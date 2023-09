4 Ristoranti, Borghese in Umbria (alla ricerca del miglior olio extravergine d'oliva) Per il secondo appuntamento stagionale, lo chef si ferma in Umbria: scopriamo tutte le anticipazioni della puntata in onda oggi, 10 settembre 2023

La scorsa settimana chef Alessandro Borghese si è rimesso in moti, inaugurando una nuova stagione di 4 ristoranti, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia che, partita nel 2015 si è imposta come una delle trasmissioni culinarie più amate del panorama televisivo italiano.

Partito a Bassano del Grappa, l’itinerario 2023-204 di Borghese prosegue in Umbria. Uscito dall’iconico van dai vetri oscurati, lo chef sarà un oleo-turista in una regione che vanta una delle produzioni più apprezzate di olio extravergine d’oliva, Special di giornata, che si caratterizza per un gusto molto intenso e corposo. La grande sfida – nonché tra i maggiori motivi d’interesse della serata – sarà quella di vedere l’olio, tra i principi del condimento, salire in cattedra e diventare protagonista dei piatti, che siano carni o formaggi, bruschette o, per assaporarne l’essenza, degustazioni al bicchiere. Specifichiamo che la via dell’olio umbra si estende per circa 40 km da Spoleto ad Assisi, con la bellezza di oltre 1,5 milioni di alberi di ulivo, coltivati su circa 90.000 ettari di terreno.

I ristoranti che si contendono la vittoria di questa seconda tappa stagionale – e i rispettivi proprietari – sono: "TrattOliva" di Luigi, "Osteria Di Vin Porcello" di Elisa, "Fattoria del Quondam Cello" di Donatella e "Hosteria Il Grottino" di Giorgiana. In ballo c’è il titolo di "Miglior ristorante lungo la via dell’olio". Il ristoratore che ne uscirà vincitore riceverà un premio in denaro del valore di 5.000 euro, da investire nella propria attività.

Il meccanismo di Alessandro Borghese – 4 ristoranti resta invariato. Quattro locali della stessa zona si contendono il premio: il titolare di ogni locale accoglie gli avversari e Borghese (che inizia la visita con un’accurata verifica in cucina). Questi degustano un pranzo che dovranno poi valutare assegnando dei punteggi che possono variare da 0 a 10 in cinque categorie specifiche: location, menu, servizio, conto e "special", che si differenzia di settimana in settimana. I punteggi di Alessandro Borghese saranno svelati solo alla fine e possono confermare o modificare la classifica temporanea.

La nuova stagione di 4 ristoranti è formata da un totale di cinque episodi inediti: dopo il debutto di questa sera, Alessandro Borghese attraverserà, a bordo del van dai vetri oscurati, l’Umbria, Tropea, Ascoli e l’Irpinia.

Come vedere 4 Ristoranti

Alessandro Borghese 4 Ristoranti va in onda oggi, 10 settembre, in prima serata su Sky Uno (canale 108 di Sky), alle 21:15, ed è visibile anche in streaming on demand su SkyGo. La puntata è visibile inoltre su NOW, per gli abbonati al servizio.

