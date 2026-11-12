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Sta succedendo qualcosa sopra il Polo Nord. Si tratta di un fenomeno mai osservato così presto dai meteorologi. Il vortice polare, ovvero l’enorme sistema di venti che trattiene l’aria fredda sopra l’Artico, ha iniziato a indebolirsi in anticipo.

Rispetto al calendario regolare, per così dire, tutto ciò sta avvenendo circa tre settimane prima. Il metro di paragone è l’insieme delle registrazioni avvenute dal 1959 a oggi: finora la perturbazione più precoce mai individuata risaliva al 28 novembre.

Un evento che giunge in contemporanea con un El Niño da record nel Pacifico e che potrebbe avere conseguenze sull’inverno europeo. Potremmo ritrovarci a fronteggiare ondate di freddo e neve molto intense nelle settimane che precedono il Natale, come spiegato dal meteorologo Johannes Habermehl di Meteored.

Cos’è il vortice polare

Partiamo dalle basi. Il vortice polare è un’ampia circolazione di venti che si forma ogni inverno sopra l’Artico. Per comprenderne la portata, basti sapere che la sua parte più alta è nella stratosfera, a circa 30 km di altezza (ben sopra nuvole e perturbazioni).

Quando è forte e compatto, il vortice funziona come una sorta di recinto: l’aria gelida resta confinata alle latitudini polari. Quando si indebolisce, l’aria fredda può scivolare verso sud, raggiungendo:

America del Nord;

Europa;

Asia.

Un anticipo di questo tipo non ha precedenti storici, e proprio per questo è difficile prevedere con precisione come evolverà la situazione. I modelli meteorologici, infatti, non hanno mai dovuto simulare una combinazione di fattori simile a quella di questo autunno.

Perché conta quello che accade nella stratosfera

Considerando le distanze, è facile comprendere come quanto avviene a 30 km di quota non si traduca subito in un cambiamento del tempo al suolo. Solitamente il ritardo è di 2-6 settimane. Per questo gli esperti indicano una finestra temporale che va dalla fine di novembre a metà dicembre, con possibili conseguenze fino alla settimana che precede il Natale.

Non è da escludere, dunque, che l’indebolimento del vortice possa favorire discese d’aria gelida verso l’Europa. A oggi, però, intensità e direzione dei movimenti restano un’incognita.

Il ruolo di El Niño

Per quanto possa sembrare strano, il Natale potrebbe essere gelido anche a causa di El Niño. Il fenomeno periodico che riscalda le acque superficiali del Pacifico equatoriale, capace di influenzare la circolazione atmosferica su scala globale, sta registrando valori da record.

Secondo gli esperti, El Niño tende ad accentuare le perturbazioni del vortice. La compresenza dei due fenomeni, con dati così straordinari, rende l’inverno 2026-27 un caso di studio tanto interessante quanto difficile da prevedere. È una combinazione che i modelli non hanno mai affrontato prima.

Natale con la neve in Italia

Il passato è una fonte di dati cruciale per gli addetti ai lavori. Un episodio considerato simile risale al 1968, quando una perturbazione del vortice polare fu seguita, nell’inverno successivo, da abbondanti nevicate in Germania.

Oggi non si esclude, dunque, un Natale bianco con temperature molto rigide. Il mirino è puntato proprio sulla Germania, ieri come oggi. Per l’Italia le indicazioni sono invece più prudenti: le tendenze stagionali non vanno oltre possibili anomalie fredde e nevose sull’Europa centro-orientale a dicembre e su quella centro-occidentale a gennaio. Effetti che potrebbero interessare anche il nostro Paese.

Si tratta però di tendenze e non di previsioni. A oltre un mese dal 25 dicembre, è impossibile stabilire se nevicherà o meno a Natale. Non farebbe male, però, mettere sotto l’albero qualcosa di molto caldo.