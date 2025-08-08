OPPO Reno 13 F 5G, su Amazon è in super offerta a un prezzo top
OPPO Reno 13 F 5G è la soluzione giusta per un nuovo smartphone di fascia media: con il 42% di sconto su Amazon diventa un vero best buy sullo store
OPPO Reno 13 F 5G diventa sempre più interessante e rappresenta oggi un’ottima opzione per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone sotto i 250 euro. Sfruttando l’offerta in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di OPPO è ora acquistabile con un prezzo scontato di 218 euro, beneficiando di uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino.
Si tratta, quindi, di un’occasione ottima per chi sta valutando l’acquisto di uno smartphone economico ma completo che può garantire anche una super autonomia grazie alla batteria da 5.800 mAh. Per accedere alla promozione, valida solo per un breve periodo, è sufficiente premere sul banner qui di sotto. Lo sconto in corso porta il mid-range al nuovo minimo storico sullo store.
OPPO Reno Reno13 F 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5800mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB, [Versione Italia], Graphite Grey
La scheda tecnica di OPPO Reno 13 F 5G
Con OPPO Reno 13 F 5G è possibile sfruttare una scheda tecnica di ottima qualità. Tra le specifiche dello smartphone di OPPO, infatti, troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 2100 nits.
A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 che abbina buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni con la possibilità di sfruttare il 5G. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.
Uno degli elementi più interessanti della scheda tecnica dello smartphone di OPPO è la batteria. Il modello, infatti, è dotato di una batteria da 5.800 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W.
Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.
Lo smartphone è dotato del supporto alla connettività Dual SIM e della certificazione IP68/IP69. Sotto al display c’è un sensore di impronte digitali ottico. Tra le specifiche troviamo anche un chip NFC.
Lato software, invece, troviamo il sistema operativo Android 15 con la personalizzazione di Color OS. Il supporto software sarà di lunga durata con l’arrivo di 5 major update e, quindi, con la possibilità di sfruttare nuove versioni di Android fino ad Android 20.
OPPO Reno 13 F 5G, l’offerta Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare un nuovo OPPO Reno 13 F 5G con uno sconto del 42%. Sfruttando la promozione in corso, infatti, è ora possibile acquistare il modello di OPPO con un prezzo ridotto a 218 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone. Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto.
