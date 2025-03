Addio a Richard Chamberlain, lo scandaloso padre Ralph di Uccelli di Rovo. Il dolore dell'ex compagno: "L'amore non muore mai" E' morto a un giorno dal suo 91esimo compleanno l'attore sex symbol degli anni '80 che ha tenuto a lungo segreta la sua omosessualità

Morto oggi, 30 marzo, Richard Chamberlain, una vera icona della televisione anni’80. Avrebbe compiuto 91 anni domani, l’indimenticabile attore che prestò il suo fascino a personaggi iconici delle serie tv di quegli anni, dal generoso e umano Dottor Kildare allo scandaloso padre Ralph protagonista della serie tv cult Uccelli di Rovo. Un sex symbol degli anni ’80 che, in realtà era gay.

Richard Chamberlain è morto: sex symbol anni ’80 in realtà era gay

Era il 1983 quando su Canale 5 sbarcò questa indimenticabile e bollente storia d’amore tra il fascinoso e maturo reverendo Ralph e la sua giovane e passionale parrocchiana Meggie. Un amore anzi, meglio, una passione, che superava ogni convenzione e che divenne un fenomeno mediatico nell’Italia degli anni ’90. Dove mamme, zie e nonne si innamorarono in massa di questo prete, e la serie "Uccelli di Rovo" entrò con tale potenza nell’immaginario collettivo che ancora oggi viene usato per descrivere sinteticamente e anche un po’ ironicamente, le storie, che capitano ieri come oggi, di sacerdoti innamorati.

Le donne di tutto il mondo impazzirono per il fascino elegante di Richard Chamberlain, e l’attore californiano sfruttò ogni occasione per sfruttare questa popolarità che risiedeva anche nella sua aura da seduttore, e per questo l’uomo oltre l’interprete covò a lungo il segreto della sua omosessualità.

Il coming out arrivò solo ad età avanzata, e raccontato in un’intervista del 2007: "Sono riuscito a dire la verità solo a 68 anni, quando ormai sullo schermo non potevo più essere un eroe romantico. Sono nato nel 1934. Negli anni ‘40 e ‘50, essere omosessuali in America era molto peggio che essere traditori o assassini. Ho avuto paura. Mi ha fatto cambiare idea il fatto che ormai avevo un’altra età, e meno dubbi su me stesso. Nel momento stesso in cui ho scritto su quelle pagine la parola ‘omosessuale’, mi è sembrato che un angelo mi posasse un’ala sulla testa, liberandomi da ogni paura. Finalmente mi sentivo leggero."

Il grande amore della vita di Richard Chamberlain è stato infatti un uomo, Martin Rabbett che ha voluto salutare il compagno con queste parole: "Il nostro amato Richard è ora con gli angeli. È libero e sta volando verso i nostri cari prima di noi. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un’anima così straordinaria e amorevole. L’amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura".

