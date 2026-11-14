Ho provato il registratore che fa il verbale e scrive le email al posto mio

Nella sua app operano degli agenti che trasformano la conversazione in email di follow-up, documenti, presentazioni ed elenchi di cose da fare, e che si collegano a posta, calendari e app per le attività.

Agganciato dietro lo smartphone, volume e peso si sentono . Il magnete, poi, non tiene con la sicurezza che ci si aspetterebbe: in confezione c'è un anello magnetico adesivo da applicare a cover o telefono, utile soprattutto a chi non ha un modello compatibile MagSafe.

Il conto arriva in tasca. Con circa 91 per 60 millimetri e 52 grammi , siamo lontani dalla sottigliezza di una carta di credito: il peso è quasi il doppio dei circa 30 grammi del Plaud e lo spessore è più che doppio.

Il Comu Action Pro ha un corpo in metallo , disponibile in nero, argento e rosso ciliegia, con un display AMOLED da 1,02 pollici e due tasti fisici: uno per registrare e uno dedicato all'intelligenza artificiale. Costruito bene, senza dubbio.

Microfoni e qualità audio VOTO: 9

Qui sta la ragione concreta per cui un registratore dedicato ha senso. Il Comu Action Pro monta sei microfoni, uno dei quali direzionale, con riduzione del rumore e riconoscimento di chi sta parlando, e dichiara una portata fino a 7 metri. Il Plaud Note si ferma a due microfoni.

In una stanza con più persone attorno al tavolo, la differenza rispetto al microfono di uno smartphone è netta.

La trascrizione copre 113 lingue, italiano compreso, con una resa che permette di lavorare sul testo e non solo di intuire che cosa sia stato detto. Si registra anche con l'app chiusa: basta premere il tasto e la sincronizzazione avviene dopo.

Un consiglio che vale per qualsiasi oggetto del genere: chiedete sempre il consenso a chi viene registrato.