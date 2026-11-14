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Lefant, il robot aspirapolvere e lavapavimenti oggi è in offerta con un doppio sconto

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 MAX con pulizia automatizzata e stazione multifunzione, aspirazione da 20.000 Pa e mappatura è in offerta con uno sconto del 63%.

3 min di lettura

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Redazione

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Robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant grigio stellato Amazon

Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando polvere, macchie e peli si accumulano in più stanze. Il Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è in sconto del 63% e automatizza aspirazione e lavaggio.

Il robot abbina una stazione multifunzione che raccoglie la polvere e si occupa della pulizia dei panni con acqua calda a 45 °C e dell’asciugatura all’aria. La navigazione dToF LiDAR crea mappe delle stanze e può memorizzarne fino a tre; dall’app si possono scegliere gli ambienti, impostare zone da evitare e programmare la pulizia. La potenza di aspirazione dichiarata arriva a 20.000 Pa, mentre spazzola a V e doppio pettine anti-groviglio aiutano a gestire peli e capelli.

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Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti in sconto del 63%

Il prezzo indicato è 299,99 euro, con uno sconto del 63%. La stazione automatizza diverse operazioni di manutenzione e dispone di serbatoi da 2,5 litri per acqua pulita e sporca; secondo le informazioni disponibili, può gestire superfici fino a circa 210 metri quadrati. Non sono indicate una scadenza della promozione, la disponibilità di pagamenti a rate o coupon, né condizioni Prime o tempi di reso. Puoi consultare i dettagli dell’offerta per il Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti a 299,99 euro.

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Il robot Lefant con aspirazione da 20.000 Pa e mappatura LiDAR

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alla pulizia e gestire stanze diverse con impostazioni personalizzate, queste caratteristiche possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

  • Stazione multifunzione con raccolta della polvere da 3,2 litri: riduce la necessità di svuotare frequentemente il contenitore. La base lava con acqua calda a 45 °C e asciuga i panni all’aria; i serbatoi dell’acqua pulita e sporca sono entrambi da 2,5 litri.
  • Navigazione dToF LiDAR a 360° e mappe multipiano: il robot rileva gli ambienti, li suddivide in stanze e ottimizza il percorso. Può memorizzare fino a tre mappe, utile per organizzare la pulizia su più piani.
  • Aspirazione fino a 20.000 Pa: è progettata per raccogliere polvere fine, sporco e peli di animali, anche sui tappeti spessi. La spazzola centrale a V e il doppio pettine sono pensati per limitare i grovigli.
  • Programmazione tramite app e controllo vocale: puoi impostare orari, selezionare stanze, creare zone di blocco e controllare il livello della batteria. Sono indicati il supporto Wi-Fi dual-band e la compatibilità con Alexa e Google Assistant.
  • Modalità di pulizia personalizzabili: la pulizia mirata consente di indirizzare il robot verso un’area specifica; la modalità Non disturbare permette di evitare gli interventi negli orari di riposo.

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FAQ

Il robot Lefant può memorizzare le mappe di più piani?

Sì. La mappatura dToF LiDAR può memorizzare fino a tre mappe.

Come si controlla il robot aspirapolvere Lefant?

Si controlla tramite app; è inoltre indicata la compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Quanto è potente l’aspirazione del robot Lefant?

La potenza di aspirazione dichiarata arriva fino a 20.000 Pa.

La stazione del Lefant lava i panni con acqua calda?

Sì, la stazione utilizza acqua calda a 45 °C e prevede l’asciugatura naturale all’aria.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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