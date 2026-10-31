TOTALE PUNTI 8.7 OPPO Find X10 Pro Max Abbiamo usato il Find X10 Pro Max come telefono principale, tra lavoro, foto e riprese video, per capire se la scheda tecnica regge alla vita reale. Le cifre impressionano: schermo fino a 3.600 nit, chip a 2 nanometri, video 8K su ogni fotocamera. Ma un telefono si giudica sul campo: da come rende una foto a cena, da quanta carica resta il secondo giorno, da quanto pesa dopo un’ora di chiamate. Due ostacoli sono evidenti e li mettiamo subito sul tavolo: il peso e il prezzo. Resta da capire se tutto il resto basti a compensarli, e per chi.

PRO Foto naturali e fedeli

Tre sensori da 200 MP

Display leggibile ovunque

Batteria da 7.150 mAh

Resistenza IP66, IP68 e IP69 CONTRO Peso di 228 grammi

Prezzo di 1.799 euro

144 Hz solo in alcuni giochi

Batteria europea più piccola di quella cinese

Design e materiali VOTO: 8 Con 228 grammi nella finitura Titanium Grey (226 nella Luna White) e 8,40 mm di spessore, il Find X10 Pro Max non passa inosservato nemmeno in tasca. Dopo un uso prolungato a una mano il peso si sente, ed è il primo difetto da mettere in conto. In compenso la costruzione dà fiducia. Il telaio in alluminio ha bordi piatti e appena smussati, il vetro posteriore opaco è vellutato al tatto e la presa resta sicura nonostante i 6,78 pollici di diagonale. La Luna White è la più scenografica, con l’isola fotografica in metallo argentato, la ghiera zigrinata e l’anello arancione tipico di Hasselblad. La Titanium Grey, più sobria, ammorbidisce lo sbalzo del modulo. La resistenza è da riferimento: IP66, IP68 e IP69, quindi polvere, immersione e perfino getti d’acqua ad alta pressione e temperatura, più cinque stelle SGS per le cadute. Sul lato sinistro c’è lo Snap Key, un tasto personalizzabile per screenshot, note vocali o torcia.

Display VOTO: 9 Il pannello è un LTPO AMOLED piatto da 6,78 pollici con risoluzione 2772 x 1272 pixel (450 ppi) e cornici simmetriche da soli 1,15 mm. La luminosità tipica è di 800 nit, sale a 2.000 nit a schermo pieno e tocca i 3.600 nit di picco con i contenuti HDR: sotto il sole pieno si legge senza sforzo. Il dato più utile, però, è quello opposto. La luminosità minima scende a 1 nit e, sotto i 70 nit, il dimming PWM lavora a 3.840 Hz: leggere a letto o guardare un film a luci spente non affatica la vista. Sul colore OPPO dichiara il 95% dello spazio BT.2020 e il supporto a Dolby Vision. Una precisazione per chi si ferma al numero in copertina: la frequenza è adattiva da 1 a 120 Hz, mentre i 144 Hz si attivano solo in alcuni giochi, tra cui Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile e Free Fire.

Fotocamera VOTO: 9 Il sensore principale è un Samsung ISOCELL HPC da 200 MP da 1/1,3 pollici, con obiettivo 24 mm f/1,5, stabilizzazione ottica e tecnologia DeepPix, che promette fino a 17 stop di gamma dinamica: più dettaglio sia nelle luci sia nelle ombre. L’ultra grandangolare è un altro 200 MP da 1/1,56 pollici con campo visivo di 124 gradi e macro a 4 cm. Il teleobiettivo periscopico da 70 mm f/2,1 mantiene 50 MP a 6x con il ritaglio. Nell’uso normale il telefono scatta a 26 MP su tutta la gamma da 0,5x a 9,9x, per non produrre file enormi. I 200 MP si attivano con la modalità Hi-Res Hasselblad, utile per ritagliare o stampare in grande; con poca luce si passa a 12 MP con pixel binning. La filosofia del motore LUMO è la fedeltà: meno nitidezza spinta, meno HDR aggressivo, pelle più naturale. A colpo d’occhio le foto sembrano più sobrie di quelle di molti rivali, ma assomigliano a ciò che l’occhio ha visto davvero.

Video e funzioni creative VOTO: 9 Chi vuole intervenire sullo stile trova LUMO Color Palette con 18 look, tra cui Pearl e Amber per i ritratti e simulazioni di pellicola come Portra. Ci sono poi la Modalità Master con RAW a 50 MP, la modalità XPan in formato 65:24 e LUMO Framing, che suggerisce l’inquadratura in tempo reale con un modello AI sul dispositivo. La fotocamera frontale da 50 MP con 100 gradi di campo visivo è comoda per selfie di gruppo e vlog. Sul video, 4K a 60 e 120 fps e 8K a 30 fps funzionano su tutte e tre le fotocamere posteriori, con Dolby Vision. Per chi lavora in post ci sono Open Gate su ogni sensore, il profilo O-Log2 con anteprima LUT in tempo reale e Ultra Steady, che raddrizza fino a 5 gradi di inclinazione. Gli appassionati possono aggiungere il teleconverter Hasselblad, venduto a parte, che con il tele 3x porta lo zoom a 10x ottico, oppure il kit OPPO | Tilta KHRONOS con gabbia, ventola attiva e impugnatura.

Prestazioni e software VOTO: 8 Il cuore è il MediaTek Dimensity 9600 Pro a 2 nm, con 12 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB UFS 4.1 e raffreddamento a camera di vapore. Secondo MediaTek porta fino al 17% di prestazioni in più in single-core, fino al 15% in multi-core e il 61% di efficienza in più rispetto alla generazione precedente. Sono dati del produttore, ma nell’uso quotidiano il telefono risulta fluido, rapido nelle app e sicuro nei giochi. Il software è ColorOS 17 basato su Android 17. Lo Snap Key si collega ad AI Mind Space, che raccoglie schermate e note vocali, mentre AI Adaptive Eye Care ricorda di tenere una distanza corretta dallo schermo. Gli strumenti di OPPO AI usano modelli sul dispositivo anche offline. Resta da verificare nel tempo quante funzioni AI arriveranno in italiano e quanto si riveleranno utili.

Autonomia e ricarica VOTO: 9 La batteria da 7.150 mAh usa una chimica al silicio-carbonio con il 25% di silicio e un’architettura a doppia cella. OPPO dichiara fino a due giorni di uso tipico e una capacità residua superiore all’80% dopo cinque anni. I numeri di laboratorio del produttore parlano di 24,6 ore di YouTube, 18 ore di TikTok, 5,8 ore di video 4K a 60 fps e 7,5 ore di PUBG Mobile a 144 fps. Vanno presi come riferimento, ma nella nostra prova il telefono era al 60% dopo 2 giorni e 9 ore dall’ultima ricarica completa, in linea con la promessa dei due giorni. In Europa la capacità è inferiore a quella della versione cinese, un dettaglio da sapere. La ricarica cablata SUPERVOOC arriva a 80W e scende a 55W con caricatori USB-PD di terze parti. Quella wireless AIRVOOC è da 50W, e sono presenti anche la ricarica inversa cablata e wireless.