Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Le prime giornate con il pieghevole di Apple ribaltano alcune certezze e ne confermano altre: il peso e il prezzo contano molto più di quanto sembri.

I pieghevoli a libro promettono da anni la stessa cosa: un telefono che sta in tasca e che, quando serve, diventa un piccolo tablet per leggere, guardare una serie o lavorare con due app affiancate. Con iPhone Duo la partita si fa più interessante, perché per la prima volta il rivale storico di Samsung gioca sullo stesso campo.

Il Samsung Galaxy Z Fold8 è un pieghevole a libro di fascia premium, disponibile in Italia dal 7 agosto 2026 con un prezzo di listino da 2.099 euro nella versione 256GB con 12GB di RAM. L’Apple iPhone Duo è il primo iPhone pieghevole, disponibile in Italia dal 23 ottobre 2026 a partire da 2.369 euro.

Entrambi hanno un display interno da 7,6 pollici e si rivolgono a chi vuole smartphone e tablet in un solo oggetto, accettando un prezzo molto alto. Uno è già maturo e costa meno. L’altro porta in dote il fascino dell’ecosistema Apple e qualche scelta che fa discutere.

Questo confronto nasce da un cambio di idea. Alla presentazione di iPhone Duo mi ero fatto un’opinione precisa, e la prova sul campo l’ha rimessa in discussione in più punti.

Uso il Galaxy Z Fold8 come telefono di tutti i giorni dall’estate e ho passato con iPhone Duo la prima giornata di utilizzo, quindi quello che leggi non è un esercizio sulle schede tecniche.

Troverai qualche conferma e un paio di sorprese, a partire da un dettaglio che sulla carta sembra irrilevante e nella vita reale pesa esattamente 53 grammi.

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Design e peso

Il dato che separa di più i due pieghevoli è anche il più semplice: il Galaxy Z Fold8 pesa 201 grammi, l’iPhone Duo 254. Sulla carta sono 53 grammi, nell’uso quotidiano diventano un abisso. Dopo pochi minuti con il telefono Apple in mano si sente la fatica, mentre quello Samsung si dimentica addosso come uno smartphone normale.

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Samsung vince anche sugli spessori: 4,5 millimetri da aperto e 9,7 da chiuso, contro i 5,2 e gli 11,3 di Apple.

Dove Apple recupera è la protezione: la certificazione IP68 di Duo batte l’IP48 del Fold8, che regge gli schizzi ma non un tuffo in piscina. Chi porta il telefono in spiaggia dovrebbe tenerne conto. Per approfondire il pieghevole Samsung c’è la nostra recensione del Samsung Galaxy Z Fold8.

Schermo

Qui Apple ha una carta vera. Il display interno di iPhone Duo ha una finitura nanotexture opaca che riduce riflessi e bagliori e rende la piega centrale meno visibile. Con una luce forte la differenza si nota subito, perché il pannello lucido del Galaxy Z Fold8, da 7,6 pollici e fino a 3.000 nit di luminosità, riflette di più.

Il vantaggio, però, è meno solido di come appare. La pellicola originale del Fold8 si può sostituire con una versione opaca: servono pazienza, mani ferme e una buona dose di precisione, ma si fa. Un vantaggio che si può recuperare con una pellicola non può pesare quanto la differenza di prezzo.

Lo schermo esterno è simile sulla carta, 5,5 pollici per Samsung e 5,4 per Apple. Cambia il modo in cui i due telefoni lo sfruttano, ed è il tema della prossima sezione.

Interfaccia e multitasking

Su questo punto la prova sul campo ha cambiato il mio giudizio. Alla presentazione le scelte di interfaccia di Apple mi erano sembrate le più brillanti. Oggi mi lasciano estremamente perplesso: su iPhone Duo i controlli sono stati stravolti rispetto a un iPhone normale e, nella prima giornata, le dita sono andate sistematicamente verso la parte bassa dello schermo, dove i comandi non ci sono più.

Può essere solo una questione di abitudine. Intanto l’idea di Samsung di tenere gesti e posizioni vicini a quelli di uno smartphone tradizionale mi sembra oggi la più sensata.

