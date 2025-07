Google

Google ha confermato un nuovo evento di lancio che porterà al debutto diversi nuovi prodotti. In arrivo, in particolare, ci sono i nuovi Pixel 10, la nuova generazione di smartphone Google. L’azienda dovrebbe presentare quattro nuovi smartphone. Nuovi rumor hanno anticipato anche i prezzi degli smartphone.

Le novità in arrivo

Google si prepara a presentare diversi nuovi prodotti. Sono in arrivo, infatti, i nuovi Pixel 10. In rampa di lancio dovrebbero esserci quattro smartphone:

il Pixel 10 , modello d’accesso alla gamma

, modello d’accesso alla gamma i Pixel 10 Pro e 10 Pro XL , i modelli top di gamma e nuovi flagship di Google

e , i modelli top di gamma e nuovi flagship di Google il Pixel 10 Pro Fold, nuova generazione del pieghevole a libro di Google

Quasi sicuramente, il Fold non arriverà in Italia e resterà un’esclusiva di alcuni mercati selezionati dove modelli di questo tipo possono avere più successo. Il modello in questione, inoltre, dovrà superare la concorrenza del nuovo Galaxy Z Fold 7.

La nuova gamma di smartphone di Google potrà contare sul chip Google Tensor G5, che sarà realizzato da TSMC. Il chip in questione potrebbe garantire un sensibile salto prestazionale per i nuovi smartphone di Google che andranno ad affiancarsi al mid-range Pixel 9a.

Per tutti i nuovi smartphone di Google ci sarà il sistema operativo Android 16 e il “solito” supporto software di lungo periodo con ben 7 major update garantiti nel corso dei prossimi anni e, quindi, con aggiornamenti fino ad Android 23.

Ricordiamo che, secondo i rumor, il Pixel 10 e il Pixel 10 Pro partiranno da 128 GB di spazio di archiviazione mentre per il Pixel 10 Pro XL e il Pixel 10 Pro Fold si partirà da 256 GB. Tutti i modelli Pro avranno 16 GB di RAM mentre il Pixel 10 si fermerà a 12 GB.

Google dovrebbe lanciare anche diversi altri prodotti. In particolare, si parla del possibile debutto del nuovo Pixel Watch 4, che potrebbe essere realizzato in due varianti. Possibile anche l’arrivo di un nuovo paio di cuffie true wireless in grado di arricchire la gamma Buds. Ulteriori aggiornamenti in merito ai nuovi smartphone Pixel arriveranno nel corso delle prossime settimane.

I prezzi dei nuovi Pixel 10

Secondo alcuni rumor, diffusi dall’insider Roland Quandt, i nuovi Pixel 10 dovrebbero presentare un listino in linea con quello dei Pixel 9, che avevano registrato un aumento dei prezzi rispetto ai Pixel 8.

Di conseguenza, il Pixel 10 dovrebbe costare:

899 euro per la versione da 128 GB

999 euro per la versione da 256 GB

Per il Pixel 10 Pro, invece, i prezzi dovrebbero essere:

1.099 euro per la versione da 128 GB

1.199 euro per la versione da 256 GB

1.329 euro per la versione da 512 GB

1.589 euro per la versione da 1 TB

Il Pixel 10 Pro XL costerà:

1.299 euro per la versione da 256 GB

1.429 euro per la versione da 512 GB

1.689 euro per la versione da 1 TB

Per il Pixel 10 Pro Fold, infine, i prezzi saranno: