Amazon, iPhone prezzo crollato e sconti all'80%: le migliori offerte di oggi

Smartphone, orologi smart, televisori, gadget lowcost, elettrodomestici. Quella che sembra essere una lista della spesa, in realtà è la lista delle categorie di prodotti in offerta che troviamo da oggi 5 agosto su Amazon. Una lista piuttosto lunga e variegata che ci permette di fare grandissimi affari su un numero ampio di prodotti. Ad esempio troviamo l’iPhone 15 in promo al prezzo più basso di sempre e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima anche la promo disponibile per il Motorola razr 50 che solo per oggi trovi a metà prezzo e fai un super affare. C’è anche un’offerta in vista dell’estate: trovi un powerbank da ben 27.000mAh in promo con un doppio sconto e lo paghi meno della metà.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per scoprire il prezzo ti basta cliccare sul link e accedere alla pagina prodotto su Amazon. Non perdere altro tempo e approfitta di queste ottime offerte.

Amazon, le migliori offerte del 5 agosto

Smartphone

iPhone 15. L’ iPhone 15 è disponibile con uno sconto del 26% e il prezzo è crollato . Puoi pagarlo comodamente in 5 rate a tasso zero . La scheda tecnica assicura ottime prestazioni, nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island per le notifiche, processore A16 Bionic e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel che assicura ottimi scatti. A questo prezzo è un vero affare.

Gadget lowcost

Power bank 27.000mAh. Preparati a non rimanere mai senza carica con questo power bank da 27.000mAh , disponibile con un doppio sconto : un 35% fisso più un ulteriore 40% . Questa batteria portatile ad altissima capacità è in grado di ricaricare più volte smartphone, tablet e persino alcuni laptop. Dotato di 3 porte USB, di cui una da 140 W, è l’accessorio di cui non puoi fare a meno nella tua prossima vacanza estiva.

Smartwatch

Smartwatch Polar. Lo smartwatch Polar è in offerta con uno sconto del 32% e approfitti del minimo storico . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display AMOLED luminoso e che mostra tutte le informazioni più importanti. Uno dei punti forti dell’orologio Polar è l’aiuto costante nel monitoraggio del benessere fisico. Sono presenti allenamenti personalizzati per migliorare le tue prestazioni e un controllo continuo della salute. Un orologio smart completo e a un prezzo mai visto prima.

PC&Tablet

Tablet Tabwee T80. Il tablet Tabwee T80 è disponibile con un doppio sconto : al primo coupon del 50% fisso puoi aggiungere un ulteriore buono sconto del 28% . Il prezzo crolla e risparmi centinaia di euro. Questo tablet è ideale per l’uso quotidiano: lo puoi utilizzare per vedere film e serie TV, ma anche per leggere o studiare. Dotato di un display da 10 pollici , assicura buone prestazioni grazie ai 6 gigabyte di RAM e ai 128 gigabyte di memoria interna. Nella confezione trovi anche utili accessori, come la tastiera e il mouse wireless che lo trasformano velocemente in un mini-PC.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Cosori. La friggitrice ad aria Cosori è oggi disponibile con un doppio sconto : oltre a quello fisso del 27% puoi aggiungere un coupon di 20 euro , e approfitti del minimo storico . Questo elettrodomestico per la cucina ti permette di preparare tanti piatti differenti facilmente utilizzando poco o nessun olio. Dotata di una capacità di 6,2 litri , è ideale per 4-5 persone. Offre 11 funzioni preimpostate con un semplice tocco e raggiunge rapidamente la temperatura, con un intervallo da 75°C a 205°C . Il design compatto e il cestello antiaderente lavabile in lavastoviglie la rendono pratica e facile da pulire

per l’ : da oggi è disponibile con uno . Puoi pagarlo comodamente in . Questo aspirapolvere senza fili garantisce una pulizia profonda ed efficiente in tutta la casa. Grazie al suo (fino a 200 air watt) e alla , cattura lo sporco anche negli angoli più bui. La tecnologia permette di raggiungere facilmente sotto i mobili bassi senza doversi piegare. Dotato di tanti accessori utili, tra cui la spazzola per lavare il pavimento. Asciugatrice Candy Smart Pro. L’asciugatrice Candy Smart Pro è in offerta con uno sconto del 36% e puoi usufruire del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Questa asciugatrice a condensazione, con una capacità di carico di 10 chilogrammi, è pensata per semplificarti la vita. Offre una vasta gamma di programmi di asciugatura per ogni tipo di tessuto e si connette all’app hOn per funzionalità aggiuntive come consigli personalizzati, programmazione remota e un sistema di asciugatura guidato. Grazie alla funzione vapore e al sensore di umidità, i tuoi capi saranno sempre morbidi, profumati e con meno pieghe, riducendo i tempi di stiratura.

