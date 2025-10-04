Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google Chrome conferma la sua leadership mondiale: a settembre 2025 tre utenti su quattro navigano con il browser di Big G, che supera Safari e Microsoft Edge

OpturaDesign / Shutterstock.com

In Sintesi:

Secondo i dati di StatCounter, Google Chrome mantiene saldamente la sua posizione come browser web più utilizzato a livello globale.

Il perché del successo è la continua evoluzione di questo strumento che, grazie anche a Gemini, sta diventando un vero assistente digitale.

Secondo un recente report condiviso da StatCounter, Google Chrome continua ad essere il browser web più utilizzato al mondo. A settembre 2025, il tool di Big G ha raggiunto una quota di mercato mondiale pari al 71,77%, cosa che conferma l’enorme diffusione di questo strumento che, praticamente, viene utilizzato per navigare da tre utenti su quattro.

Questo posizionamento non è una novità per l’azienda di Mountain View che ormai da più di un decennio (da quando è riuscito a superare Internet Explorer, nel 2012) occupa i posti più alti della classifica dei browser, scalzando tutti i concorrenti diretti.

Importante ricordare che questi risultati sono dovuti anche alla diffusione di smartphone e tablet Android che nel corso degli anni hanno contribuito ulteriormente alla diffusione del browser.

Chi sono i concorrenti diretti di Google

Chrome è il browser più usato al mondo ma il principale competitor, al momento, è Safari, il browser di Apple che detiene una quota di mercato di circa il 14%, dovuta essenzialmente alla larghissima diffusione di iPhone e iPad. Naturalmente si tratta di numeri molto inferiori rispetto a quelli registrati da Google, ma comunque la controparte di Cupertino continua ad essere un rivale di tutto rispetto, grazie soprattutto ai fedelissimi della celebre mela.

Meno bene per Microsoft Edge, che nonostante gli sforzi del colosso di Redmond, come i messaggi che di tanto in tanto appaiono su Window 11, non riesce a superare la soglia del 5%. In tal senso, nemmeno l’arrivo degli strumenti AI di Copilot hanno migliorato la situazione del browser Microsoft che, pur avendo preso il posto del vecchio Internet Explorer, non ha conquistato il grande pubblico.

Nemmeno Firefox e Opera se la passano bene e, dopo essere stati protagonisti della scena nei primi anni 2000, oggi ridotti a quote di mercato marginali e un utilizzo sempre più “di nicchia”.

Perché Chrome è il browser più usato al mondo

I numeri di Chrome non dipendono solo dalle sue performance o dalla presenza fissa all’interno dell’ecosistema di Google, ma dalla sua capacità di evolversi costantemente. Nell’ultimo periodo, ad esempio, il browser ha ricevuto nuove funzioni basate su Gemini, portando l’AI generativa nella ricerca sul web. Nel nostro Paese non sono ancora disponibili tutte le novità ma negli USA c’è già l’analisi automatica delle pagine web, il riassunto dei contenuti video e il supporto intelligente agli acquisti online.

L’obiettivo di Google è chiaro: trasformare Chrome in un vero e proprio assistente digitale a 360°, capace di affiancare l’utente in ogni attività di navigazione e assisterlo proattivamente in ogni suo bisogno.