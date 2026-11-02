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Un iPhone Duo appena acquistato è stato trovato con lo schermo danneggiato, riaccendendo le domande sulla resistenza dei telefoni pieghevoli.

I test indicano che questi dispositivi resistono ad aperture e cadute, ma i display interni sono più vulnerabili ai graffi.

Controllare lo schermo prima di chiuderlo, pulirlo delicatamente e non forzare la cerniera aiuta a prevenire danni.

Un iPhone Duo appena acquistato e uno schermo già danneggiato. È quanto mostra un video registrato il 23 ottobre a Schaumburg, nell’Illinois. Nelle immagini, il 31enne Haris Siddiqui apre il nuovo smartphone pieghevole mentre si trova in auto con la moglie. La coppia racconta di aver scoperto il danno appena tornata alla macchina dopo l’acquisto, ma non è chiaro cosa lo abbia provocato.

L’episodio si aggiunge alle segnalazioni di altri iPhone Duo con lo schermo interno danneggiato. Apple ha riconosciuto un problema che, secondo l’azienda, riguarda un numero limitato di dispositivi. Le cause non sono ancora state chiarite. Intanto, il caso riaccende il dibattito sulla resistenza degli smartphone pieghevoli e sulle precauzioni da adottare per evitare danni accidentali.

Cosa rischia uno smartphone pieghevole se utilizzato nel modo sbagliato

La parte più delicata è lo schermo interno flessibile, progettato per piegarsi ripetutamente senza rompersi. I materiali e i rivestimenti utilizzati sono diversi da quelli dei display tradizionali e possono essere più vulnerabili ai graffi.

Lo conferma una ricerca dell’associazione britannica Which?, che ha messo alla prova 59 smartphone pieghevoli. Dopo 30.000 cicli di apertura e chiusura, 58 modelli hanno superato il test senza problemi. Tutti hanno resistito anche a 100 cadute su una superficie rigida. I risultati sono stati decisamente meno positivi nella prova di resistenza ai graffi: i pieghevoli hanno ottenuto una valutazione media di appena 1,3 punti su 5, contro i 5 punti generalmente attribuiti agli smartphone tradizionali.

Per lasciare un segno sullo schermo può bastare un’unghia, magari mentre si cerca di rimuovere una macchia. Samsung avverte anche che esercitare una pressione eccessiva sul display dei suoi Galaxy pieghevoli può danneggiarlo.

Bisogna fare attenzione soprattutto quando si chiude il telefono. Se tra le due metà rimane un piccolo oggetto, la pressione può graffiare lo schermo o addirittura perforarlo.

Anche la cerniera richiede qualche precauzione. Sabbia e polvere possono accumularsi al suo interno e ostacolarne il movimento. Se l’apertura diventa difficoltosa, forzarla potrebbe peggiorare la situazione.

Come proteggere lo schermo e la cerniera di uno smartphone pieghevole

La prima buona abitudine è controllare lo schermo prima di chiudere il telefono, assicurandosi che non ci siano piccoli oggetti o residui di sporco tra le due metà.

Per la pulizia del display interno è preferibile usare un panno morbido in microfibra, senza strofinare con forza. Meglio evitare di premere sulla piega centrale. Chi utilizza un pennino deve invece verificare che sia espressamente compatibile con il proprio modello.

Un’altra precauzione riguarda la pellicola protettiva applicata dal produttore, che è una componente strutturale del display. Samsung raccomanda di non rimuoverla autonomamente e sconsiglia di aggiungere pellicole non approvate. Se quella originale comincia a sollevarsi o compaiono delle bolle, è meglio rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Prima di portare il pieghevole in spiaggia, conviene controllare anche il suo grado di protezione. La certificazione IP non garantisce necessariamente una resistenza completa alla polvere e le caratteristiche cambiano a seconda del modello. È quindi importante verificare le indicazioni del produttore, soprattutto quando si prevede di utilizzare il telefono in ambienti sabbiosi.

Se la cerniera inizia a opporre resistenza, meglio non forzarla. Lo stesso vale quando sul display compaiono linee colorate o macchie nere: in questi casi è consigliabile rivolgersi all’assistenza tecnica, evitando di tentare riparazioni fai da te.

Gli smartphone pieghevoli sono resistenti?

I modelli più recenti, come Samsung Galaxy Z Fold8 e iPhone Duo, offrono prestazioni elevate e una resistenza migliorata rispetto alle prime generazioni. Per utilizzarli con tranquillità basta acquisire alcune nuove abitudini, senza preoccuparsi continuamente di danneggiarli durante l’uso.