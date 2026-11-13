Amazon, prezzo in picchiata per lo smartwatch Garmin e offerte con sconti fino all'80%

Garmin

Ci avviciniamo a grandi passi all’inizio del Black Friday e su Amazon le offerte diventano sempre più interessanti e con sconti sempre più elevati. I protagonisti indiscussi sono gli smartphone e le gli elettrodomestici. Non a caso tra le offerte best seller di oggi troviamo il Google Pixel 11 disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo e l’aspirapolvere roborock H60 Hub che trovi con un mega sconto del 70%. Tra le offerte top di oggi c’è anche il Garmin fenix 8: l’offerta lampo ti fa risparmiare quasi 250 euro.

Garmin fēnix 8, 47mm, Smartwatch GPS Premium Multisport, Sl... 599,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 11 - Smartphone Android sbloccato - Nero ossidi... 679,00 € -32% 999,00 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17, Smartphone 4+128GB, Black, Batteria da 7700 m... 189,90 € -24% 249,90 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon Samsung 75" UE75U7000HUXZT Crystal UHD 4K 50Hz, Smart TV Vis... 499,00 € -44% 899,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapa... 799,00 € -38% 1.299,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon Magnetic Power Bank –10000 mAh Magnetico Powerbank for iPh... 16,24 € -84% 99,99 € Risparmi 83,75 € Acquista su Amazon Mova X4 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Powered by dreame |... 229,00 € -43% 399,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon

Ottime occasioni anche per acquistare il tuo nuovo smart TV: il Samsung Crytsal da 75 pollici è disponibile con uno sconto del 44% che lo fa diventare un vero best-seller. Per la pulizia della tua abitazione, invece, trovi il robot aspirapolvere top di gamma di Ecovacs con uno sconto di 500 euro e fai un super affare. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 13 novembre

Prodotti bestseller

Garmin fenix 8 (offerta lampo e risparmio incredibile)

Ecco un’occasione che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il Garmin fenix 8 con uno sconto del 28% e il risparmio netto è di poco superiore ai 220 euro . Per l’orologio super resistente del produttore statunitense si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Realizzato con materiali premium che lo rendono impermeabile e quasi indistruttibile: resiste alle cadute, agli urti e anche agli sbalzi di temperatura. Schermo AMOLED da 1,4 pollici , sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e per finire più di 90 app dedicate allo sport. La batteria raggiunge un massimo di 16 giorni.

Ecco un’occasione che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il con uno e il . Per l’orologio super resistente del produttore statunitense si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Realizzato con materiali premium che lo rendono impermeabile e quasi indistruttibile: resiste alle cadute, agli urti e anche agli sbalzi di temperatura. , sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e per finire più di 90 app dedicate allo sport. La batteria raggiunge un massimo di 16 giorni. Google Pixel 11 (prezzo al minimo e risparmi 370 euro)

Uno smartphone top da comprare immediatamente. Da oggi trovi il Google Pixel 11 con uno sconto fisso del 32% a cui aggiungere il codice sconto "UNI50PIXEL11" che ti fa risparmiare altri 50 euro e il risparmio netto è di 370 euro. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori presenti sul mercato: schermo OLED da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G6 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Scelto per te Google Pixel 11 679,00 € -32% 999,00 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon

roborock H60 Hub (70% di sconto e prezzo in picchiata)

Il roborock H60 Hub ha il 70% di sconto, con quasi 300 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero: l’aspirapolvere senza fili che si svuota da solo. La base auto-svuotante trasferisce la polvere in 10 secondi in un sacchetto sigillato da 2 litri, che dura fino a 60 giorni, mentre l’aspirazione elevata pulisce pavimenti e tappeti. La batteria rimovibile arriva a 60 minuti di autonomia, e il rilevamento con luce verde a 140° mostra la polvere nascosta. Il filtro a 5 fasi cattura il 99,95% delle micropolveri fino a 0,3 micron, la spazzola anti-groviglio evita capelli e peli, e l’asta telescopica si adatta a tutta la famiglia.

Smartphone

Xiaomi 17T (offerta lampo e super occasione)

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere grosse cifre, lo Xiaomi 17T è la scelta perfetta che fa per te. Da oggi lo trovi con uno sconto che ti fa risparmiare poco più di 160 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero . Lo smartphone è dotato di uno schermo da 6,59 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e una mega batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni.

