DREAME X50 Ultra Complete, robot lavapavimenti crolla di prezzo
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME X50 Ultra Complete con base automatica e passaggio sotto i mobili è in offerta con uno sconto del 40%.
Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando capelli, peli e ostacoli rendono più impegnativo il passaggio del robot. Il DREAME X50 Ultra Complete è in offerta con uno sconto del 40%.
Il robot combina aspirazione e lavaggio e può superare soglie e ostacoli fino a 6 cm grazie alle aste retraibili. La navigazione VersaLift gli permette di abbassarsi fino a 89 mm per passare sotto i mobili, mentre la doppia spazzola antigroviglio è progettata per raccogliere capelli lunghi e peli. La base PowerDock automatizza diverse operazioni, tra cui svuotamento e riempimento del serbatoio, e si occupa anche di lavare i moci con acqua calda a 80 °C e asciugarli.
DREAME X50 Ultra Complete: robot lavapavimenti al 40% di sconto
Se vuoi automatizzare la pulizia quotidiana, il DREAME X50 Ultra Complete è proposto a 599,00 euro, con uno sconto indicato del 40%. La combinazione di aspirazione e lavaggio e le funzioni automatiche della base puntano a ridurre gli interventi manuali nella gestione della pulizia. Il dato disponibile non specifica il prezzo di riferimento necessario per quantificare il risparmio in euro. Non sono indicati dettagli su pagamenti rateali, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
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Il robot aspirapolvere Dreame con aspirazione da 20.000 Pa e base automatica
Per chi desidera affrontare pavimenti, soglie e spazi sotto i mobili con un unico dispositivo, le caratteristiche del robot mirano a semplificare le attività domestiche:
- Aspirazione da 20.000 Pa: il dato di potenza accompagna un sistema pensato per raccogliere peli e capelli e pulire diversi tipi di pavimento.
- Aste retraibili per superare ostacoli fino a 6 cm: possono aiutare il robot a oltrepassare guide delle porte e soglie, riducendo la necessità di spostarlo manualmente tra gli ambienti.
- Navigazione VersaLift con altezza ridotta a 89 mm: permette al dispositivo di infilarsi sotto i mobili; la videocamera IA con guida a LED contribuisce alla navigazione e al rilevamento degli ostacoli negli spazi ristretti.
- Doppia spazzola antigroviglio HyperStream: è progettata per raccogliere anche capelli lunghi fino a 30 cm, una caratteristica utile per limitare i grovigli durante la pulizia.
- Base PowerDock all-in-one: gestisce automaticamente svuotamento, riempimento del serbatoio, scarico e asciugatura. Lava inoltre i moci con acqua a 80 °C e usa luce UV, riducendo le attività da svolgere a mano.
- Dosaggio automatico del detergente: la stazione miscela la soluzione con l’acqua e la rifornisce nel serbatoio del robot, così non occorre occuparsi manualmente di questa operazione durante il ciclo.
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FAQ
Sì, le aste retraibili sono progettate per superare soglie e ostacoli fino a 6 cm.
La navigazione VersaLift riduce la sua altezza a 89 mm per consentirgli di passare sotto i mobili.
Sì, il PowerDock lava i moci con acqua a 80 °C e li asciuga.
La doppia spazzola antigroviglio HyperStream è progettata per raccogliere capelli lunghi fino a 30 cm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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