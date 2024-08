Alba Parietti vuole liberarsi del marito: la sua soluzione è drastica Le curiosità sul film Abbronzatissimi: dal cast speciale, ai dettagli sul celebre sequel, fino ad arrivare alla versione segreta di 158 minuti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Nel film Abbronzatissimi, tra Rimini e Riccione durante l’estate si intrecciano storie di vario tipo: una giovane prostituta cerca il vero amore, due operai in cerca di due ragazze ricche da sposare per non lavorare più e Isabella, ragazza che si innamora perdutamente di Mustafà, un medico africano. Tra tutte le storie, spicca sicuramente quella con Alba Parietti nei panni di Aurora, la proprietaria di uno stabilimento balneare che chiede a un uomo innamorato di lei di eliminare suo marito per poterla frequentare.

Guida TV

Io e mio figlio - Nuove storie per il commissario Vivaldi Rai Premium 00:00

Potrebbe interessarti anche