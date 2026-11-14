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Una nuova ricerca sui fossili di Tethyshadros insularis rivela come fosse fatto il loro becco e cambia le ricostruzioni dei dinosauri italiani

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Le scansioni a raggi X dei fossili di Tethyshadros, rinvenuti vicino a Trieste, rivelano un becco rivestito di cheratina che nascondeva le sporgenze ossee.

La microtomografia ha mostrato la struttura interna delle ossa e indizi su un becco sensibile, adatto a strappare vegetazione resistente e forse a disperdere calore.

Le nuove stime collocano la lunghezza degli adulti tra 5,2 e 5,9 metri; altri scheletri attendono ancora di essere estratti dal sito.

In una ex cava di calcare vicino a Trieste, il Villaggio del Pescatore, sono stati trovati gli scheletri di dinosauro più completi d’Italia. Appartengono a una specie erbivora vissuta circa 80 milioni di anni fa, il Tethyshadros insularis, e ai due esemplari più conosciuti i ricercatori hanno dato un soprannome: Antonio e Bruno.

Il muso di questi animali, orlato da una fila di punte ossee, è da tempo un enigma per i paleontologi. Un gruppo internazionale lo ha esaminato con i raggi X, guardando dentro le ossa senza scalfirle, e le immagini raccontano un dinosauro diverso da quello disegnato finora.

Chi erano i Tethyshadros e perché il loro becco era un rebus?

Il Tethyshadros insularis appartiene agli adrosauroidi, il gruppo di erbivori chiamati “a becco d’anatra” per il muso largo e appiattito. Antonio, il primo scheletro, è emerso negli anni Novanta e nel 2009 è servito a descrivere la specie; Bruno, più grande, è stato presentato nel 2021. All’epoca in cui vissero la zona era una costa tropicale, e la cava ha conservato i resti di almeno sette individui, forse undici.

La particolarità sta nella parte anteriore del muso. Le ossa che formano la punta del becco (i premascellari sopra, il predentale sotto) terminano con una serie di sporgenze, che nelle ricostruzioni venivano rese come dentelli o spine a vista: un ornamento considerato anomalo per questo tipo di dinosauri.

Lo studio che rimette mano a questa lettura è uscito su Royal Society Open Science e porta la firma di ricercatori dell’Università di Bologna, di Elettra Sincrotrone Trieste, dello University College di Londra e della Freie Universität di Berlino.

Come si guarda dentro un fossile senza romperlo

Le analisi sui fossili sono state condotte nei laboratori di Elettra Sincrotrone Trieste, il centro di ricerca di Basovizza costruito attorno a un acceleratore di particelle che produce raggi X molto intensi. La tecnica usata è la microtomografia computerizzata, che segue lo stesso principio della TAC ospedaliera con un livello di dettaglio molto più fine.

Il campione viene attraversato dai raggi X da centinaia di angolazioni e un software ricompone le immagini in un modello tridimensionale, da esplorare strato per strato. Sulle ossa di tre esemplari la risoluzione è arrivata a circa 30 micrometri, un terzo dello spessore di un capello.

Così sono comparsi i canali interni dell’osso, cioè i condotti in cui in vita scorrevano vasi sanguigni e nervi. Le scansioni mostrano vasi che corrono lungo il bordo tagliente della mascella superiore, collegamenti tra palato e regione nasale, grossi condotti che alimentavano il becco inferiore e una cavità centrale sulla punta del muso mai descritta prima.

Un becco di cheratina che nascondeva le punte

L’elemento che cambia la ricostruzione di questi dinosauri riguarda il punto in cui questi canali sbucano: molti terminano tra le sporgenze ossee. Per gli autori è il segno che le punte erano avvolte da tessuto vivo e irrorato di sangue, e che sopra c’era un rivestimento corneo, la ranfoteca, fatto di cheratina come il becco degli uccelli e le nostre unghie. Dall’esterno, quindi, si vedeva un becco ampio e liscio, più grande dell’osso che lo sosteneva, con le “spine” nascoste al suo interno.

Il paragone con gli uccelli torna anche nella funzione. In anatre e oche il becco è ricco di terminazioni nervose che aiutano a riconoscere il cibo al tatto, e il sangue che circola sotto la cheratina contribuisce a disperdere calore. I ricercatori ipotizzano qualcosa di simile per Tethyshadros: un organo usato per strappare la vegetazione, sensibile al contatto e forse utile a regolare la temperatura corporea. L’usura dei denti indica inoltre una dieta di piante dure e abrasive, che richiedeva un becco robusto.

Le nuove stime sulle dimensioni

Il lavoro aggiorna anche la taglia. Quando fu descritto Antonio, l’animale venne interpretato come una specie nana, rimpicciolita dalla vita su un’isola. Gli scheletri trovati in seguito hanno indebolito l’ipotesi, e l’esemplare più grande noto, soprannominato Secundus, porta ora la stima per gli adulti tra 5,2 e 5,9 metri di lunghezza, all’incirca quanto un furgone.

Secondo gli autori, la capacità di scambiare calore attraverso il becco potrebbe essere diventata via via più importante con l’aumento delle dimensioni negli adrosauri successivi, animali ben più grandi di Tethyshadros.

I fossili del Villaggio del Pescatore, esposti al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, sono studiati da decenni e il sito ha ancora materiale da offrire: almeno altri tre scheletri piuttosto completi attendono di essere estratti dal calcare.