Google si prepara ad aggiornare la sua gamma di prodotti Pixel. In arrivo ci sono diverse novità. L’azienda americana, infatti, presenterà nel corso dell’evento del 20 agosto i nuovi Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e il pieghevole Pixel 10 Pro Fold. Per questi smartphone sono già noti i prezzi.

In arrivo c’è anche il nuovo smartwatch Pixel Watch 4 oltre alle cuffie true wireless Pixel Buds 2A. Un report di WinFuture anticipa un ritardo nel lancio per alcuni dispositivi a causa di “problemi nella catena di approvvigionamento” che avrebbero spinto Google a modificare i suoi piani.

Il Pixel 10 Pro Fold è in ritardo

Secondo le informazioni disponibili in questo momento, i nuovi Pixel 10 saranno disponibili a partire dalla fine di agosto, con un debutto nei negozi programmato per il prossimo 28 agosto. Al lancio, però, saranno disponibili solo tre modelli: il Pixel 10, il Pixel 10 Pro e il Pixel 10 Pro XL. Per il Pixel 10 Pro Fold, che probabilmente non arriverà in Italia, i piani sarebbero cambiati.

Google dovrebbe avviare le vendite del suo pieghevole soltanto nel corso del prossimo mese di ottobre. La possibile data di lancio dovrebbe essere quella del 9 ottobre 2025. Al momento, è importante sottolineare, non c’è ancora una conferma ufficiale in merito e non è chiaro quale sia la reale causa di questo cambio di programmi.

Ricordiamo che, secondo i rumor delle ultime settimane, il Pixel 10 Pro Fold dovrebbe presentare diverse novità rispetto alla generazione precedente, con uno schermo leggermente più grande, una protezione antipolvere e una nuova cerniera che potrebbe anche garantire una riduzione del peso. Sotto la scocca, invece, ci sarà il nuovo SoC Google Tensor G5 che sarà utilizzato anche dagli altri Pixel 10.

In ritardo anche smartwatch e cuffie

I problemi con la catena di approvvigionamento non riguarderebbero il solo Fold. Google, infatti, potrebbe ritardare il lancio anche del nuovo Watch 4 e delle Buds 2A. Anche in questo caso, non si conoscono le motivazioni della modifica alle tempistiche di lancio dei nuovi prodotti (che andrà verificata al momento degli annunci ufficiali, il prossimo 20 agosto).

Il ritardo del Pixel Watch 4 e delle Pixel Buds 2A potrebbe rappresentare un problema anche per i Pixel 10. Google, infatti, in passato ha proposto bundle (smartphone + cuffie e/o orologio) con prezzi convenienti. L’impossibilità di avviare subito le spedizioni dei due prodotti potrebbe impedire all’azienda di predisporre un’offerta commerciale di questo tipo.

Per ulteriori conferme in merito non ci resta che attendere un paio di settimane. I nuovi prodotti Google, infatti, saranno annunciati il prossimo 20 di agosto. In occasione dell’evento di presentazione arriveranno anche i dettagli sulla disponibilità.