Alena Seredova si è sposata con Alessandro Nasi: invitati, look e cerimonia La bella showgirl è ufficialmente convolata a nozze in una cornice da sogno tra abiti meravigliosi, rito civile e ospiti di rilievo. Ecco come è andata.

L’ex di Buffon, che ormai da nove anni aveva una relazione con il manager Alessandro Nasi, dal quale ha avuto nel 2020 anche una splendida bimba di nome Vivienne Charlotte, si è sposata. Nella meravigliosa cornice di Noto, in Sicilia, i due hanno ufficialmente detto "Sì". Vediamo i dettagli del matrimonio.

Seredova e Nasi sposati a Noto con rito civile

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati il 17 giugno 2023 a Noto, in Sicilia, una località senza un significato particolare ma pensata appositamente perché potesse diventare un luogo importante per entrambi. Una scelta in realtà non del tutto originale dato che in questo luogo da sogno in precedenza si era già celebrato anche il matrimonio dei "Ferragnez".

Alena e Alessandro sono arrivati sul luogo della cerimonia su una Fiat 500 spiaggina, auto d’epoca degli anni Sessanta di un sofisticato color Tiffany. A celebrare la cerimonia civile il sindaco Corrado Figura, il quale ha voluto omaggiare la coppia anche sui propri social scrivendo: "Ad Alessandro e Alena con l’augurio che la città di Noto possa scaldare sempre i loro cuori".

John Elkann e Chiellini tra gli invitati ma manca Buffon

Oltre alla famiglia e agli amici più stretti della coppia, al matrimonio hanno partecipato anche personaggi di spicco come John Elkann, cugino dello sposo, con la moglie Lavinia Borromeo che per l’occasione è stata la testimone della Seredova. Ma tra i volti noti anche Giorgio Chiellini con la moglie Carolina Bonistalli e Maria Laura, la compagna di Ogbonna, l’ex calciatore juventino.

Tra i grandi assenti non è certo passata inosservato che mancasse proprio Gianluigi Buffon, l’ex compagno storico di Alena Seredova e con il quale ha avuto due figli Louis Thomas e David Lee. La coppia, però, si era separata in malo modo dopo un tradimento da parte di lui, ed è quindi abbastanza comprensibile che per l’inizio di questa nuova vita la bella Seredova non abbia voluto la sua presenza.

L’eleganza degli sposi

Alena Seredova i è presentata al suo matrimonio fasciata in un bellissimo abito bianco ricamato con maniche a palloncino e scollatura profonda. Al vestito è stata affiancata un’acconciatura raccolta realizzata dal celebre hair stylist Martin Tyl. Ma la showgirl nel corso della cerimonia ha scelto di indossare ben tre abiti diversi. Al cambio d’abito per il ricevimento, Alena ha sfoggiato un vestito lungo molto elegante, sui toni chiari del rosa e del verde con spalle scoperte e una fantasia floreale. Il tutto abbinato a un’acconciatura più libera, un morbido semi raccolto a cascata.

Infine, altro cambio look per dare il via ai veri festeggiamenti: chocker brillante, micro top, e minigonna con volant. Outfit abbinato a una pony tale altissima, morbida e ondulata. In tutto ciò, lo sposo ha invece sfoggiato un elegante abito blu doppio petto con cravatta in tinta e camicia bianca.

