Il notebook ASUS Vivobook Go 15 è in offerta su Amazon e diventa oggi la scelta giusta per chi è alla ricerca di un portatile per lo studio e il lavoro

ASUS

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook spendendo meno di 500 euro e con la possibilità di poter sfruttare su ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni. Grazie all’offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare su ASUS Vivobook Go 15, modello disponibile con un prezzo scontato di 469 euro, andando a scegliere la versione con processore Ryzen 5 7520U e 16 GB di memoria RAM. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. Si tratta del notebook giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un modello economico ma di qualità.

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B086ZT8CM3, Notebook con Monitor da 15,6" FHD Anti-Glare, 60Hz, AMD Ryzen 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Home, Argento

La scheda tecnica dell’ASUS Vivobook Go 15

La scheda tecnica di ASUS Vivobook Go 15 comprende un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e una tastiera italiana con layout italiano e con la presenza di un tastierino numerico laterale. A gestire il funzionamento del portatile di ASUS troviamo il processore Ryzen 5 7520U con CPU composta da 4 core e 8 thread e GPU integrata.

Ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11. La dotazione di porte include una porta USB-C 3.2 Gen 1, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato. Da segnalare anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6E. A completare la scheda tecnica troviamo una batteria da 42 Wh.

Il notebook di ASUS ha tutto quello che serve per poter garantire prestazioni eccellenti, in rapporto al prezzo. Il processore, infatti, può gestire al meglio l’attività quotidiana, risultando il chip ideale per lo studio e il lavoro.

La dotazione di memoria è più che sufficiente e permette di sfruttare al meglio le capacità del chip. La dotazione di porte è completa, il sistema operativo è aggiornabile all’ultima versione e la scocca è solida e ben rifinita.

Il portatile ha un peso di circa 1,6 chilogrammi. Si tratta del giusto compromesso tra dimensioni e peso. Chi sceglierà questo notebook potrà utilizzare, facilmente, il modello in mobilità.

ASUS Vivobook Go 15, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Vivobook Go 15, nella variante descritta, con un prezzo scontato di 469 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Si tratta del notebook ideale per lo studio e il lavoro da remoto, con la possibilità di sfruttare ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. L’offerta in corso è disponibile solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il banner riportato qui di sotto.

