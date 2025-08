Il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra potrà contare su diverse novità con un aggiornamento anche per il comparto fotografico anche se il sensore principale non cambierà

Anche se mancano ancora molti mesi alla presentazione ufficiale, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sul futuro Samsung Galaxy S26 Ultra. Il prossimo top di gamma di Samsung, che sarà affiancato anche da un’inedita variante Pro, dovrebbe presentare diverse novità, anche per quanto riguarda il comparto fotografico. A fornire i primi dettagli è l’insider Ice Universe.

Le novità per il Samsung Galaxy S26 Ultra

Le prime informazioni sul comparto fotografico del Samsung Galaxy S26 Ultra confermano la presenza di un sensore principale da 200 Megapixel. La casa coreana dovrebbe continuare a utilizzare il sensore ISOCELL HP2 da 1/1,3′‘ per il suo top di gamma. Si tratta dello stesso sensore che Samsung ha utilizzato per il suo flagship dal Galaxy S23 Ultra in poi. Non ci sarà, secondo l’insider, il passaggio al nuovo sensore Sony da 200 Megapixel, protagonista di alcuni rumor nelle scorse settimane.

Samsung, in ogni caso, intende aggiornare il comparto fotografico del suo top di gamma, intervenendo sulle lenti e garantendo un’apertura f/1.4. In questo modo, lo smartphone potrebbe ottenere notevoli benefici (fino al 47% in più di luce catturata) rispetto al Galaxy S25 Ultra con apertura f/1.7.

Samsung, inoltre, potrebbe riproporre la possibilità di sfruttare un sistema di apertura variabile, già utilizzato in passato per i suoi top di gamma e ripreso anche da altri produttori di smartphone Android. Al momento, non ci sono informazioni ulteriori sugli altri sensori che andranno a costituire il comparto fotografico del prossimo Galaxy S26 Ultra anche se in passato si è parlato di un possibile nuovo teleobiettivo da 200 Megapixel. Maggiori informazioni in merito potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Tra le novità alla scheda tecnica del Samsung Galaxy S26 Ultra ci sarà l’aggiornamento del chip con il debutto dello Snapdragon 8 Elite 2 (probabilmente proposto in una versione “for Galaxy”). Da segnalare anche un possibile upgrade per la batteria. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, lo smartphone potrebbe passare da una batteria da 5.000 mAh a una da 5.500 mAh, con un miglioramento di circa il 10% dell’autonomia. Si parla anche di un possibile upgrade per la velocità di ricarica con un passaggio dai 45 W ai 65 W oltre che della possibilità di registrare il debutto della ricarica wireless da 25 W.

Quando arriverà il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra

Il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, come il resto della gamma S26, debutterà nel corso del primo trimestre del 2026. Samsung dovrebbe presentare lo smartphone già nel corso del mese di gennaio, con l’avvio di una distribuzione globale nel giro di poche settimane. Ulteriori conferme in merito arriveranno nei prossimi mesi. Alcuni rumor hanno ipotizzato un’uscita anticipata per i nuovi smartphone.