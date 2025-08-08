Recensione Nothing Headphone 1, dopo aggiornamento il suono è top
Test completo delle prime cuffie over-ear del brand londinese: design rivoluzionario ma audio da migliorare
Il mercato delle cuffie wireless vive un momento particolare. Da una parte abbiamo i colossi come Sony con le WH-1000XM6 e Bose con le QuietComfort, dall’altra spuntano continuamente nuovi brand che provano a ritagliarsi uno spazio con proposte originali. Il problema è che spesso l’originalità si limita ai colori o a piccoli dettagli estetici, mentre la sostanza rimane sempre uguale.
In questo panorama, Nothing ha deciso di giocare la carta del design radicale. Il brand fondato da Carl Pei, ex-cofondatore di OnePlus, ha fatto della trasparenza il suo marchio di fabbrica, prima con gli smartphone e ora con le cuffie. L’idea è semplice ma efficace: perché nascondere la tecnologia quando si può mostrarla orgogliosamente?
Le Nothing Headphone (1) rappresentano il primo tentativo del brand nel segmento over-ear, storicamente dominato da marchi con decenni di esperienza. La sfida è duplice: convincere chi cerca prestazioni audio di alto livello e attrarre chi vuole distinguersi dalla massa. Il prezzo di 299 euro le posiziona in una fascia competitiva, dove ogni dettaglio conta e gli errori si pagano caro.
Nothing Headphone (1) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 80h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Resistenti all’Acqua – Bianco
Nothing Headphone (1)
Le Nothing Headphone (1) sono cuffie over-ear wireless che puntano tutto su design trasparente e innovazione nei controlli. Invece dei soliti touch panel, utilizzano tre controlli fisici: un roller per il volume, un paddle per navigare tra i brani e un pulsante personalizzabile. La parte audio è sviluppata in collaborazione con KEF, storico marchio britannico dell'hi-fi.
L'autonomia promessa è impressionante: 80 ore senza cancellazione del rumore, 35 con ANC attivo. La ricarica rapida garantisce 2,4 ore di ascolto con soli 5 minuti di carica. Il design modulare permette di vedere driver, circuiti e componenti interni attraverso le parti trasparenti.
Supportano codec LDAC per l'audio ad alta risoluzione, connessione simultanea a due dispositivi e integrazione avanzata con l'ecosistema Nothing. La certificazione IP52 le protegge da polvere e schizzi, mentre l'app Nothing X offre equalizzazione avanzata e personalizzazione completa dei controlli.
- Design davvero unico
- Controlli fisici superiori
- Autonomia record
- Comfort eccellente
- Qualità audio altalenante
- ANC adattivo poco efficace
Il suono firmato KEF all'inizio non ci aveva lasciati un po' perplessi, ma dopo un aggiornamento software molto importante, sono stati risolti i problemi di gioventù che si riflettevano in alcuni difetti nella riproduzione dei bassi. La collaborazione con il prestigioso marchio britannico ha prodotto una firma sonora calda e coinvolgente. I medi sono naturali e gli alti ben definiti, mentre la spazialità con head tracking funziona bene nei film ma risulta artificiale con molta musica.
Come già anticipato, in un primo momento, durante la nostra recensione, abbiamo riscontrato qualche difficoltà, perché c'era una distorsione sulle frequenze più basse: Nothing ha lavorato duramente su questo dettaglio, rilasciando quindi un aggiornamento del sistema operativo che ha leggermente modificato la timbrica del Suono, ma risolto completamente il problema che avevamo raccontato nella nostra prima recensione.
Ora possiamo dire, senza timore di smentita che Nothing Headphone (1) sono tra le cuffie migliori in circolazione e rappresentano un ottimo equilibrio tra prezzo e qualità.
Uno dei punti meglio riusciti. I 329 grammi si distribuiscono bene e l'imbottitura memory foam si adatta gradualmente alla testa. Anche dopo 4 ore consecutive non creano fastidi particolari. La regolazione telescopica è precisa e mantiene la posizione senza scricchiolii.
