Una serie di divertenti e piccanti episodi raccontano storie di vacanze, sole, mare, amori e tradimenti sulle più famose spiagge italiane: Capri, Ischia, Porto Rotondo, Forte dei Marmi, San Felice Circeo, Peschici. Un emigrante torna al paesello d’origine per salvare il proprio onore, i tifosi fiore ntini cercano di portare alla squadra un noto calciatore, un padre si inventa una vita fasulla per far colpo sul figlio, una cantante lirica scarica il proprio marito, un doppiatore affronta il palco. Tra le storie spicca anche quella di Biagio Izzo e suo nipote, che dovranno affrontare arredare la villa di un miliardario americano, sposato con la bella Alena Seredova, che però cederà alle avance di Izzo.

Il film Un’estate al mare andrà in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 21:05.