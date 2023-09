Alberto Matano non va in onda: oggi stop a La vita in diretta, perché Oggi lunedì 18 settembre 2023 niente consueto pomeriggio su Rai 1 per fare spazio all’inaugurazione dell’anno scolastico con il presidente Mattarella

A poco più di una settimana dal debutto stagionale, Alberto Matano è costretto al primo stop. Oggi lunedì 18 settembre 2023, infatti, La vita in diretta non andrà in onda. Cambio di programmazione per il pomeriggio di Rai 1, che farà spazio a Tutti a scuola, l’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/24 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scopriamo tutti i dettagli.

Niente La vita in diretta: il pomeriggio di Rai 1

Dopo essere tornato al timone del pomeriggio di Rai 1 lo scorso lunedì 11 settembre, Alberto Matano dovrà rinunciare – almeno per oggi – alla sfida con Myrta Merlino. Il testa a testa negli ascolti tra il classico appuntamento de La vita in diretta e Pomeriggio Cinque e la sua nuova padrona di casa non andrà in scena oggi, dal momento che il talk condotto da Alberto Matano non andrà in onda.

A partire dalle ore 16:30, infatti, spazio su Rai 1 a Tutti a scuola, la diretta della cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/24, evento a cui parteciperanno anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’edizione di quest’anno verrà condotta da Flavio Insinna (giunto ai saluti in Rai) con la partecipazione della cantante Malika Ayane.

Tutti a scuola

Come di consueto, prenderanno parte all’evento gli studenti selezionati tramite avviso pubblico al quale hanno partecipato istituti di tutta Italia. Saranno presenti gli studenti dell’Istituto comprensivo Chieri 3 di Chieri, in provincia di Torino: 25 violinisti che eseguiranno la "Carovana nel deserto" di Alberto Curci diretti dal maestro Simone Zoja. I ragazzi del Liceo coreutico Angelo Musco di Catania, invece, porteranno un’esibizione dedicata a "Pandora, il mito", mentre il Liceo coreutico teatrale Germana Erba di Torino interpreterà "High School Musical", con 25 ballerini e due ragazze in carrozzina. L’Istituto professionale Morvillo Falcone di Brindisi metterà in scena una sfilata di moda con abiti realizzati a scuola. Un video racconterà invece la ricostruzione del laboratorio del Polo tecnico professionale di Lugo (RA), danneggiato dall’alluvione che ha colpito Emilia-Romagna e Marche.

Si parlerà poi di attualità, lavoro, salute, sport, scuole italiane all’estero, storie di riscatto sociale. Parlerà anche il Presidente del CONI Giovanni Malagò, con il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, con gli atleti Simone Giannelli e Sofia Raffaeli e gli atleti paralimpici Claudia Cretti e Maxcel Amo Manu, e interverranno artisti come il cantante Alfa, l’attore Nicolò Galasso e la band dei The Kolors.

A concludere la cerimonia, naturalmente, l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Appuntamento su Rai 1 a partire dalle ore 16:30, con diretta disponibile anche su RaiPlay.

Guida TV

Smallville 6 | 16 Warner TV 15:30

Smallville 6 | 17 Warner TV 16:20

Smallville 6 | 18 Warner TV 17:10

Smallville 6 | 19 Warner TV 18:00

Smallville 6 | 20 Warner TV 18:50

Smallville 6 | 21 Warner TV 15:30

Smallville 6 | 22 Warner TV 16:20

Smallville 7 | 1 Warner TV 17:10

Smallville 7 | 2 Warner TV 18:00

Smallville 7 | 3 Warner TV 18:50

Potrebbe interessarti anche