Supportano codec LDAC per l'audio ad alta risoluzione, connessione simultanea a due dispositivi e integrazione avanzata con l'ecosistema Nothing. La certificazione IP52 le protegge da polvere e schizzi, mentre l'app Nothing X offre equalizzazione avanzata e personalizzazione completa dei controlli.

L'autonomia promessa è impressionante: 80 ore senza cancellazione del rumore , 35 con ANC attivo. La ricarica rapida garantisce 2,4 ore di ascolto con soli 5 minuti di carica. Il design modulare permette di vedere driver, circuiti e componenti interni attraverso le parti trasparenti.

Le Nothing Headphone (1) sono cuffie over-ear wireless che puntano tutto su design trasparente e innovazione nei controlli. Invece dei soliti touch panel, utilizzano tre controlli fisici: un roller per il volume, un paddle per navigare tra i brani e un pulsante personalizzabile. La parte audio è sviluppata in collaborazione con KEF , storico marchio britannico dell'hi-fi.

Audio e qualità sonora VOTO: 8.5

Il suono firmato KEF all'inizio non ci aveva lasciati un po' perplessi, ma dopo un aggiornamento software molto importante, sono stati risolti i problemi di gioventù che si riflettevano in alcuni difetti nella riproduzione dei bassi. La collaborazione con il prestigioso marchio britannico ha prodotto una firma sonora calda e coinvolgente. I medi sono naturali e gli alti ben definiti, mentre la spazialità con head tracking funziona bene nei film ma risulta artificiale con molta musica.

Come già anticipato, in un primo momento, durante la nostra recensione, abbiamo riscontrato qualche difficoltà, perché c'era una distorsione sulle frequenze più basse: Nothing ha lavorato duramente su questo dettaglio, rilasciando quindi un aggiornamento del sistema operativo che ha leggermente modificato la timbrica del Suono, ma risolto completamente il problema che avevamo raccontato nella nostra prima recensione.

Ora possiamo dire, senza timore di smentita che Nothing Headphone (1) sono tra le cuffie migliori in circolazione e rappresentano un ottimo equilibrio tra prezzo e qualità.