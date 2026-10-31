OPPO Find X10 Pro Max recensione: foto naturali, batteria enorme, prezzo alto
Il top di gamma OPPO punta su foto fedeli, video fino a 8K e autonomia da due giorni. I limiti sono due e si notano subito: il peso e il prezzo.
Lo smartphone è ormai la fotocamera che abbiamo sempre con noi: quella del concerto, delle vacanze, del documento da scansionare al volo. Per questo la sfida tra i top di gamma si gioca sempre meno sulla potenza, ormai abbondante ovunque, e sempre più sulla qualità di foto e video e sulla durata della batteria.
È il terreno scelto dall’OPPO Find X10 Pro Max, che monta tre fotocamere posteriori da 200 megapixel, una per ogni focale, e le affida a un motore pensato per restituire immagini fedeli alla realtà.
L’OPPO Find X10 Pro Max è uno smartphone Android di fascia altissima, disponibile in Italia al prezzo di listino di 1.799 euro nell’unica configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Si rivolge a chi fotografa e gira video ogni giorno e vuole risultati naturali senza ritoccarli, con una batteria da 7.150 mAh che promette due giorni di uso tipico, pur rinunciando alla leggerezza: pesa 228 grammi.
FAQ
Il prezzo di listino di OPPO Find X10 Pro Max in Italia è di 1.799 euro. Esiste una sola configurazione, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, in due colori: Titanium Grey e Luna White.
La batteria da 7.150 mAh di OPPO Find X10 Pro Max dura fino a due giorni con un uso tipico. OPPO dichiara 24,6 ore di YouTube e 18 ore di TikTok nei test di laboratorio.
Sì, OPPO Find X10 Pro Max ha le certificazioni IP66, IP68 e IP69, quindi resiste a polvere, immersione prolungata e getti d’acqua ad alta pressione e temperatura. Ha anche cinque stelle SGS per la resistenza alle cadute.
Per scattare a 200 MP si attiva la modalità Hi-Res Hasselblad e si tocca l’icona 200 MP in alto nella schermata della fotocamera. In modalità normale il telefono scatta a 26 MP, mentre con poca luce scende a 12 MP con pixel binning.
I difetti principali di OPPO Find X10 Pro Max sono il peso di 228 grammi e il prezzo di 1.799 euro. A questi si aggiungono i 144 Hz riservati ad alcuni giochi e uno stile fotografico più sobrio di quello dei rivali, che può sembrare poco brillante a chi ama i colori molto saturi.
Dipende dalle priorità. OPPO Find X10 Pro Max punta su tre fotocamere da 200 MP, ricarica a 80W e uno stile fotografico naturale. Chi vuole un telefono più facile da usare con una mano o è già nell’ecosistema Apple troverà più naturale iPhone 18 Pro.
OPPO Find X10 Pro Max
Abbiamo usato il Find X10 Pro Max come telefono principale, tra lavoro, foto e riprese video, per capire se la scheda tecnica regge alla vita reale. Le cifre impressionano: schermo fino a 3.600 nit, chip a 2 nanometri, video 8K su ogni fotocamera.
Ma un telefono si giudica sul campo: da come rende una foto a cena, da quanta carica resta il secondo giorno, da quanto pesa dopo un’ora di chiamate. Due ostacoli sono evidenti e li mettiamo subito sul tavolo: il peso e il prezzo. Resta da capire se tutto il resto basti a compensarli, e per chi.
- Foto naturali e fedeli
- Tre sensori da 200 MP
- Display leggibile ovunque
- Batteria da 7.150 mAh
- Resistenza IP66, IP68 e IP69
- Peso di 228 grammi
- Prezzo di 1.799 euro
- 144 Hz solo in alcuni giochi
- Batteria europea più piccola di quella cinese
Con 228 grammi nella finitura Titanium Grey (226 nella Luna White) e 8,40 mm di spessore, il Find X10 Pro Max non passa inosservato nemmeno in tasca. Dopo un uso prolungato a una mano il peso si sente, ed è il primo difetto da mettere in conto.
In compenso la costruzione dà fiducia. Il telaio in alluminio ha bordi piatti e appena smussati, il vetro posteriore opaco è vellutato al tatto e la presa resta sicura nonostante i 6,78 pollici di diagonale. La Luna White è la più scenografica, con l’isola fotografica in metallo argentato, la ghiera zigrinata e l’anello arancione tipico di Hasselblad. La Titanium Grey, più sobria, ammorbidisce lo sbalzo del modulo.
La resistenza è da riferimento: IP66, IP68 e IP69, quindi polvere, immersione e perfino getti d’acqua ad alta pressione e temperatura, più cinque stelle SGS per le cadute. Sul lato sinistro c’è lo Snap Key, un tasto personalizzabile per screenshot, note vocali o torcia.
Il pannello è un LTPO AMOLED piatto da 6,78 pollici con risoluzione 2772 x 1272 pixel (450 ppi) e cornici simmetriche da soli 1,15 mm. La luminosità tipica è di 800 nit, sale a 2.000 nit a schermo pieno e tocca i 3.600 nit di picco con i contenuti HDR: sotto il sole pieno si legge senza sforzo.
Il dato più utile, però, è quello opposto. La luminosità minima scende a 1 nit e, sotto i 70 nit, il dimming PWM lavora a 3.840 Hz: leggere a letto o guardare un film a luci spente non affatica la vista.
