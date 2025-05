Quasi orfano, Vittoria Puccini furiosa: la crisi col marito e i problemi con la sua famiglia Una commedia largamente amata dal pubblico, con un cast all'ultimo grido, ecco tutti i dettagli sulla pellicola con Scamarcio e Vittoria Puccini innamorati ma litigiosi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

In Quasi orfano, Riccardo Scamarcio interpreta Valentino, un designer del Sud che ha tagliato i ponti con la sua famiglia per rifarsi una vita al Nord. Accanto a lui c’è Costanza, sua moglie, interpretata da Vittoria Puccini, che ha sempre sostenuto la sua scelta di rinnegare le proprie origini. Tutto sembra filare liscio finché la rumorosa famiglia di Valentino irrompe nella sua nuova vita, sconvolgendo i fragili equilibri della coppia. I problemi tra Valentino e Costanza emergono subito: lei mal sopporta il caos che si porta dietro il passato di lui, mentre lui è diviso tra il bisogno di apparire perfetto e il richiamo delle sue radici.

Quasi Orfano va in onda proprio stasera, su Rai 1, alle 21:30. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche