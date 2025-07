Google

È il momento giusto per acquistare cuffie true wireless di alta qualità: con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare sulle Google Pixel Buds Pro 2 che vengono proposte al prezzo scontato di 199 euro, raggiungendo il nuovo prezzo minimo storico su Amazon.

La promozione è valida per diverse colorazioni degli auricolari Bluetooth di Google che sono venduti e spediti direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita di Amazon.

Per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, c’è anche la possibilità di effettuare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner qui di sotto e poi scegliere la versione da comprare.

Google Pixel Buds Pro 2

La scheda tecnica delle Google Pixel Buds Pro 2

Le Google Pixel Buds Pro 2 sono un’ottima scelta per tutti gli utenti alla ricerca di cuffie true wireless di alto livello. Tra le specifiche tecniche troviamo il chip Tensor A1 che garantisce un audio di alta qualità e permette di sfruttare la cancellazione attiva del rumore, con risultati superiori alla maggior parte delle cuffie concorrenti.

Da segnalare anche la funzione Rilevamento di Conversazioni che mette in pausa in automatico la riproduzione quando viene rilevata una conversazione. Gli auricolari sono dotati di un’ottima autonomia, con la possibilità di arrivare a 8 ore di ascolto oppure fino a ben 30 ore di ascolto considerando anche la carica aggiuntiva della custodia.

C’è anche la ricarica wireless della custodia oltre alla resistenza ad acqua e sudore, essenziale per poter utilizzare gli auricolari durante l’allenamento. C’è anche il supporto a Trova il mio dispositivo per recuperare facilmente la posizione delle cuffie.

Google Pixel Buds Pro 2, l’offerta di Amazon

La nuova offerta Amazon è l’occasione giusta per acquistare le Google Pixel Buds Pro 2. Con la promozione in corso, infatti, le cuffie true wireless di Google sono ora disponibili con un prezzo ridotto a 199 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico sullo store.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo se si è alla ricerca di auricolari di alta qualità da affiancare al proprio smartphone. Il modello di Google è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

L’offerta è valida per tutte e quattro le colorazioni delle Google Pixel Buds Pro 2. Per accedere alla promozione basta premere sul banner riportato di seguito, raggiungere la pagina del prodotto su Amazon e completare l’acquisto della versione desiderata.

Google Pixel Buds Pro 2