Sul colore OPPO dichiara il 95% dello spazio BT.2020 e il supporto a Dolby Vision. Una precisazione per chi si ferma al numero in copertina: la frequenza è adattiva da 1 a 120 Hz, mentre i 144 Hz si attivano solo in alcuni giochi, tra cui Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile e Free Fire.
Il sensore principale è un Samsung ISOCELL HPC da 200 MP da 1/1,3 pollici, con obiettivo 24 mm f/1,5, stabilizzazione ottica e tecnologia DeepPix, che promette fino a 17 stop di gamma dinamica: più dettaglio sia nelle luci sia nelle ombre. L’ultra grandangolare è un altro 200 MP da 1/1,56 pollici con campo visivo di 124 gradi e macro a 4 cm. Il teleobiettivo periscopico da 70 mm f/2,1 mantiene 50 MP a 6x con il ritaglio.
Nell’uso normale il telefono scatta a 26 MP su tutta la gamma da 0,5x a 9,9x, per non produrre file enormi. I 200 MP si attivano con la modalità Hi-Res Hasselblad, utile per ritagliare o stampare in grande; con poca luce si passa a 12 MP con pixel binning.
La filosofia del motore LUMO è la fedeltà: meno nitidezza spinta, meno HDR aggressivo, pelle più naturale. A colpo d’occhio le foto sembrano più sobrie di quelle di molti rivali, ma assomigliano a ciò che l’occhio ha visto davvero.
Chi vuole intervenire sullo stile trova LUMO Color Palette con 18 look, tra cui Pearl e Amber per i ritratti e simulazioni di pellicola come Portra. Ci sono poi la Modalità Master con RAW a 50 MP, la modalità XPan in formato 65:24 e LUMO Framing, che suggerisce l’inquadratura in tempo reale con un modello AI sul dispositivo. La fotocamera frontale da 50 MP con 100 gradi di campo visivo è comoda per selfie di gruppo e vlog.
Sul video, 4K a 60 e 120 fps e 8K a 30 fps funzionano su tutte e tre le fotocamere posteriori, con Dolby Vision. Per chi lavora in post ci sono Open Gate su ogni sensore, il profilo O-Log2 con anteprima LUT in tempo reale e Ultra Steady, che raddrizza fino a 5 gradi di inclinazione.
Gli appassionati possono aggiungere il teleconverter Hasselblad, venduto a parte, che con il tele 3x porta lo zoom a 10x ottico, oppure il kit OPPO | Tilta KHRONOS con gabbia, ventola attiva e impugnatura.
Il cuore è il MediaTek Dimensity 9600 Pro a 2 nm, con 12 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB UFS 4.1 e raffreddamento a camera di vapore. Secondo MediaTek porta fino al 17% di prestazioni in più in single-core, fino al 15% in multi-core e il 61% di efficienza in più rispetto alla generazione precedente. Sono dati del produttore, ma nell’uso quotidiano il telefono risulta fluido, rapido nelle app e sicuro nei giochi.
Il software è ColorOS 17 basato su Android 17. Lo Snap Key si collega ad AI Mind Space, che raccoglie schermate e note vocali, mentre AI Adaptive Eye Care ricorda di tenere una distanza corretta dallo schermo. Gli strumenti di OPPO AI usano modelli sul dispositivo anche offline.
Resta da verificare nel tempo quante funzioni AI arriveranno in italiano e quanto si riveleranno utili.
La batteria da 7.150 mAh usa una chimica al silicio-carbonio con il 25% di silicio e un’architettura a doppia cella. OPPO dichiara fino a due giorni di uso tipico e una capacità residua superiore all’80% dopo cinque anni.
I numeri di laboratorio del produttore parlano di 24,6 ore di YouTube, 18 ore di TikTok, 5,8 ore di video 4K a 60 fps e 7,5 ore di PUBG Mobile a 144 fps. Vanno presi come riferimento, ma nella nostra prova il telefono era al 60% dopo 2 giorni e 9 ore dall’ultima ricarica completa, in linea con la promessa dei due giorni. In Europa la capacità è inferiore a quella della versione cinese, un dettaglio da sapere.
La ricarica cablata SUPERVOOC arriva a 80W e scende a 55W con caricatori USB-PD di terze parti. Quella wireless AIRVOOC è da 50W, e sono presenti anche la ricarica inversa cablata e wireless.
OPPO Find X10 Pro Max
Il Find X10 Pro Max fotografa e filma a un livello che pochi rivali raggiungono, con colori fedeli e tre sensori da 200 MP coerenti tra loro. A questo aggiunge un display eccellente da 3.600 nit, una batteria da 7.150 mAh da due giorni e una resistenza IP69 da riferimento.
I difetti sono pochi e chiari: i 228 grammi si sentono a una mano, i 144 Hz sono riservati ad alcuni giochi, il look sobrio può sembrare sottotono e il prezzo sale di 500 euro rispetto ai 1.299 euro del Find X9 Pro.
A 1.799 euro è una scelta da appassionati, ma coerente con ciò che offre. Lo consigliamo a chi fotografa e gira video ogni giorno e vuole risultati naturali senza passare dal fotoritocco. Chi cerca un telefono leggero da usare con una mano, o la fotocamera la usa poco, può guardare altrove senza rimpianti.
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