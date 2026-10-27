Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Com’era l’Universo nelle sue primissime fasi di vita? A rispondere è Lumina, una simulazione astronomica ad altissima precisione, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society da un team di ricercatori del Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian e del MIT.

Capire come sia nato e cresciuto l’Universo è una delle sfide scientifiche più suggestive di sempre. Dopo il Big Bang e il raffreddamento della radiazione, il Cosmo è sprofondato nella cosiddetta “epoca oscura”, una lunga fase durata decine di milioni di anni in cui lo Spazio era privo di stelle e avvolto da una densa nebbia di gas neutro. Lumina ricostruisce per la prima volta i primi due miliardi di anni della storia dell’Universo, svelando come si sia letteralmente “acceso” e mostrando la nascita delle prime stelle e galassie.

Il potente supercomputer Frontier

Per compiere questo straordinario viaggio a ritroso nel tempo, gli astrofisici hanno impiegato Frontier, uno dei supercomputer più potenti al mondo situato all’Oak Ridge National Laboratory, negli Stati Uniti. La simulazione ha mobilitato oltre 100.000 core di calcolo e migliaia di schede grafiche avanzate, calcolando momento per momento come circa mezzo trilione di elementi virtuali, tra particelle di materia oscura e gas, si siano influenzati a vicenda.

Andando più nel dettaglio, Lumina ha ricreato un colossale cubo di spazio cosmico con un lato di 1,6 miliardi di anni luce, coprendo un volume ben 100 volte più esteso rispetto alle precedenti simulazioni ad alta risoluzione. Partendo da appena 45 milioni di anni dopo il Big Bang, il modello segue l’evoluzione cosmica per oltre due miliardi di anni, così gli scienziati hanno potuto osservare l’intera “ragnatela cosmica” disegnata dalla materia oscura ed eseguire ingrandimenti per vedere da vicino come il gas precipiti nei primi ammassi gravitazionali, accendendo le prime generazioni di galassie.

Come la luce ha vinto il buio

Lumina è stata in grado di simulare la cosiddetta “reionizzazione” di idrogeno ed elio, i due elementi chimici più abbondanti del Cosmo.

Nelle prime epoche, gli atomi erano intatti e neutri e si comportavano come una densa coltre che intrappolava la luce, impedendole di viaggiare. Con la comparsa delle prime stelle massicce e delle galassie neonate, i violenti raggi ultravioletti hanno iniziato a colpire il gas, strappando gli elettroni dai nuclei di idrogeno, processo che ha aperto gigantesche “bolle” trasparenti nello Spazio. Ciò ha diradato la nebbia, fino a rendere l’idrogeno completamente trasparente: siamo a circa 1,1 miliardi di anni dopo il Big Bang.

Subito dopo è toccato all’elio, un atomo più complesso che richiede una quantità di energia superiore per essere ionizzato. A guidare questa seconda ondata non sono state le semplici stelle, bensì i buchi neri supermassicci che divoravano materia al centro delle galassie primordiali. La loro radiazione ad altissima energia ha completato la ionizzazione dell’elio circa 2 miliardi di anni dopo l’origine dell’Universo, influenzando i ritmi con cui il gas cosmico ha continuato a raffreddarsi per dare vita a nuove stelle.

L’utilità di Lumina

Questa nuova simulazione costituisce una guida indispensabile per interpretare le recenti osservazioni dei telescopi spaziali. Pensiamo, ad esempio, al lavoro del James Webb Space Telescope, che ha individuato galassie antichissime inaspettatamente grandi e luminose, oltre a misteriosi oggetti compatti, “piccoli punti rossi” considerati possibili buchi neri precoci.

Per comprendere se queste scoperte si possano spiegare con le teorie attuali oppure richiedano di riscrivere le leggi cosmologiche, la comunità scientifica ha bisogno di modelli precisi capaci di confrontare i dati teorici con le immagini reali. Lumina è utile proprio in tal senso: quando le osservazioni dei telescopi combaciano con la simulazione, i modelli cosmologici ricevono una conferma. Al contrario, quando emergono delle divergenze, si ottengono preziosi indizi per svelare nuovi segreti sull’Universo.