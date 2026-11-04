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La carenza globale di memorie, alimentata dalla domanda dei data center per l’intelligenza artificiale, spinge verso l’alto i costi dei dispositivi.

Microsoft ottimizza Windows 11 per i PC con 8 GB di RAM, migliorando reattività, multitasking e gestione della memoria.

Le previsioni indicano rincari per PC e smartphone; controllare le specifiche, rimandare l’acquisto o scegliere il ricondizionato può aiutare a risparmiare.

Acquistare un computer economico sta diventando sempre più difficile. I prezzi delle memorie continuano a salire e i produttori devono scegliere se aumentare i listini o ridurre le caratteristiche dei dispositivi. Questa crisi, ribattezzata RAMageddon, sta già avendo conseguenze sul mercato tecnologico. Anche Microsoft sta intervenendo, cercando di rendere Windows 11 più efficiente sui computer con appena 8 GB di RAM.

Cos’è RAMageddon e perché l’intelligenza artificiale fa aumentare i prezzi

Con il termine RAMageddon si indica la carenza globale di chip di memoria, aggravata dalla crescente domanda legata all’intelligenza artificiale. I grandi data center hanno bisogno di enormi quantità di memoria ad alta larghezza di banda (HBM), utilizzata dai processori dedicati all’AI.

Per i produttori, realizzare queste memorie è particolarmente redditizio. Aziende come Samsung, SK Hynix e Micron stanno quindi destinando una quota sempre maggiore della produzione ai clienti del settore AI, riducendo la disponibilità delle memorie tradizionali utilizzate nei dispositivi di consumo.

Il problema riguarda anche le memorie NAND, presenti negli SSD per conservare dati e programmi. Secondo Counterpoint Research, nel primo trimestre del 2026 i prezzi delle memorie sono aumentati dell‘80-90% rispetto ai tre mesi precedenti. Un rincaro che incide direttamente sui costi di produzione dei dispositivi.

Microsoft alleggerisce Windows 11 per i PC con 8 GB di RAM

Anche Microsoft sta cercando di adattarsi alla situazione. In un intervento pubblicato il 3 novembre, Pavan Davuluri, responsabile della divisione Windows, ha illustrato una serie di ottimizzazioni pensate soprattutto per i computer con 8 GB di RAM.

Secondo i test condotti dall’azienda, Windows 11 è ora fino al 20% più reattivo, mentre le operazioni in multitasking possono essere fino al 40% più veloci rispetto alle versioni di gennaio 2026. Sono risultati ottenuti in condizioni specifiche, quindi i miglioramenti effettivi possono variare da un computer all’altro.

Microsoft è intervenuta anche sulla gestione della memoria, migliorandone la compressione. Il sistema riesce così a mantenere fino a 2 GB di dati attivi in più nella RAM, evitando di trasferirli sull’unità di archiviazione, più lenta.

Alcune applicazioni sono state alleggerite per consumare meno risorse. Sui computer con poca memoria, ad esempio, i Widget vengono caricati soltanto quando servono.

Questi miglioramenti sono disponibili con Windows 11 26H2, a partire dalla build 26300.9818. Microsoft ha già previsto ulteriori ottimizzazioni nei prossimi mesi.

Prezzi di PC e smartphone in aumento: cosa cambia per gli utenti

A risentire maggiormente del RAMageddon potrebbe essere chi cerca un dispositivo economico. Secondo le previsioni di Gartner, nel 2026 i prezzi dei PC potrebbero aumentare mediamente del 17% rispetto al 2025. Per gli smartphone si stima invece un rincaro del 13%.

Le prospettive per i prossimi anni sono ancora più preoccupanti. Gartner ritiene che entro il 2028 possa scomparire dal mercato il segmento dei computer nuovi sotto i 500 dollari. TrendForce ha invece ipotizzato aumenti vicini al 40% per alcuni notebook di fascia media, considerando anche il rincaro dei processori.

Trovare un buon computer a un prezzo accessibile potrebbe quindi diventare più complicato. Per contenere gli aumenti, alcuni produttori potrebbero scegliere di installare meno memoria, soprattutto nei modelli economici.

Prima di acquistare un nuovo PC sarà quindi ancora più importante controllare le specifiche tecniche. Un portatile recente con 8 GB di RAM potrebbe risultare meno conveniente di un modello precedente con 16 GB, soprattutto se si prevede di utilizzarlo per diversi anni.

Chi possiede già un computer che funziona bene e soddisfa le proprie esigenze potrebbe valutare di rimandare l’acquisto. Un’altra possibilità è rivolgersi al mercato dei ricondizionati, dove si possono trovare configurazioni più generose a prezzi inferiori rispetto ai dispositivi nuovi.