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere grosse cifre, lo è la scelta perfetta che fa per te. Da oggi lo trovi con uno sconto che ti fa su quello di listino e hai anche la possibilità di . Lo smartphone è dotato di uno schermo da 6,59 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e una che può durare fino a due giorni. Galaxy A57 (prezzo al minimo e affare per tutti)

Ottima occasione per il Galaxy A57, smartphone medio di gamma di Samsung che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. Da oggi è disponibile con uno sconto del 29% e il risparmio netto sfiora i 150 euro . Un telefono con un’ottima scheda tecnica che si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh . A questo prezzo è un best-buy.

Ottima occasione per il Galaxy A57, smartphone medio di gamma di Samsung che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. Da oggi è disponibile con uno e il . Un telefono con un’ottima scheda tecnica che si basa su un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una . A questo prezzo è un best-buy. Redmi Note 17 (costa poco e batteria infinita)

Super offerta per il Redmi Note 17 , smartphone lowcost che da oggi trovi a un prezzo speciale grazie alla promo anticipata del Black Friday. Con lo sconto del 24% il prezzo scende a meno di 190 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La scheda tecnica è una garanzia: schermo AMOLED immersivo da 6,99 pollici con risoluzione FHD e protezione per gli occhi, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 7700 mAh che porta l’autonomia a più di tre giorni.

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Offerta lampo da non farsi scappare se sei alla ricerca di un telefono economico. Da oggi trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 34% e il prezzo scende a soli 171,99 euro. Un prezzo accessibile a molti per un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano. Schermo immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera con intelligenza artificiale e per finire una batteria da 6600 mAh che dura fino a tre giorni con un utilizzo normale.

Scelto per te realme P4 Lite 171,19 € -34% 259,99 € Risparmi 88,80 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Powerbank magnetico (84% di sconto, il più venduto su Amazon)

Il power bank magnetico da 10.000 mAh è il più venduto su Amazon e crolla dell’84% : tre modi di ricaricare in un solo accessorio. La ricarica wireless magnetica da 15 W si aggancia al telefono, mentre il cavo USB-C integrato da 20 W e l’ uscita USB-A da 22,5 W (cavo USB-A a C incluso) caricano tramite il cavo. I 10.000 mAh permettono di ricaricare il telefono più di una volta ed è compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. La forza magnetica tiene il telefono fermo anche in movimento, mentre le protezioni da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento e l’ indicatore LED garantiscono un uso sicuro.

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Sedici testine Oral-B Pro Precision Clean con il 57% di sconto: le paghi meno di 2 euro l’una. Le setole a X raggiungono le zone difficili e puliscono dente per dente, mentre i 3 tipi di setole garantiscono una pulizia precisa e l’ indicatore di usura passa dal verde al giallo per segnalare quando sostituirle. Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B.

con il le paghi meno di 2 euro l’una. Le raggiungono le zone difficili e puliscono dente per dente, mentre i garantiscono una pulizia precisa e l’ passa dal verde al giallo per segnalare quando sostituirle. Sono compatibili con la maggior parte degli Tostapane Philips (costa pochissimo)

Il tostapane Philips Daily Collection costa meno di 20 euro grazie allo sconto lampo del 43% disponibile da oggi su Amazon. Le 8 impostazioni di doratura e le 2 fessure larghe variabili, con posizionamento automatico al centro, tostano in modo uniforme pane di ogni tipo. Le funzioni di scongelamento e riscaldamento gestiscono il pane congelato, la griglia integrata scalda brioche e panini, e il tasto Cancel interrompe la tostatura in qualsiasi momento. Il vassoio raccoglibriciole estraibile semplifica la pulizia, e i piedini antiscivolo lo tengono fermo.

Smartwatch

Xiaomi Watch 5 (38% di sconto e prezzo in picchiata)

Tra le migliori occasioni disponibili da oggi su Amazon, lo Xiaomi Watch 5 è disponibile con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo e risparmi poco più di 130 euro su quello di listino. Smartwatch che si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a un display AMOLED molto luminoso, sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 150 modalità di allenamento. A bordo trovi tutte le principali applicazioni di Google.

Smart TV

Smart TV Samsung da 75 pollici (44% di sconto e prezzo crollato)

Offerta esclusiva Amazon per lo smart TV Samsung Crystal UHD da 75 pollici. Con lo sconto lampo del 44% di sconto il prezzo crolla al minimo e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Il Crystal Processor 4K migliora i colori e fa l’upscaling dei contenuti a bassa risoluzione, mentre HDR10+ e Mega Contrast rendono più profondo il contrasto. Motion Xcelerator gestisce le scene veloci, il Dynamic Sound Pack e la modalità Calcio completano l’esperienza, e con il Gaming Hub, ALLM e VRR puoi giocare. Tizen, Vision AI Companion, Alexa e Google Assistant gestiscono app e i controlli vocali.

