I trucchi e i suggerimenti per gestire al meglio i consumi di batteria del proprio notebook, le impostazioni da cambiare per aumentare l’autonomia del computer

In Sintesi

In condizioni ottimali, un notebook Windows garantisce tra le tre e le sei ore di utilizzo con una singola carica, una durata che può variare in modo significativo a seconda della configurazione hardware, delle condizioni della batteria e delle abitudini di utilizzo.

Quando però l’autonomia inizia a ridursi in modo troppo repentino, il problema non è sempre da attribuire all’usura della batteria: spesso entrano in gioco impostazioni poco ottimizzate, periferiche superflue e processi troppo avidi di energia senza che l’utente se ne accorga.

Scollegare le periferiche non utilizzate

Uno dei fattori più sottovalutati nell’autonomia dei portatili sono le periferiche esterne, in particolare quelle collegate via USB. Mouse e tastiere cablate richiedono energia per funzionare, e questo vale anche per modelli apparentemente “leggeri”, mentre dispositivi RGB, possono incidere in modo ancora più marcato.

Nei test più approfonditi si osserva come una semplice tastiera USB con illuminazione possa ridurre la durata della batteria anche di diversi minuti, un valore che cresce con dispositivi ad alto assorbimento. Un utilizzo più diffuso del Bluetooth ha mitigato il fenomeno, ma non l’ha eliminato: collegare meno periferiche, quindi, resta uno dei modi più semplici per limitare la dispersione energetica.

Liberare le prese d’aria del PC

L’utilizzo del laptop sulle gambe è una consuetudine diffusa, ma non priva di effetti collaterali. Le prese d’aria collocate nella parte inferiore dello chassis necessitano infatti di spazio libero per espellere il calore generato da CPU, GPU e componenti interni. Quando le ventole non riescono a lavorare correttamente, la temperatura sale e il sistema attiva automaticamente misure di contenimento che includono la riduzione delle prestazioni e, soprattutto, l’aumento del consumo energetico per mantenere stabile la temperatura interna.

Il calore ha un impatto diretto sia sulle performance che sull’autonomia. Un laptop che lavora costantemente sopra la soglia termica ideale tenderà a scaricarsi più rapidamente e, nel lungo periodo, a ridurre la vita utile della batteria.

Per evitare queste situazioni basta garantire flussi d’aria adeguati: una superficie rigida dove poggiare il PC, prese d’aria pulite e, quando necessario, l’uso di una base di raffreddamento.

Disattivare le applicazioni in background

Le applicazioni attive, anche quelle che non vengono usate in quel preciso momento, possono drenare batteria in modo significativo. Alcuni software, soprattutto i browser più pesanti come Google Chrome, sono noti per richiedere molte risorse anche durante un utilizzo moderato.

Oltre alla scelta dell’applicazione, è importante verificare ciò che resta operativo in background. Windows permette di controllare facilmente questi processi tramite Gestione Attività, dove è possibile terminare ciò che non serve liberando risorse e riducendo i consumi.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Windows ha al suo interno già da diverso tempo una modalità di risparmio energetico in grado di limitare in modo intelligente alcuni processi non essenziali. Quando attiva, questa funzione riduce la sincronizzazione delle app Microsoft, sospende attività di rete non prioritarie e rimanda gli aggiornamenti non critici, contribuendo a una riduzione dei consumi.

La modalità può essere attivata manualmente o configurata perché entri in funzione automaticamente, ad esempio sotto il 30% di batteria.

Disattivare il Turbo Boost

Tra gli interventi più avanzati e meno intuitivi c’è la disattivazione del Turbo Boost, la tecnologia che permette ai processori di aumentare temporaneamente la frequenza di clock per gestire carichi di lavoro più intensi. Questo comporta però un consumo energetico molto elevato e, nei compiti più leggeri, come quelli per l’utilizzo quotidiano, può risultare eccessivo.

Agendo sulle impostazioni avanzate dell’alimentazione, previa attivazione dell’opzione tramite Registro di sistema, è possibile disabilitare il Boost quando il computer funziona a batteria.

Un’opzione non adatta a chi utilizza software pesanti, ma molto efficace per chi privilegia autonomia e temperature più basse.