Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

YouTube continua a migliorare l’esperienza degli utenti, soprattutto per chi preferisce guardare video sul grande schermo. Dopo essere stata disponibile su web e dispositivi mobili, la funzione Salta avanti (Jump Ahead), pensata per rendere la visione più efficiente e smart, a quanto pare sta finalmente arrivando anche sulle smart TV. Una novità attesa, soprattutto in un momento in cui la televisione è diventata il principale dispositivo di fruizione video in molte case.

Cos’è la funzione Jump Ahead basata sulla IA

Jump Ahead è una funzione basata sull’intelligenza artificiale, riservata agli abbonati YouTube Premium, che consente di saltare automaticamente alle parti più interessanti di un video, saltando del tutto quelle che si presuppone siano meno interessanti o meno centrate rispetto al focus del contenuto.

L’algoritmo analizza i segmenti che vengono visualizzati più spesso dagli utenti, riconoscendo quali sono i punti salienti a cui si tende a saltare durante la visione. In questo modo, chi guarda non deve più cercare manualmente “il succo” del contenuto video, ma può lasciar fare all’IA il lavoro di selezione.

Lanciata inizialmente come test, la funzione è stata accolta con un certo entusiasmo. Su smartphone e pc è già utilizzata, ma fino ad ora non poteva essere usata sul dispositivo dove molti passano la maggior parte del tempo a guardare video, ovvero la TV.

La funzione Jump Ahead arriva su TV

Le cose stanno a quanto pare per cambiare. Da qualche giorno, infatti, alcuni utenti hanno iniziato a notare la comparsa della funzione anche su dispositivi TV. Come riportato dalla testata The Verge a fine luglio 2025, tra i primi a segnalarlo è stato Mishaal Rahman di Android Authority, che ha trovato “Salta avanti” attiva sulla sua Nvidia Shield TV.

Anche alcuni utenti Reddit hanno visto la funzione comparire su smart TV Samsung, mentre Android Police l’ha individuata su dispositivi con Google TV. Altri hanno confermato la presenza della funzione sull’app per Android TV.

YouTube ha aggiornato la sua pagina di supporto indicando che Jump Ahead è ora “disponibile nella versione per TV (Living Room)”. Tuttavia, il roll-out sembra essere ancora limitato e graduale, e non ci sono per ora indicazioni precise su quando sarà disponibile su tutti i modelli. Per ora, insomma, sembra trattarsi di una fase di rilascio controllato.

A cosa serve e come funziona Salta avanti

La funzione Jump Ahead è pensata per migliorare la visione dei video, rendendola più efficiente. Su TV, il suo funzionamento può variare in base al dispositivo, ma comunque è leggermente diverso rispetto a quello su smartphone.

Invece di toccare due volte per avanzare, l’utente deve premere la freccia destra sul telecomando: così facendo, sulla barra di avanzamento comparirà un punto, che indica il prossimo segmento più visto dagli utenti. Premendo ancora una volta la freccia destra, si salta direttamente a quel momento, evitando il classico avanzamento di dieci secondi.

Indipendentemente dal dispositivo utilizzato, questa funzione è disponibile solo per gli abbonati YouTube Premium, piano di abbonamento che in Italia costa 13,99 euro.