La nuova gamma Samsung Galaxy S26 potrà contare su diverse novità con il debutto delle versioni Pro e Edge in sostituzione della versione base e di quella Plus

Samsung

Samsung sta già lavorando ai nuovi Galaxy S26 che andranno a rimpiazzare gli attuali Galaxy S25, modelli che, in questi mesi, si sono ritagliati uno spazio da protagonisti del mercato smartphone.

Un report di AndroidAuthority anticipa una possibile rivoluzione per la gamma Samsung con l’arrivo dei Galaxy S26. La nuova famiglia di smartphone sarà composta da tre modelli ma con diverse novità rispetto ai diretti predecessori.

Dopo il lancio del Galaxy S25 Edge, quindi, sono in arrivo diverse novità. Ecco tutti i dettagli emersi in queste ore.

Cosa sappiamo dei prossimi Galaxy S26

Dall’analisi di una build interna della One UI, stando a quanto riportato dalla fonte, la nuova gamma Galaxy S26 sarà composta da tre varianti. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, però, usciranno di scena sia la versione base sia la versione Plus mentre resta confermata la presenza del top di gamma Ultra.

Il flagship di Samsung sarà affiancato da due modelli inediti: sarebbero in arrivo, infatti, i nuovi Galaxy S26 Pro e Galaxy S26 Edge (erede diretto del Galaxy S25 Edge lanciato pochi mesi fa).

Al momento, è bene sottolineare, non ci sono informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche dei nuovi smartphone e, di conseguenza, non è ancora possibile analizzare le differenze tra i Galaxy S25 e i futuri Galaxy S26.

Il Galaxy S26 Pro dovrebbe rimpiazzare il Galaxy S25 (con un possibile incremento del prezzo) e potrebbe proporre dimensioni meno compatte, con un display più grande rispetto ai 6,2 pollici di S25.

Per quanto riguarda Galaxy S26 Edge, invece, è possibile ipotizzare un diretto collegamento con il Galaxy S25 Edge ma con la possibilità di registrare un incremento della capacità della batteria (pari a 3.900 mAh per S25 Edge).

Tutta la gamma S26 dovrebbe presentare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 anche se non possiamo escludere la presenza, almeno per le varianti Pro e Edge in alcuni mercati, di un chip Exynos.

Il software, invece, sarà uguale per tutti. I nuovi smartphone di Samsung arriveranno sul mercato con Android 16 (e con 7 major update garantiti). Il sistema operativo sarà personalizzato dalla One UI e sarà possibile accedere alle funzionalità Galaxy AI.

Quando arrivano i nuovi Galaxy S26

Per il momento non ci sono novità in merito alle tempistiche di lancio dei nuovi top di gamma di Samsung. L’arrivo sul mercato dei Galaxy S26 è fissato per l’inizio del 2026, a distanza di circa un anno dal lancio commerciale dei Galaxy S25. Prima dei nuovi S26 dovrebbe arrivare un nuovo pieghevole. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane quando dovrebbero emergere anche i primi dettagli tecnici sulle versioni Pro e Edge.