Libero
OFFERTE

DREAME X50 Ultra Complete, robot lavapavimenti crolla di prezzo

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME X50 Ultra Complete con base automatica e passaggio sotto i mobili è in offerta con uno sconto del 40%.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

DREAME X50 Ultra Complete robot aspirapolvere lavapavimenti con base PowerDock Amazon

Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando capelli, peli e ostacoli rendono più impegnativo il passaggio del robot. Il DREAME X50 Ultra Complete è in offerta con uno sconto del 40%.

Il robot combina aspirazione e lavaggio e può superare soglie e ostacoli fino a 6 cm grazie alle aste retraibili. La navigazione VersaLift gli permette di abbassarsi fino a 89 mm per passare sotto i mobili, mentre la doppia spazzola antigroviglio è progettata per raccogliere capelli lunghi e peli. La base PowerDock automatizza diverse operazioni, tra cui svuotamento e riempimento del serbatoio, e si occupa anche di lavare i moci con acqua calda a 80 °C e asciugarli.

Iscriviti al canale Telegram per offerte in anteprima

DREAME X50 Ultra Complete: robot lavapavimenti al 40% di sconto

Se vuoi automatizzare la pulizia quotidiana, il DREAME X50 Ultra Complete è proposto a 599,00 euro, con uno sconto indicato del 40%. La combinazione di aspirazione e lavaggio e le funzioni automatiche della base puntano a ridurre gli interventi manuali nella gestione della pulizia. Il dato disponibile non specifica il prezzo di riferimento necessario per quantificare il risparmio in euro. Non sono indicati dettagli su pagamenti rateali, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

Approfitta subito

DREAME X50 Ultra Complete robot aspirapolvere lavapavimenti con base PowerDockAmazon

Acquista ora il DREAME X50 Ultra Complete in offerta

Il robot aspirapolvere Dreame con aspirazione da 20.000 Pa e base automatica

Per chi desidera affrontare pavimenti, soglie e spazi sotto i mobili con un unico dispositivo, le caratteristiche del robot mirano a semplificare le attività domestiche:

  • Aspirazione da 20.000 Pa: il dato di potenza accompagna un sistema pensato per raccogliere peli e capelli e pulire diversi tipi di pavimento.
  • Aste retraibili per superare ostacoli fino a 6 cm: possono aiutare il robot a oltrepassare guide delle porte e soglie, riducendo la necessità di spostarlo manualmente tra gli ambienti.
  • Navigazione VersaLift con altezza ridotta a 89 mm: permette al dispositivo di infilarsi sotto i mobili; la videocamera IA con guida a LED contribuisce alla navigazione e al rilevamento degli ostacoli negli spazi ristretti.
  • Doppia spazzola antigroviglio HyperStream: è progettata per raccogliere anche capelli lunghi fino a 30 cm, una caratteristica utile per limitare i grovigli durante la pulizia.
  • Base PowerDock all-in-one: gestisce automaticamente svuotamento, riempimento del serbatoio, scarico e asciugatura. Lava inoltre i moci con acqua a 80 °C e usa luce UV, riducendo le attività da svolgere a mano.
  • Dosaggio automatico del detergente: la stazione miscela la soluzione con l’acqua e la rifornisce nel serbatoio del robot, così non occorre occuparsi manualmente di questa operazione durante il ciclo.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 40% sul DREAME X50 Ultra Complete e verifica la disponibilità dell’offerta.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta

FAQ

Il DREAME X50 Ultra Complete riesce a superare le soglie?

Sì, le aste retraibili sono progettate per superare soglie e ostacoli fino a 6 cm.

Quanto è alto il robot quando passa sotto i mobili?

La navigazione VersaLift riduce la sua altezza a 89 mm per consentirgli di passare sotto i mobili.

La base lava i moci automaticamente?

Sì, il PowerDock lava i moci con acqua a 80 °C e li asciuga.

La spazzola raccoglie i capelli lunghi?

La doppia spazzola antigroviglio HyperStream è progettata per raccogliere capelli lunghi fino a 30 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963