Scelto per te Smart TV Samsung da 75 pollici 499,00 € -44% 899,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon

Smart TV LG Mini RGB da 50 pollici (metà prezzo e 12 rate a tasso zero)

Lo smart TV LG Mini RGB da 50 pollici è uno dei migliori affari che puoi fare oggi. Su Amazon è disponibile con il 50% di sconto e 600 euro di risparmio. A rendere le condizioni d’acquisto uniche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini RGB a colori indipendenti migliora la resa e l’intensità delle sfumature, e la certificazione DualColor 100% copre tutto lo spazio colore DCI-P3 e Adobe RGB. Il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K, mentre il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Dolby Atmos portano il cinema in salotto, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, e l’AI Hub riconosce la voce e consiglia i contenuti.

Elettrodomestici

Ecovacs X12S OmniCyclone (38% di sconto e risparmi 500 euro)

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone scende del 38% , e risparmi bem 500 euro su quello di listino. A rendere ancora più interessante l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. L’aspirazione BLAST da 22.000 Pa con ZeroTangle 4.0 raccoglie polvere e peli, mentre il rullo OZMO Roller 3.0 lava a fondo e la funzione FocusJet pre-scioglie le macchie secche. Sui tappeti il rullo si solleva di 15 mm e si copre. La stazione OmniCyclone senza sacco ( 1,6 litri , fino a 48 giorni ) svuota il robot, lava il rullo con acqua calda e lo asciuga con aria calda.

Il robot aspirapolvere , e risparmi bem 500 euro su quello di listino. A rendere ancora più interessante l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. L’aspirazione con raccoglie polvere e peli, mentre il rullo lava a fondo e la funzione pre-scioglie le macchie secche. Sui tappeti il rullo si solleva di e si copre. La stazione senza sacco ( , fino a ) svuota il robot, lava il rullo con acqua calda e lo asciuga con aria calda. Lefant M3 Max (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Offerta lampo con doppio sconto per il Lefant M3 Max : da oggi lo trovi con il 63% più un ulteriore 10%, con più di 500 euro di risparmio. L’aspirazione elevata con spazzola anti-groviglio raccoglie polvere e peli, mentre la navigazione laser dToF a 360° mappa fino a 3 piani e il rilevamento PSD a 190° evita gli ostacoli. I doppi mop rotanti a 200 giri si sollevano di 9 mm sui tappeti, e la stazione svuota il robot, lava i mop con acqua a 45°C e li asciuga. L’autonomia arriva a 210 minuti per fino a 220 mq , con controllo via app, Alexa e Google Assistant .

Offerta lampo con doppio per il : da oggi lo trovi con il 63% più un ulteriore 10%, con più di 500 euro di risparmio. L’aspirazione elevata con spazzola anti-groviglio raccoglie polvere e peli, mentre la navigazione mappa fino a e il rilevamento evita gli ostacoli. I si sollevano di sui tappeti, e la stazione svuota il robot, lava i mop con e li asciuga. L’autonomia arriva a per fino a , con controllo via app, e . Mova X4 Pro (offerta lampo e costa meno della metà)

Doppio vantaggio per il Mova X4 Pro: 43% di sconto più un coupon da 49,68 euro, anche in 5 rate a tasso zero. La lavapavimenti lava con acqua calda fino a 80°C, mentre il getto SpotHeat scioglie le macchie ostinate e l’aspirazione da 20.000 Pa con rullo a 450 giri rimuove sporco secco e umido. La luce verde rivela la polvere nascosta, il design piatto a 180° passa sotto i mobili, e la base autopulisce il rullo a 100°C e lo asciuga con aria calda a 90°C. La batteria arriva a 45 minuti di autonomia e puoi pulire tutta l’abitazione senza problema.

Scelto per te Mova X4 Pro 229,00 € -43% 399,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon

Ninja MAX PRO (prezzo in picchiata e 5 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria Ninja Max Pro costa meno di 100 euro con il 33% di sconto, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il cestello da 6,2 litri contiene fino a 4 petti di pollo o un pollo intero da 1,6 kg, mentre il motore da 2.000 W raggiunge i 240°C e cuoce fino al 50% più veloce di un forno ventilato. Ha 6 funzioni (Max Crisp, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento, essiccazione) e la piastra può essere regolata su 2 posizioni. Cestello e piastra sono lavabili in lavastoviglie.

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