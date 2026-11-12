PC portatile da gaming NIAKUN: con il doppio sconto il prezzo sprofonda
Il notebook da gaming NIAKUN, laptop con processore R7 5825U, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB è in sconto del 58% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro.
Quando servono spazio per i file e prestazioni adatte al multitasking, scegliere un portatile versatile può fare la differenza. Il PC portatile Gaming NIAKUN è disponibile con uno sconto del 58% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare 100 euro.
Il laptop abbina un processore R7 5825U a 16 GB di RAM DDR4 e a un SSD da 1 TB, una configurazione pensata per gestire più applicazioni, progetti e file. Il display Full HD da 16 pollici è adatto a streaming e attività visive; la grafica Vega 8 copre anche giochi leggeri. Per lavorare o studiare fuori casa, il corpo da 1,6 kg, la batteria da 51,97 Wh e l’apertura dello schermo a 180 gradi offrono caratteristiche utili in mobilità.
PC portatile Gaming NIAKUN con sconto del 58%
Il prezzo indicato è 699,99 euro, con uno sconto del 58% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 100 euro. Per chi cerca un portatile con 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, la configurazione offre spazio per archiviare file e gestire più attività. Il laptop NIAKUN è indicato con un processore a 8 core e 16 thread e una grafica integrata Vega 8, pensata anche per editing, streaming e gioco leggero. Puoi consultare i dettagli del PC portatile Gaming a 699,99 euro.
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Il laptop NIAKUN con il processore R7 5825U e il display Full HD
Se usi il computer per studio, lavoro e intrattenimento, avere memoria e spazio per i file aiuta a gestire le attività quotidiane. Ecco cosa offre questo portatile:
- Processore R7 5825U a 8 core e 16 thread: con frequenza da 2,0 a 4,5 GHz, è pensato per multitasking impegnativo e creazione di contenuti, così puoi lavorare su più attività.
- 16 GB di RAM DDR4 e SSD da 1 TB: la memoria a doppio canale e l’ampio spazio di archiviazione supportano l’uso di varie applicazioni e la gestione di progetti e file.
- Grafica Vega 8 e schermo Full HD da 16 pollici: la scheda grafica integrata è indicata per streaming, editing, attività visive e giochi leggeri; la risoluzione di 1920 x 1080 offre un’area di visione ampia.
- Tastiera retroilluminata e lettore di impronte: sono dettagli utili per digitare e accedere al portatile, insieme alla webcam integrata per le riunioni.
- WiFi 6, Bluetooth 5.2 e porte di espansione: USB-C, HDMI 2.0, USB 3.2, USB 2.0, lettore TF e uscita audio permettono di collegare periferiche e accessori.
- Peso di 1,6 kg e batteria da 51,97 Wh: caratteristiche orientate alla mobilità, con schermo apribile fino a 180 gradi. Sono inoltre indicati due anni di garanzia e supporto clienti 24 ore su 24.
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FAQ
Ha 16 GB di RAM DDR4 a doppio canale.
È dotato di un SSD da 1 TB.
Sono indicate WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI 2.0, USB 3.2, USB 2.0, lettore TF e uscita audio.
La descrizione indica la grafica Vega 8 per giochi leggeri, oltre che per streaming, editing e altre attività visive.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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