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C’è poi lo spazio. Sullo schermo esterno Apple mantiene una striscia fuori dall’app con informazioni di servizio e comandi, quindi sfrutta l’altezza. Samsung preferisce usare tutta la larghezza. A schermo aperto il Fold8 arriva a tre app contemporanee, mentre iPhone Duo si ferma rigorosamente a due.

Surriscaldamento e autonomia

C’è un difetto che i due pieghevoli condividono e che non va sottovalutato: si scaldano parecchio. Sul Fold8 l’avevo già riscontrato in estate, con la luminosità alta all’aperto, al punto da non riuscire ad aprire Google Maps finché il telefono non si era raffreddato. Su iPhone Duo l’ho ritrovato già nella prima giornata.

Non è un dettaglio da scheda tecnica, perché pesa ogni giorno: un telefono bollente costringe a rallentare o a smettere proprio quando serve, magari in viaggio con il navigatore acceso.

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Sulla carta l’autonomia premia Apple, con il chip A20 Pro, la doppia batteria, fino a 31 ore sul display interno e il 50% di ricarica in circa 20 minuti. Il Fold8, con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 4.800 mAh, dichiara fino a 26 ore di video. Sono dati dichiarati, non misurati, e con telefoni che scaldano così le cifre contano meno.

Fotocamera

Su questo fronte preferisco non inventare: dalla prima giornata con iPhone Duo non posso trarre conclusioni fotografiche. Sulla carta Apple propone una fotocamera principale Fusion da 48 megapixel con zoom di qualità ottica 2x e un ultra grandangolare Fusion da 48 megapixel con funzione macro.

Il Galaxy Z Fold8 risponde con due sensori da 50 megapixel, grandangolare e ultra grandangolare, senza teleobiettivo dedicato. Una mancanza che pesa, in questa fascia di prezzo, e che Apple non colma davvero.

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Per esperienza diretta il Fold8 è un ottimo compagno per l’uso quotidiano, meno convincente per chi pretende il massimo in condizioni difficili. Apple ha fama di elaborare meglio le immagini, ma finché non avrò confrontato scatti reali resta un’ipotesi e non un dato.

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Intelligenza artificiale ed ecosistema

Il Fold8 integra Gemini in modo nativo e funzionante in italiano, con sei mesi di Google AI Pro inclusi nell’acquisto. iPhone Duo arriva in Europa senza la nuova Siri AI: Apple non ha trovato un accordo con la Commissione Europea sul Digital Markets Act e la funzione resta bloccata nell’Unione, senza una data di rilascio. Restano gli strumenti di Apple Intelligence più tradizionali, come scrittura, Image Playground e riassunti.

Sul software, One UI 9 offre un multitasking rodato su otto generazioni di pieghevoli, mentre iOS 27 è più giovane su questo formato.

Poi c’è l’ecosistema Apple, che resta straordinario. Chi ha già Mac e Apple Watch troverà in Duo una scelta quasi naturale. Chi parte da zero ha molti meno motivi per pagare quel biglietto d’ingresso.

La sintesi: quale scegliere?

Il Galaxy Z Fold8 è più leggero di 53 grammi, più sottile, gestisce tre app insieme e ha un’interfaccia che non costringe a reimparare i gesti. iPhone Duo risponde con lo schermo opaco, la certificazione IP68 e il fascino dell’ecosistema Apple.

Entrambi si scaldano molto. Il Fold8 ha una protezione dall’acqua solo IP48 e nessun teleobiettivo. Duo ha comandi spostati che spiazzano le dita, un limite di due app e arriva in Europa senza Siri AI.

Con 2.099 euro di listino per il Fold8, già reperibile online a molto meno, contro i 2.369 euro di iPhone Duo e un divario reale che sfiora i 1.000 euro, chi parte senza affetto per Apple dovrebbe scegliere Samsung senza troppi dubbi. La bilancia pende pesantemente dalla sua parte, anche se in realtà il suo peso è di gran lunga più leggero.