Fuori tutto Amazon, smartphone ed elettrodomestici con sconti al 90%

Le grandi occasioni sono all’ordine del giorno su Amazon, l’importante è essere veloci nell’approfittare delle promo lampo che di tanto in tanto appaiono sul sito di e-commerce. Se siete alla ricerca di offerte shock da non farsi assolutamente scappare, noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionate un paio che trovate nella lista qui in basso. Le offerte sono suddivise per categoria di prodotto e trovate tante occasioni per fare degli ottimi affari tra smartphone, computer, gadget tech ed elettrodomestici.

Ad esempio trovate il Google Pixel 9 Pro XL, uno dei migliori smartphone premium disponibili sul mercato, in promo con uno sconto del 34% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Altrettanto ottima l’offerta per il Galaxy S24: lo sconto del 39% lo fa diventare uno dei migliori telefoni top che puoi acquistare oggi. Le offerte non terminano qui: ti basta scorrere verso il basso e scoprire tutte le migliori promo del giorno.re

Amazon, le migliori offerte dell’8 agosto

Smartphone

Google Pixel 9 Pro XL. Il Google Pixel 9 Pro XL è in offerta con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare più di 400 euro . Uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato con prestazioni eccezionali garantite dal processore Google Tensor G4 e da un’integrazione profonda con l’intelligenza artificiale. La tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 5x, cattura immagini e video di qualità professionale. Il grande display LTPO OLED da 6,8 pollici con luminosità elevata e un refresh rate a 120 Hz è la classica ciliegina sulla torta.

Galaxy S24. Un'occasione da cogliere al volo per il Galaxy S24, protagonista di un'offerta lampo con sconto del 39%. Affrettati, perché ci sono pochissimi pezzi ancora disponibili. Lo smartphone top di gamma di Samsung è dotato di un ottimo processore Exynos supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici e di un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

realme 12+. Offerta shock per il realme 12+. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 47% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 190 euro. Schermo AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido nell'utilizzo quotidiano, processore MediaTek Dimensity 7050 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel e batteria a lunga durata.

CMF Phone 1. Un’offerta lampo per il CMF Phone 1, che raggiunge il suo minimo storico. Questo smartphone si distingue per il suo design originale e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. È dotato di un processore MediaTek Dimensity 7300 che assicura prestazioni fluide e un comparto fotografico versatile con una fotocamera principale da 50 megapixel. Display AMOLED da 6,67 pollici con un refresh rate a 120 Hz, mentre la batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia che dura tutto il giorno.

Accessori lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un triplo sconto che fa crollare il prezzo . A quello fisso del 50%, puoi aggiungere un coupon del 50% e un ulteriore buono sconto del 40% . Lo paghi meno di 5 euro e acquisti un accessorio utilissimo da avere in auto. Al momento è uno dei gadget tech più acquistati sul sito di e-commerce.

Stazione di ricarica. Una vera e propria occasione per questa stazione di ricarica, disponibile con un doppio sconto: un 33% fisso più un coupon che ti fa risparmiare un altro 50%. Il prezzo finale crolla a meno di 20 euro. Questo accessorio ti permette di caricare contemporaneamente fino a 6 dispositivi (come smartphone, cuffie e smartwatch) con una potenza totale di 120 W. Ideale in vacanza, ma anche in ufficio. Non farti scappare questa super occasione.

Cuffie Bluetooth

Dyson Ontrac. Le cuffie Dyson OnTrac sono in offerta con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare 150 euro . Puoi anche pagarle comodamente in 5 rate a tasso zero . Cuffie over-ear premium che assicura un’esperienza d’ascolto professionale e una cancellazione del rumore attiva. Design unico, gamma di frequenze sonore molto ampia e sono progettate per assicurare il giusto comfort per tutto il giorno. Autonomia fino a 55 ore.

