Samsung, prezzo a picco per lo smart TV OLED: va comprato ora

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Lo smart TV Samsung Serie S92H porta la tecnologia OLED in tutte le case. E non solo perché il prezzo, complice l’offerta di oggi su Amazon, lo rende incredibilmente conveniente da acquistare. A rendere "democratico" questo smart TV del produttore sudcoreano sono anche le sue dimensioni ridotte: il pannello da 48 pollici incastonato in una cornice sottilissima lo rendono adatto a qualunque salotto, anche quello dalle dimensioni meno generose. Il trattamento Glare Free attenua i riflessi di finestre e lampade, e il design LaserSlim lo rende sottile come pochi.

La promo che trovi oggi su Amazon, poi, lo rende doppiamente conveniente. Non solo puoi risparmiare 600 euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore, ma hai anche la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

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Smart TV Samsung OLED a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare lo smart TV OLED Samsung Serie S92H da 48 pollici è doppiamente conveniente. Lo sconto del 40% fa crollare il prezzo al minimo storico: lo paghi 899 euro anziché 1.499 euro come da listino e risparmi ben 600 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono scegliere di pagare a rate senza interessi. In questo modo lo paghi 75 euro al mese per 12 mesi: un’affare troppo ghiotto per lasciarselo scappare via a cuor leggero.

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Samsung Smart TV OLED Serie S92H scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto sul contrasto. E non parliamo di una partita di calcio. Lo smart TV OLED Samsung in offerta su Amazon è un campione nel contrasto. Ognuno degli oltre 8 milioni di pixel che compongono il pannello del televisore è autoilluminante e può spegnersi del tutto, regalando così immagini ricche di colori e contrasto iper-realistici. Merito anche delle tecnologie Real Black e Real Color che, lavorando su neri e colori, permettono di ottenere delle immagini mai così piene di sfumature. Le tecnologie HDR10+ Adaptive e Auto HDR Remastering Pro ottimizzano luminosità e dettaglio scena per scena, con un picco intorno a 1.100 nit, e il Filmmaker Mode riproduce i film come li ha pensati il regista. Il filtro Glare Free opaco aiuta a guardare anche con la luce del giorno.

A gestire tutto c’è il processore NQ4 AI Gen3, che sfrutta avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per migliorare le immagini in maniera automatica, analizzando in tempo reale il flusso di fotogrammi del programma che stai guardando. Inoltre, applica l’AI Upscaling Pro ai contenuti a bassa risoluzione, il Color Booster Pro e l’AI Motion Enhancer Pro. Il risultato è che anche una vecchia serie in HD sembra più nitida e definita, senza che tu debba regolare niente.

Non mancano poi le funzionalità e caratteristiche specifiche per il gaming. Il pannello arriva a 165 Hz con VRR (100 Hz nativi) grazie a Motion Xcelerator, con 4 porte HDMI 2.1 in 4K a 165 Hz, FreeSync Premium Pro, G-Sync e un input lag intorno a 5,8 ms. Il Gaming Hub e la Game Bar ti permettono di giocare in cloud e di controllare i parametri senza lasciare la partita.

L’audio supporta Dolby Atmos e Object Tracking Sound, per un suono che segue l’azione, e con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 il televisore si connette senza cavi a cuffie e speaker.

Il sistema Tizen è garantito per 7 anni di aggiornamenti, ed è compatibile con Apple AirPlay, SmartThings e MultiView per guardare più contenuti insieme. Vision AI Companion, Alexa e Bixby ti permettono di controllare il televisore con la voce.

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