Xiaomi 15, prezzo crollato: lo sconto di oggi è esagerato

Lo smartphone premium di Xiaomi è in offerta con uno sconto di 250 euro e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Amazon

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare uno smartphone premium a un prezzo scontato, oggi è il tuo giorno fortunato. Infatti, tra le migliori offerte del giorno di Amazon troviamo lo Xiaomi 15, telefono uscito sul mercato da qualche mese e che subito si è affermato come uno dei migliori del panorama Android. Telefono che non solo assicura prestazioni eccezionali, ma che è dotato anche di un comparto fotografico professionale grazie alla collaborazione tra l’azienda cinese e Leica, leader mondiale nel settore delle ottiche. Non manca una super batteria che supporta la ricarica rapida.

Come detto, però, a catturare l’attenzione è soprattutto la promo disponibile oggi su Amazon. Lo smartphone è disponibile con uno sconto di quasi 250 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto uniche e che trovi solamente sul sito di e-commerce. Non farti sfuggire questa opportunità e scopri il prezzo cliccando sul banner qui in basso.

Xiaomi 15

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per lo smartphone premium di Xiaomi. Da oggi è disponibile lo Xiaomi 15 a un prezzo di 759,04 euro grazie allo sconto del 24% che ti fa approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto sfiora i 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a da 63,29 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Per l’acquisto di questo smartphone è disponibile anche il servizio Recommerce: valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni sul conto corrente il valore di permuta stimato.

La disponibilità dello Xiaomi 15 è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Xiaomi 15

Xiaomi 15: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 15 si posiziona nella fascia altissima del mercato, dove troviamo dispositivi come il Galaxy S25, l’iPhone 16 e il OnePlus 13, solo per citarne alcuni. Assicura prestazioni incredibili, associate a un comparto fotografico da top di gamma. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Il cuore dello smartphone è lo Snapdragon 8 Elite, ultima versione top di gamma di uno dei migliori processori per smartphone, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi nell’utilizzare nessuna tipologia di app. Lo schermo è un altro dei punti di forza del device: diagonale da 6.36 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FullHD. La frequenza di aggiornamento arriva fino a un massimo di 120 Hz, e la luminosità tocca picchi elevati rendendolo visibile anche sotto la luce del sole.

Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Leica e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel e per un teleobiettivo da 50 megapixel da utilizzare anche per le foto macro. Un sistema di fotocamere versatile e professionale. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel. A supporto hai anche gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale di Xiaomi che rendono ogni scatto perfetto.

Presente anche una super batteria da 5240 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida da 90 W hai il 100% di autonomia in circa 30 minuti. Chiudiamo con alcuni strumenti AI sviluppati da Xiaomi e che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Hai a disposizione un interprete in tempo reale che ti aiuta quando sei all’estero, oppure hai accesso alle funzione di Gemini di Google. Non farti scappare questa ottima opportunità.

Xiaomi 15