la foto in questione: "Tutto può accadere", un messaggio allusivo, che immediatamente ha acceso i sogni dei fan dello ‘strano’ quartetto, che nei commenti si sono scatenati a immaginare i possibili scenari lavorativi sullo sfondo di questo scatto.

Il nuovo programma sul Nove: le ipotesi

Ma cosa bolle davvero in pentola? Detto che per il momento si rimane nel campo dei rumors, la prima occasione televisiva che potrebbe riunire Amadeus, Fiorello, Biggio e Savino potrebbe essere l’ormai vicinissimo show di San Silvestro, che Nove ha affidato proprio alla conduzione di Amadeus. Il conduttore ravennate nell’ultima serata del 2024 sfiderà in diretta Rai 1, in onda con L’anno che verrà guidato da Liorni, e Canale 5, che come al solito affiderà le chiavi del suo show di fine anno a Federica Panicucci. In realtà, le prime indiscrezioni relative allo show del Nove riportavano un altro nome come ipotetico co-conduttore al fianco di Amadeus, ovvero Gianni Morandi. Ma a questo punto non sono da escludere nuovi colpi di scena con l’ingesso nel cast di Fiorello, Savino e Biggio. Non è da escludere, inoltre, che il quartetto in questione possa essere al lavoro sui un nuovo programma, soprattutto ora che Amadeus sta faticando con gli ascolti sul Nove.

