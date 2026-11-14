DeLonghi, la macchina espresso a prezzo bassissimo: sconto esagerato

La macchina del marchio italiano è tra le offerte Amazon del Black Friday anticipato. Oggi risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino e fai un vero affare.

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Quando si discute su come preparare il miglior caffè, c’è un dettaglio sul quale tutti si trovano d’accordo: il migliore è quello fatto con caffè macinato al momento. La De’Longhi Magnifica Plus ECAM322.70.SB ti permette di bere un caffè che non ha nulla da invidiare a quello del bar, preparato con la miscela che preferisci e con chicchi macinati all’istante. E grazie al montalatte automatico e all’intuitivo schermo touch, potrai scegliere tra 16 diverse bevande con un solo tocco.

Lo sconto che trovi oggi su Amazon, la macchina caffè espresso dello storico marchio italiano è più conveniente che mai: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

DeLonghi Magnifica Plus 499,88 € -37% 799,00 € Risparmi 299,12 € Acquista su Amazon

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De’Longhi, la macchina caffè espresso a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Non è un caso che la De’Longhi Magnifica Plus rientri nelle "Offerte Black Friday in anticipo", ossia quella selezione di prodotti fatta da Amazon per "accompagnarti" verso il venerdì con gli sconti più pazzi dell’anno. La macchina espresso del marchio italiano è disponibile a un prezzo mai visto prima. Merito dello sconto del 37%, che fa crollare il prezzo al minimo storico. Oggi la paghi 499,88 euro anziché 799 euro come da listino, con un risparmio di ben 300 euro sul prezzo suggerito dal produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo la De’Longhi Magnifica Plus costa 100 euro al mese per cinque mesi.

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De’Longhi Magnifica Plus scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, la De’Longhi Magnifica Plus ti permette di preparare direttamente in casa un caffè (e altre 15 bevande) che nulla hanno da invidiare al tuo bar di fiducia. Merito di un sistema di estrazione che trova nella pompa da 15 bar il suo cuore pulsante. Abbinata al sistema di riscaldamento elettrico dell’acqua, ti permettono di bere un caffè a regola d’arte, caratterizzato da una crema spessa e persistente, in una manciata di secondi. E grazie al macinacaffè incluso, la polvere viene preparata all’istante in base alle tue preferenze (e ai test che vorrai effettuare): ti basterà posizionare la rotella sulla grandezza preferita per avere una granulosità che meglio si adatta ai tuoi gusti.

Per controllarne funzionalità, ricette e impostazioni puoi affidarti al display touch a colori da 3,5 pollici. La scelta è ampia: 18 bevande da scegliere con un solo tocco, tra cui Espresso, Doppio+, Americano, Long, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White, Cortado, Caffelatte ed Espresso Macchiato, più bevande fredde come il Cold Americano. Puoi inoltre creare fino a 4 profili utente, così ognuno salva le proprie bevande preferite con la lunghezza e l’intensità che gli piacciono. Niente più regolazioni da rifare ogni volta che cambia chi prepara il caffè.

Per il latte c’è il sistema LatteCrema Hot: una brocca che prepara in automatico una schiuma fine e densa, alla temperatura giusta, e si pulisce da sola con un tocco al termine di ogni uso. Se non hai voglia di macinare, c’è anche la funzione per il caffè pre-macinato, e la funzione acqua calda è comoda per infusi, tè e tisane.

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