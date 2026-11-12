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Il notebook da gaming NIAKUN, laptop con processore R7 5825U, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB è in sconto del 58% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro.

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Quando servono spazio per i file e prestazioni adatte al multitasking, scegliere un portatile versatile può fare la differenza. Il PC portatile Gaming NIAKUN è disponibile con uno sconto del 58% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare 100 euro.

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Il laptop abbina un processore R7 5825U a 16 GB di RAM DDR4 e a un SSD da 1 TB, una configurazione pensata per gestire più applicazioni, progetti e file. Il display Full HD da 16 pollici è adatto a streaming e attività visive; la grafica Vega 8 copre anche giochi leggeri. Per lavorare o studiare fuori casa, il corpo da 1,6 kg, la batteria da 51,97 Wh e l’apertura dello schermo a 180 gradi offrono caratteristiche utili in mobilità.

PC portatile Gaming NIAKUN con sconto del 58%

Il prezzo indicato è 699,99 euro, con uno sconto del 58% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 100 euro. Per chi cerca un portatile con 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, la configurazione offre spazio per archiviare file e gestire più attività. Il laptop NIAKUN è indicato con un processore a 8 core e 16 thread e una grafica integrata Vega 8, pensata anche per editing, streaming e gioco leggero. Puoi consultare i dettagli del PC portatile Gaming a 699,99 euro.

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Il laptop NIAKUN con il processore R7 5825U e il display Full HD

Se usi il computer per studio, lavoro e intrattenimento, avere memoria e spazio per i file aiuta a gestire le attività quotidiane. Ecco cosa offre questo portatile:

Processore R7 5825U a 8 core e 16 thread : con frequenza da 2,0 a 4,5 GHz, è pensato per multitasking impegnativo e creazione di contenuti, così puoi lavorare su più attività.

: con frequenza da 2,0 a 4,5 GHz, è pensato per multitasking impegnativo e creazione di contenuti, così puoi lavorare su più attività. 16 GB di RAM DDR4 e SSD da 1 TB : la memoria a doppio canale e l’ampio spazio di archiviazione supportano l’uso di varie applicazioni e la gestione di progetti e file.

: la memoria a doppio canale e l’ampio spazio di archiviazione supportano l’uso di varie applicazioni e la gestione di progetti e file. Grafica Vega 8 e schermo Full HD da 16 pollici : la scheda grafica integrata è indicata per streaming, editing, attività visive e giochi leggeri; la risoluzione di 1920 x 1080 offre un’area di visione ampia.

: la scheda grafica integrata è indicata per streaming, editing, attività visive e giochi leggeri; la risoluzione di 1920 x 1080 offre un’area di visione ampia. Tastiera retroilluminata e lettore di impronte : sono dettagli utili per digitare e accedere al portatile, insieme alla webcam integrata per le riunioni.

: sono dettagli utili per digitare e accedere al portatile, insieme alla webcam integrata per le riunioni. WiFi 6, Bluetooth 5.2 e porte di espansione : USB-C, HDMI 2.0, USB 3.2, USB 2.0, lettore TF e uscita audio permettono di collegare periferiche e accessori.

: USB-C, HDMI 2.0, USB 3.2, USB 2.0, lettore TF e uscita audio permettono di collegare periferiche e accessori. Peso di 1,6 kg e batteria da 51,97 Wh: caratteristiche orientate alla mobilità, con schermo apribile fino a 180 gradi. Sono inoltre indicati due anni di garanzia e supporto clienti 24 ore su 24.

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FAQ Quanta memoria RAM ha il portatile NIAKUN? Ha 16 GB di RAM DDR4 a doppio canale. Quanto spazio di archiviazione offre? È dotato di un SSD da 1 TB. Quali connessioni sono indicate per questo laptop? Sono indicate WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI 2.0, USB 3.2, USB 2.0, lettore TF e uscita audio. Il laptop è adatto per giocare? La descrizione indica la grafica Vega 8 per giochi leggeri, oltre che per streaming, editing e altre attività visive.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.