Ottima la compatibilità con gli occhiali: i padiglioni si adattano senza creare punti di pressione o perdite di tenuta. I materiali resistono bene a oli e trucco, mantenendosi puliti anche dopo settimane d'uso. La stabilità è adeguata per l'uso quotidiano, meno per attività sportive intense.
Sistema di cancellazione del rumore per le chiamate molto efficace. I quattro microfoni con AI addestrata su 28 milioni di scenari riescono davvero a isolare la voce anche in ambienti rumorosi. Durante call in strada l'interlocutore riceve audio pulito e comprensibile.
Anche l'audio in entrata è convincente, con voci naturali e ben bilanciate. La transizione tra chiamata e musica è fluida, senza ritardi fastidiosi. Il comfort rimane ottimale anche durante call prolungate.
ANC buono ma non eccezionale. Il sistema ibrido con microfoni feedforward e feedback taglia efficacemente rumori costanti come traffico o aerei. La modalità trasparenza funziona meglio, con bilanciamento ben calibrato tra suoni esterni e contenuto.
Il problema principale è l'ANC adattivo, che dovrebbe regolarsi automaticamente ma risulta a volte poco efficace. Spesso è meno performante del settaggio manuale, soprattutto in ambienti che cambiano rapidamente. L'isolamento passivo offre una base solida ma limitata dal design aperto.
Vera eccellenza in questo campo. Le 80 ore senza ANC si avvicinano molto al dato reale, mentre le 35 ore con cancellazione attiva sono un risultato di tutto rispetto. Durante i test abbiamo facilmente superato 4-5 giorni di uso intensivo.
La ricarica rapida funziona come promesso: 5 minuti danno circa 2,4 ore di ascolto con ANC. Il tempo di ricarica completa di 120 minuti è nella media. Peccato per l'impossibilità di usarle durante la ricarica e per l'assenza di indicatori fisici sulla batteria.
Il design trasparente è indubbiamente scenografico e unico nel panorama consumer. L'effetto attira inevitabilmente l'attenzione e i materiali trasmettono solidità. Alluminio e plastiche di precisione resistono bene all'uso quotidiano. La proposta è molto diversa, nell'impatto e nella sostanza, rispetto a cuffie come SONY WH-1000XM6, ma non per questo meno competitiva, soprattutto in ragione del prezzo.
La pieghevolezza è ben studiata ma la custodia rimane molto ingombrante. La certificazione IP52 offre protezione da polvere e schizzi. Il cavo per uso passivo è un'aggiunta gradita che non tutti i concorrenti includono.
L'app Nothing X è ben fatta: interfaccia pulita, equalizzatore a 8 bande preciso e personalizzazioni complete. I controlli fisici (Roller, Paddle, Button) offrono esperienza superiore ai touch tradizionali.
La connessione multipoint con due dispositivi funziona correttamente, il supporto LDAC garantisce qualità elevata e la modalità bassa latenza riduce i ritardi. Le funzioni avanzate dell'ecosistema Nothing sono interessanti ma limitate agli smartphone del brand.
Nothing Headphone (1)
Nothing Headphone (1) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 80h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Resistenti all’Acqua – Bianco
Le Nothing Headphone (1) sono un tentativo coraggioso di portare personalità in un mercato omologato. Il design trasparente funziona, l'autonomia è straordinaria e il comfort ottimo. I controlli fisici rappresentano un'evoluzione gradita rispetto ai touch tradizionali.
Qualche settimana fa avevamo prodotto una prima versione della nostra recensione lamentando alcuni problemi nella qualità audio, in particolare nella riproduzione delle frequenze più basse: a distanza di qualche tempo, Nothing ha distribuito un aggiornamento del software che ha contribuito a risolvere il problema e ora possiamo parlare a pieno titolo di qualità top ad un costo competitivo.
Al prezzo ufficiale di 299 euro rappresentano una scelta interessante per chi cerca originalità e vuole godere di suono eccellente e hanno il merito di essere diverse quando il mercato ne aveva bisogno.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.