JBL Tune 510 BT. Le cuffie on-ear JBL Tune 510 BT sono disponibili con uno sconto del 42% e costano meno di 30 euro. Queste cuffie wireless sono dotate della tecnologia JBL Pure Bass Sound, che assicura bassi profondi e potenti per un'esperienza d'ascolto avvolgente. Leggere e pieghevoli, sono facili da trasportare. Con un'autonomia fino a 40 ore e la ricarica veloce, sono perfette per l'uso quotidiano e per chi vuole spendere pochissimo.

PC portatile

Apple MacBook Pro. Un’occasione da non perdere per il MacBook Pro , in offerta con uno sconto di 300 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico . Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Si tratta di un PC premium che assicura prestazioni eccezionali e progettato per i creativi e per il mondo della produttività. Schermo Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con risoluzione elevatissima. Prestazioni assicurate dal processore M4 di ultima generazione con a supporto 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Occasione imperdibile.

Apple MacBook Air. Un'offerta shock per il MacBook Air, disponibile su Amazon con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare quasi 400 euro. Questo portatile combina un design compatto e ultra sottile con prestazioni eccellenti grazie al chip M2. Ideale per la produttività, lo studio e l'uso quotidiano, offre una batteria che dura tutto il giorno ed è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici ad alta risoluzione. A questo prezzo è uno dei migliori affari del giorno.

Tablet

Galaxy Tab S10 Ultra. Offerta lampo e minimo storico. Il Galaxy Tab S10 Ultra è disponibile su Amazon con uno sconto del 31% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 400 euro. Schermo Dynamic AMOLED 2x extra large da 14,6 pollici , processore MediaTek Dimensity 9300 Plus con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Prestazioni da PC e puoi anche collegare una tastiera per lavorare mentre sei in viaggio. Mega batteria che dura tutto il giorno.

Tablet Blackview. Occasione imperdibile per questo tablet lowcost Blackview. Da oggi è in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: oltre a quello del 50%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 95 euro. Lo sconto totale sfiora l'80% e fai un super affare. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni, 12 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Elettrodomestici

Ventilatore da tavolo. Affronta il caldo estivo con il ventilatore da tavolo COMFEE’ , disponibile con uno sconto del 43% e lo paghi solamente 16 euro. Questo ventilatore compatto e potente è ideale per rinfrescare il tuo spazio personale in ufficio, la camera da letto o la cucina e lo puoi poggiare tranquillamente su un mobile. Grazie alle sue diverse velocità di ventilazione e alla possibilità di oscillazione , assicura una circolazione dell’aria ottimale e un comfort immediato.

, disponibile con uno e lo paghi solamente 16 euro. Questo ventilatore compatto e potente è ideale per rinfrescare il tuo spazio personale in ufficio, la camera da letto o la cucina e lo puoi poggiare tranquillamente su un mobile. Grazie alle sue e alla , assicura una circolazione dell’aria ottimale e un comfort immediato. Arlo Ultra 2. Un’ offerta shock per la telecamera di sicurezza Arlo Ultra 2 , disponibile oggi con uno sconto del 60% che ti fa risparmiare più di 200 euro . Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero . Questa telecamera wireless offre una risoluzione video in 4K con un campo visivo di 180° , garantendo immagini incredibilmente chiare e dettagliate, anche di notte grazie alla visione notturna a colori . È resistente alle intemperie ed è facile da installare. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo all’esterno della tua abitazione.

Frullatore Moulinex. Un'offerta lampo per il frullatore a immersione Moulinex Quickchef 2 in 1, disponibile con uno sconto del 39%. Questo elettrodomestico per la cucina è molto versatile e si rivela un alleato indispensabile in cucina per preparare in modo rapido e semplice salse, zuppe, frullati e passati. Con una potenza di 1000W e un accessorio tritatutto, garantisce risultati eccellenti e senza grumi. Le sue 10 velocità regolabili e il design ergonomico lo rendono facile da usare e da pulire. Lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

