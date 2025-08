Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Spuntano in rete nuove e interessanti indiscrezioni sul prossimo Galaxy S25 FE. La presunta scheda tecnica e la data di uscita del nuovo smartphone di Samsung

Già da diverso tempo le voci sul Samsung Galaxy S25 FE stanno diventando più insistenti, al punto che secondo alcuni la prossima Fan Edition del colosso sudcoreano sia ormai imminente. Proprio in queste ore, poi, un corposo leak è apparso in rete, rivelando buona parte della (presunta) scheda tecnica di questo attesissimo smartphone.

Cosa sappiamo del Samsung Galaxy S25 FE

Secondo le indiscrezioni condivise da diversi leaker, tra cui Alvin (@sondesix su X) il nuovo Galaxy S25 FE avrà un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass Victus che lo rende più resistente a graffi e urti.

Il processore sarà un Samsung Exynos 2400 che dovrebbe garantire prestazioni nettamente superiori rispetto al modello precedente e permettere l’accesso alle moderne funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI. A questo si aggiungono 8 GB di RAM e due tagli di memoria 128 GB o 256 GB.

Anche il comparto fotografico sarà nettamente migliore rispetto a quello del Galaxy S24 FE (in foto) e comprende una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 8 MP e OIS. Migliora anche la fotocamera frontale che arriva a 12 MP.

Non conoscendo le specifiche ufficiali del processore non abbiamo dati certi sulle connessioni, ma è lecito ipotizzare la presenza del 5G, del WiFi 7, del Bluetooth 5.4, dell’NFC, dell’USB-C e delle varie tecnologie per la geolocalizzazione satellitare dell’utente.

Sul fronte dell’autonomia, pare che Samsung abbia aumentato la capacità della batteria arrivando a 4.900 mAh con ricarica via cavo a 45 W e ricarica wireless a 15W. Il sistema operativo sarà Android 16, personalizzato con la nuova interfaccia utente One UI 8.

Le ultime indiscrezioni a disposizione riguardano il design di questa nuova Fan Edition che sarà sottile e maneggevole e misurerà 161,3×76,6×7,4 mm per un peso di 190 grammi. Presente infine la certificazione IP68 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Quando esce il Samsung Galaxy S25 FE

Stando a quel che si legge in rete, pare Samsung abbia in mente di anticipare l’uscita di questa nuova Fan Edition e il dispositivo potrebbe essere presentato già alla fine dell’estate, metà settembre al massimo, anche se al momento non ci sono ancora informazioni su un eventuale evento dedicato.

Per quanto riguarda il prezzo, nemmeno qui sono stati comunicati i dati ufficiali ma, visto che il precedente S24 FE è arrivato sul mercato a 769 euro nel solo modello da 128 GB è lecito ipotizzare che il colosso sudcoreano scelga prezzi simili, restando comunque ben al di sotto di un Samsung Galaxy S25 base.