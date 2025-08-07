Amazon, ecco le offerte di oggi 7 agosto da non perdere: sconti fino all'80%

leungchopan/123RF.com

Le offerte non vanno mai in vacanza su Amazon. Anzi, in questa prima settimana di agosto troviamo tante promo pensate appositamente per l’estate che permettono di fare grandissimi affari, anche su alcuni dei dispositivi più amati. Non a caso da oggi troviamo nuovamente in offerta l’iPhone 16 Pro, lo smartphone premium di Apple disponibile con uno sconto di quasi 250 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Le offerte non terminano di certo con l’iPhone 16 Pro. Se sei alla ricerca di uno smartwatch top, trovi il Google Pixel Watch 2 con uno sconto esagerato del 62% e al minimo storico. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi 7 agosto su Amazon. Le trovi raccolte nella lista qui in basso e ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per ogni dispositivo c’è anche una breve descrizione con le principali caratteristiche tecniche. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 7 agosto

Smartphone

iPhone 16 Pro. Torna in offerta l’ iPhone 16 Pro , disponibile con uno sconto di quasi 250 euro e raggiunge il suo minimo storico . Puoi pagarlo comodamente in 5 rate a tasso zero . Smartphone premium dotato del processore A18 Pro che supporta anche Apple Intelligence, la nuova piattaforma AI che offre agli utenti tanti strumenti utili che semplificano le attività quotidiane. Nuovo anche il comparto fotografico grazie alla fotocamera ultragrandangolare da 48 megapixel. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, il più grande di sempre su un iPhone 16 Pro.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4. Le AirPods 4 sono disponibili con uno sconto IVA e raggiungono il loro minimo storico . Puoi acquistarle e pagarle comodamente in 5 rate a tasso zero . Questi auricolari true wireless di Apple offrono un’esperienza audio superiore e una connettività impeccabile con tutti i tuoi dispositivi. Con un design più ergonomico e una qualità del suono eccezionale, sono una delle migliori cuffie che puoi acquistare oggi, soprattutto a questo prezzo.

Smartwatch

Google Pixel Watch 2. Il Google Pixel Watch 2 è disponibile con uno sconto del 62% e il suo prezzo è in picchiata. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo smartwatch unisce il design elegante di un orologio con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Grazie a sensori di ultima generazione offre una misurazione precisa della frequenza cardiaca, del sonno e del livello di stress. Dotato anche di funzioni avanzate AI per dati più precisi per il fitness e la salute. A bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google con tutte le app dell’azienda di Mountain View come Google Maps e Wallet.

Soundbar&Smart TV

Smart TV Hisense Mini-LED 55 pollici. Lo Smart TV Hisense Mini-LED da 55 pollici è in offerta con uno sconto del 39% , che ti permette di risparmiare ben 250 euro . Questo televisore offre una qualità d’immagine superiore grazie alla tecnologia Mini-LED , che garantisce neri profondi e una luminosità elevate. Il processore con intelligenza artificiale ottimizza ogni scena, rendendo i colori più vividi e i dettagli più nitidi. Il sistema operativo Vidaa è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Multi-styler asciugacapelli

Dyson Airwrap. Non perdere questa offerta lampo sul Dyson Airwrap, con uno sconto shock. Puoi anche pagarlo comodamente in 5 rate a tasso zero. Questo styler multifunzione utilizza un flusso d’aria potente per asciugare, arricciare, modellare e lisciare i tuoi capelli senza l’uso di calore estremo, prevenendo così la salute dei tuoi capelli. Dotato di diversi accessori per adattarsi a ogni tipo di capello e stile desiderato, l’Airwrap ti permette di ottenere risultati professionali a casa tua. Il più acquistato e amato.

Elettrodomestici

Impastatrice Planetaria Kenwood. L’ impastatrice planetaria Kenwood è disponibile con uno sconto del 50% e costa la metà. Un’occasione imperdibile per gli amanti della cucina e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Con una potenza di 1000W e una capiente ciotola in acciaio da 5 litri , questa impastatrice ti permette di preparare impasti perfetti per pane, pizza, dolci e molto altro. Il suo movimento planetario garantisce una miscelazione omogenea degli ingredienti, mentre gli accessori in dotazione (frusta K, gancio impastatore e frusta a filo) la rendono versatile per ogni ricetta. La puoi personalizzare con oltre 20 accessori disponibili separatamente.

