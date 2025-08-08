Amazon, questo è lo smartphone da comprare subito: 80% di sconto

Lo smartphone Blackview è disponibile con uno sconto del 78% e risparmi quasi 300 euro. Scopri caratteristiche e funzionalità.

Un’offerta lampo su Amazon che non devi assolutamente farti scappare, soprattutto se sei alla ricerca di uno smartphone con un prezzo alla portata di tutti. Da oggi sul sito di e-commerce è disponibile questo modello Blackview uscito da poco sul mercato in promo con un doppio sconto da urlo che fa crollare il prezzo. Al primo coupon del 50% ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare altri 105 euro. Il risultato finale è un prezzo inferiore agli 85 euro e uno sconto totale che sfiora che l’80% e che lo fa diventare un vero best-buy. Non a caso è uno dei telefoni lowcost più acquistati in questi ultimi giorni.

Il nome del telefono non vi dirà molto, ma Blackview è un’azienda in forte crescita in questi ultimi anni e il merito è di smartphone come quello che troviamo oggi in offerta. Un dispositivo che si adatta alle tue necessità quotidiane e con cui puoi fare un po’ di tutto, dall’inviare messaggi e note vocali, allo scattare foto con una buona qualità. E la batteria ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi patemi. Non perdere questa occasione e approfittane immediatamente.

Smartphone Blackview

Smartphone Blackview: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, questo è il modello da acquistare oggi. Su Amazon è disponibile con un doppio sconto incredibile. Al primo coupon del 50% ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 105 euro. Il prezzo finale è di soli 84,99 euro e ne risparmi quasi 300 su quello di listino. Lo sconto totale, invece, sfiora l’80%. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile, le scorte potrebbero terminare molto presto.

Smartphone Blackview

Smartphone Blackview: le caratteristiche tecniche

Sicuramente questo smartphone Blackview non assicura le stesse prestazioni di un iPhone 16 o di un Galaxy S25, ma anche il prezzo è molto differente. Questo telefono è perfetto per tutti coloro che lo utilizzano per le attività principali, come telefonare, inviare messaggi sulle app più importanti, scattare qualche foto e giocare. Il tutto a un prezzo alla portata di tutti.

La scheda tecnica dello smartphone si basa su un display da 6,56 pollici ad alta risoluzione e con il quale vedere anche film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate da un processore octa-core di ultima generazione supportato da 4 gigabyte di RAM, espandibile fino a 12 gigabyte con la RAM virtuale, e da 128 gigabyte, espandibile fino a 2 terabyte. Quanto basta per salvare immagini, documenti e installare tutte le app che si vogliono.

Blackview ha dotato lo smartphone anche di una buona fotocamera posteriore da 13 megapixel che assicura scatti che puoi tranquillamente pubblicare sui tuoi canali social. Nella parte frontale trovi una fotocamera da 8 megapixel. Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Un telefono completo e che oggi trovi a un prezzo stracciato.

Smartphone Blackview