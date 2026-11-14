Ho provato il registratore che fa il verbale e scrive le email al posto mio
Non sostituisce una segretaria vera, ma per chi non può averne una fa buona parte del lavoro che viene dopo la riunione: verbale, email, slide e cose da fare.
Chi lavora con le persone lo sa: la riunione è la parte breve, il resto viene dopo. C’è un verbale da mettere in ordine, un’email da mandare ai partecipanti, tre cose da fare entro venerdì e la bozza di un nuovo progetto che nessuno ha ancora scritto.
Per tutto questo, una segretaria professionale, con esperienza e capacità di coordinare il lavoro degli altri, resta la soluzione migliore in assoluto.
Il problema è che non tutti possono permettersela. Un libero professionista, un giornalista, un piccolo imprenditore o uno studente universitario devono arrangiarsi con il blocco appunti e la memoria.
Ed è qui che entra in scena il Comu Action Pro, un registratore AI tascabile di fascia media, già disponibile in Italia sullo store europeo del marchio e su Amazon. Il prezzo di listino è 256,99 euro, ma nella pratica costa 179,99 euro sullo store europeo e 139,26 euro su Amazon. Si rivolge a chi partecipa a riunioni, interviste e lezioni e vuole ritrovarsi il lavoro già avviato, rinunciando a un po’ di compattezza e, per le funzioni più evolute, a un abbonamento.
Comu Action Pro
Quasi tutti i registratori AI sanno trascrivere e riassumere. Il Comu Action Pro prova a fare un passo in più: dopo aver ascoltato, si mette al lavoro.
Nella sua app operano degli agenti che trasformano la conversazione in email di follow-up, documenti, presentazioni ed elenchi di cose da fare, e che si collegano a posta, calendari e app per le attività.
L'hardware serve soprattutto a captare bene la voce: il valore vero nasce dopo. Vediamo dove convince, dove pesa (in senso letterale) e quanto costa davvero tenerlo in tasca.
- Sei microfoni, molto meglio dello smartphone
- Agenti AI per email, documenti e slide
- Ricarica con normale USB-C
- Costruzione in metallo curata
- Piano gratuito utilizzabile
- Peso e spessore elevati
- Funzioni evolute in abbonamento
- Magnete poco convincente
- Primo anno con Premium oltre 270 euro
Il Comu Action Pro ha un corpo in metallo, disponibile in nero, argento e rosso ciliegia, con un display AMOLED da 1,02 pollici e due tasti fisici: uno per registrare e uno dedicato all'intelligenza artificiale. Costruito bene, senza dubbio.
Il conto arriva in tasca. Con circa 91 per 60 millimetri e 52 grammi, siamo lontani dalla sottigliezza di una carta di credito: il peso è quasi il doppio dei circa 30 grammi del Plaud e lo spessore è più che doppio.
Agganciato dietro lo smartphone, volume e peso si sentono. Il magnete, poi, non tiene con la sicurezza che ci si aspetterebbe: in confezione c'è un anello magnetico adesivo da applicare a cover o telefono, utile soprattutto a chi non ha un modello compatibile MagSafe.
Qui sta la ragione concreta per cui un registratore dedicato ha senso. Il Comu Action Pro monta sei microfoni, uno dei quali direzionale, con riduzione del rumore e riconoscimento di chi sta parlando, e dichiara una portata fino a 7 metri. Il Plaud Note si ferma a due microfoni.
In una stanza con più persone attorno al tavolo, la differenza rispetto al microfono di uno smartphone è netta.
La trascrizione copre 113 lingue, italiano compreso, con una resa che permette di lavorare sul testo e non solo di intuire che cosa sia stato detto. Si registra anche con l'app chiusa: basta premere il tasto e la sincronizzazione avviene dopo.
Un consiglio che vale per qualsiasi oggetto del genere: chiedete sempre il consenso a chi viene registrato.
Il cuore del prodotto è l'app Comu. Finita la riunione, si può chiedere all'agente una email di follow-up, un documento, una presentazione o la lista delle azioni da compiere. È l'equivalente digitale del "preparami una bozza e dimmi cosa dobbiamo fare". Lo stesso vale per abbozzare un nuovo progetto: si parte dalla conversazione e si ottiene una struttura da rifinire.
Il tasto AI sul dispositivo permette di dettare la richiesta a voce senza aprire l'app. L'app sceglie da sola fra più modelli (ChatGPT, Gemini, Whisper, Azure e, nei piani a pagamento, Claude) e dispone di connettori per la posta di Google e Microsoft, i calendari e le app delle attività.
Il risultato resta una bozza solida, da rileggere. L'azienda dichiara la conformità a GDPR, SOC 2 e HIPAA: sono dichiarazioni sue, da tenere presenti per le riunioni più delicate.
Funzioni evolute a pagamento: è la formula quasi universale della categoria, perché l'AI ha un costo di gestione che l'hardware da solo non copre. Il piano Starter è gratuito e include trascrizione in tempo reale e riassunti base senza limiti, una traduzione in tempo reale al mese, tre analisi approfondite e 500 crediti agente mensili.
Il Premium costa 11,25 euro al mese con pagamento annuale (19,99 euro mese per mese), porta a 5.000 crediti, traduzione illimitata e aggiunge Claude. L'Elite sale a 33,75 euro al mese in formula annuale (44,99 euro mensili) con 40.000 crediti.
Il conto del primo anno con Premium annuale è di 274,26 euro comprando su Amazon (139,26 più 135) e di 314,99 euro sullo store europeo.
Chi cerca la cifra più bassa può guardare all'Honor Choice AI Note, già provato su Libero Tecnologia: costa 199 euro sul sito ufficiale, ma da rivenditori terzi con importazione diretta si trova a meno di 80 euro.
Il Comu Action Pro si ricarica con una normale porta USB-C, e questo semplifica la vita più di quanto sembri. Niente cavetti proprietari né connettori magnetici da non perdere: si usa il cavo corto in dotazione, oppure lo stesso del telefono.
Con il registratore agganciato dietro lo smartphone, basta collegarlo direttamente al telefono. Chi viaggia o lavora fuori sede lo apprezzerà, a differenza di quanto accade con Plaud Note e Note Pro, che richiedono un cavo dedicato.
La batteria da 1.000 mAh dichiara fino a 70 ore di registrazione continua. È un dato dell'azienda, ottenuto in condizioni ideali, ma l'ordine di grandezza dice che la ricarica non sarà un pensiero frequente.
Comu Action Pro
Il Comu Action Pro registra bene grazie ai sei microfoni e, soprattutto, lavora dopo la registrazione: email, documenti e slide nascono dagli agenti AI dell'app. La ricarica con USB-C semplifica tutto e la costruzione in metallo è curata.
Pesa 52 grammi e ha uno spessore che si nota dietro lo smartphone. Il magnete non convince del tutto e le funzioni più evolute passano da un abbonamento, da conoscere prima di scegliere.
A 139,26 euro su Amazon (179,99 sullo store europeo, con listino a 256,99) il prezzo è competitivo, anche se con il Premium il primo anno supera i 274 euro. È un dispositivo interessante, un pelo sotto le proposte Plaud, che però costano di più. Chi non può permettersi una segretaria ci troverà un aiuto concreto; chi cerca il registratore più sottile del mercato guardi altrove.
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