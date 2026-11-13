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Da Teams a Copilot, il blocco dei servizi Microsoft si estende in tutto il mondo e coinvolge anche governi e piattaforme di intelligenza artificiale

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Il blocco di Outlook e Microsoft 365, iniziato il 12 novembre, ha coinvolto 74 Paesi e lasciato molti utenti senza posta.

Server indisponibili e controlli di integrità difettosi hanno ostacolato i tentativi di ripristino, estendendo i problemi a Teams, Copilot e altri servizi.

Microsoft esclude un attacco informatico, ma non ha ancora indicato la causa ufficiale né una data per il ritorno alla normalità.

Il blocco di Outlook e dei servizi Microsoft 365 iniziato giovedì 12 novembre 2026 ha superato le dodici ore senza una soluzione definitiva. La mattina di venerdì 13 novembre la posta elettronica funzionava ancora a singhiozzo in molte aree del mondo, Italia compresa.

Microsoft ha ammesso che i primi interventi sui server hanno mancato l’obiettivo e, per quanto emerso finora, esclude un attacco informatico. Restano coinvolti anche Teams, Copilot e gli altri strumenti che si appoggiano alla posta in cloud.

Cosa è successo a Outlook e Microsoft?

Il guasto è cominciato all’ora di pranzo negli Stati Uniti, quando in Italia era il tardo pomeriggio di giovedì 12 novembre. Migliaia di persone hanno perso l’accesso alla casella di posta nel pieno della giornata lavorativa, senza poter entrare, inviare o ricevere messaggi.

Microsoft ha confermato il problema sul profilo X dedicato allo stato dei servizi e sulla pagina di status dei servizi di Microsoft, parlando all’inizio di difficoltà di accesso a Exchange Online nelle Americhe. Exchange Online è il servizio cloud che gestisce email, calendari e contatti: quando si ferma, si bloccano anche le funzioni degli altri programmi che lo usano.

Su Downdetector, il portale che raccoglie le segnalazioni di malfunzionamento inviate dagli utenti, il picco per Outlook ha superato quota 130 mila, a cui si sono aggiunte circa 46 mila segnalazioni per Microsoft 365 e 3 mila per Teams.

Dalle Americhe all’Europa in poche ore

Nel giro di un’ora il problema ha attraversato l’Atlantico. Microsoft ha riconosciuto che poteva toccare gli utenti di qualsiasi area geografica, mentre le segnalazioni arrivavano da Brasile, Canada, Francia e Finlandia. In Italia il blocco è caduto a fine giornata lavorativa, con un massimo di poco più di mille segnalazioni intorno alle 19:17 e la maggior parte degli utenti ferma alla schermata di accesso.

Sui social c’è chi ha raccontato di essere stato scollegato a metà del lavoro e chi l’ha presa con ironia, tra inviti a godersi la tregua dalle email e il vecchio consiglio di spegnere e riaccendere. In serata le segnalazioni sono calate e il servizio è sembrato avviarsi verso la normalità.

Il guasto insegue il fuso orario: Asia, Oceania e di nuovo Europa

Il sollievo è durato poco. All’apertura degli uffici in Asia e Oceania, Downdetector ha registrato interruzioni in India, Australia e Giappone, fino a contare 74 paesi. In Australia sono rimaste senza posta l’agenzia di intelligence e la polizia federale, negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti, i cui tecnici hanno lavorato insieme a quelli di Microsoft.

Oltre alla posta si sono fermate parti di Teams, l’assistente Copilot, OneDrive e Xbox. Le conseguenze sono arrivate fino ai servizi di intelligenza artificiale di altre aziende: OpenAI e Anthropic hanno segnalato malfunzionamenti nei connettori, cioè i collegamenti che permettono ai loro assistenti di leggere dati da Microsoft 365. Quando in Europa è ricominciata la giornata di lavoro, venerdì 13 novembre, il problema era ancora lì.

Perché le riparazioni non hanno tenuto

La spiegazione di Microsoft è cambiata strada facendo. All’inizio l’azienda ha parlato di un carico elevato su una parte dell’infrastruttura. Poi ha chiarito che il traffico era quello di sempre: a mancare erano i server, diventati indisponibili all’improvviso, e tutto il lavoro ricadeva sulle macchine rimaste attive.

Le macchine uscivano dal servizio perché fallivano i controlli automatici di integrità. I tecnici hanno sospeso gli aggiornamenti in distribuzione e avviato i riavvii, poi con un metodo di verifica alternativo hanno rimesso in linea una parte dei server. Il recupero si è fermato lì, perché le macchine riattivate rischiavano di bloccarsi di nuovo appena ricevevano traffico, e l’azienda ha dovuto limitarlo.

Nella notte italiana è emerso anche un processo di base dei server che andava in sovraccarico. Intorno alle 4 del mattino di venerdì 13 novembre è arrivata l’ammissione: le modifiche applicate non stavano producendo gli effetti attesi e servivano strade alternative per aumentare la capacità.

C’è stato un attacco hacker?

Sull’ipotesi di un’azione ostile è intervenuto Charles Lamanna, vicepresidente esecutivo di Microsoft. In un post su X ha espresso il rammarico dell’azienda per i disagi causati ai clienti e ha confermato che nessun elemento fa pensare a un’attività dolosa o a un attacco informatico.

Un’indicazione sulla possibile origine è arrivata dall’Australia. Il ministro degli Affari Interni e della Sicurezza Informatica Tony Burke ha riferito che Microsoft ritiene di trovarsi davanti a una situazione simile al caso CrowdStrike del 2024, quando un aggiornamento difettoso mandò in tilt i sistemi di ospedali, banche e aeroporti in tutto il mondo.

L’azienda, dal canto suo, non ha ancora indicato una causa ufficiale. Nei suoi aggiornamenti si è limitata a dire che sta valutando l’annullamento di alcune modifiche di configurazione recenti.

A che punto è il ripristino?

Negli ultimi aggiornamenti disponibili Microsoft parla di un recupero parziale in alcune regioni, ancora instabile.

La pagina di stato conta 19 servizi coinvolti e annuncia un rapporto finale con la causa del guasto e le misure correttive, da pubblicare a problema risolto. Per gli utenti il ritorno sarà graduale: i programmi si riconnettono da soli man mano che i server tornano disponibili, e fino ad allora accessi negati e ritardi nella consegna delle email possono ripresentarsi.