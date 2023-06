Chi è Alessandro Nasi, il super manager che sposa Alena Seredova La nota showgirl, modella e attrice ceca si prepara al secondo matrimonio, non prima di aver aspettato l'esame di terza media del figlio David Buffon

Si tratta ormai di un countdown, quello che separa Alena Seredova e Alessandro Nasi dal grande giorno. Un amore già coronato dalla nascita di Vivienne Charlotte, a maggio 2020, che domani vedrà il grande sì proprio a Noto, lo stesso luogo dove nel 2018 si sono promessi amore anche Fedez e Chiara Ferragni.

Chi è Alessandro Nasi, il futuro marito di Alena Seredova

L’uomo che ha conquistato il cuore della showgirl, ex del portiere Gigi Buffon (con il quale ha avuto precedentemente 2 figli) si chiama Alessandro Nasi. Su di lui sappiamo che è nato il 18 aprile 1974 a Torino, e che è un dirigente e imprenditore italiano. La sua scalata imprenditoriale ha inizio 2005, quando diventa Dirigente del Corporate Business Development in Fiat. Attualmente, invece, il futuro marito della modella, è anche vice presidente della società finanziaria Exor, la holding controllata dagli eredi delle famiglie Agnelli e Nasi.

Oggi ha 48 anni e domani convolerà a nozze con la Seredova, che frequenta dal 2015, quando i due si sono conosciuti allo stadio: ovviamente tifano entrambi Juventus. Nel 2020 è poi arrivata la figlia Vivienne Charlotte, che ha solo rafforzato l’amore della coppia.

Il matrimonio a Noto

Ancora qualche ora e poi Alena Seredova sarà ufficialmente unita in matrimonio con Alessandro Nasi. Ben 9 anni di relazione che i due futuri sposini hanno scelto di coronare proprio in Sicilia, per la precisione a Noto, località non vicina a nessuno dei due, ma che hanno scelto proprio per questo motivo.

"Esame di terza media e poi si parte" ha scritto sui social, riferendosi alla prova che il figlio David Buffon, avuto dal precedente matrimonio, si è trovato a dover affrontare alla fine del suo percorso scolastico.

Tutto quello che sappiamo sulle nozze

Per quanto riguarda lo svolgimento, invece, è proprio la modella a spiegarlo: "Firma in Comune ma cerimonia all’aperto, in una tenuta che non conosco. La mia testimone sarà Lavinia Borromeo, per Alessandro ancora non so". Proprio il matrimonio in comune e quindi non in chiesa, avrebbe infatti escluso la possibilità di un matrimonio nella sua città d’origine, Praga.

"Non potendo sposarmi in chiesa, sono andata in cerca di natura e bellezza in Italia: qui vivo da anni, ormai con la doppia cittadinanza". Insomma, sembra tutto pronto. Per avere altri particolari non ci resta che aspettare il 17 giugno e seguire sui social qualche scatto inedito da parte degli invitati.

