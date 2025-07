Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google ha finalmente svelato la data ufficiale dell’evento di presentazione dei suoi nuovi smartphone della Pixel serie 10 che comprenderà il Google Pixel 10, il Google Pixel 10 Pro, il Google Pixel 10 Pro XL e il Google Pixel 10 Pro Fold che, seguendo le orme del Pixel 9 Pro Fold, non dovrebbe arrivare in Italia.

Oltre a questo l’azienda di Mountain View dovrebbe mostrare anche altri prodotti, con i rumo che parlano di un nuovo paio di cuffiette low-cost, le Google Pixel Buds 2a e diverse novità per l’intelligenza artificiale di Google Gemini.

Quando saranno presentati i Google Pixel 10

I nuovi Google Pixel 10 saranno presentati ufficialmente il 20 agosto 2025 a New York City, con la conferenza che dovrebbe iniziare alle ore 19 (ora italiana). La diretta dovrebbe essere trasmessa su YouTube.

Questo evento è sicuramente tra i più attesi da appassionati di tecnologia e addetti ai lavori, con Google che promette una serata ricca di novità in cui certamente non mancheranno le sorprese.

La presunta scheda tecnica dei Pixel 10

Come già anticipato la serie 10 dei Pixel sarà composta dal Pixel 10 base, 10 Pro, 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Al momento le specifiche tecniche di questi dispositivi rimangono avvolte nel mistero ma in rete già da diverso tempo circolano diverse indiscrezioni al riguardo che, se fossero confermate, segnerebbero un decisivo passo in avanti rispetto ai Google Pixel 9 (in foto).

Per quel che riguarda gli schermi di questi device, i leaker restano piuttosto vaghi e parlano di un pannello OLED di alta qualità, con un refresh rate elevato e una risoluzione che potrebbe essere Full HD+ o Quad HD+.

Il cuore dei nuovi Pixel sarà quasi certamente il Tensor G4, sviluppato da Google stesso per ottimizzare l’uso delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale che, naturalmente, saranno eseguite on-device e senza dover ricorrere a server esterni, a garanzia di maggiore velocità e privacy.

Ad affiancare il Tensor G4 dovrebbe esserci un co-processore per la sicurezza Titan M2, sebbene al momento non è chiaro se anch’esso abbia ricevuto un aggiornamento o meno. Per quel che riguarda la memoria si parla di 12 o 16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione interna.

Nessuna indicazione ufficiale per il comparto fotografico ma i rumor parlano di un aggiornamento importante per il Pixel 10 base che potrebbe ottenere anch’esso un teleobiettivo, magari meno performante rispetto alle versioni Pro e Pro XL.

Sconosciute le indicazioni sulla batteria, ma sembra che il Tensor G4 sia stato sviluppato per essere molto efficiente a livello energetico, promettendo consumi ridotti e una maggiore efficienza nella gestione della batteria rispetto al passato.

Infine, tutti i modelli di Pixel 10 arriveranno sul mercato con Android 16 preinstallato e, restando fedeli alla politica di Google, saranno garantiti i classici sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza.