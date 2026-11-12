Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone 17 e offerte con sconti fino all'80%

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Siamo entrati ufficialmente nella settimana che ci porta al Black Friday e le offerte cominciano a diventare veramente interessanti. Anche oggi 12 novembre troviamo tanti prodotti al minimo storico con sconti che superano anche l’80% e permettono di fare super affari. Come ad esempio il bundle per la sicurezza blink disponibile a meno di 25 euro (-81%) e che ti aiuta a proteggere l’esterno della tua abitazione. Tra gli smartphone, invece, c’è l’iPhone 17 con uno sconto di quasi 200 euro, mentre per chi vuole spendere meno c’è il Redmi Note 17 Pro Max con uno sconto del 33% e acquisti un telefono con una maxi batteria.

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19... 949,00 € -16% 1.129,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro Max 5G, Smartphone 8+256GB, Black, Batteri... 399,00 € -33% 599,90 € Risparmi 200,90 € Acquista su Amazon Videocamera Blink Outdoor 4 con Videocitofono 2K+ cablato (u... 24,99 € -81% 129,98 € Risparmi 104,99 € Acquista su Amazon Garmin fēnix 8, 47mm, Smartwatch GPS Premium Multisport, Sl... 624,49 € -22% 799,99 € Risparmi 175,50 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 65MR... 949,00 € -57% 2.199,00 € Risparmi 1.250,00 € Acquista su Amazon roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000P... 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85... 349,00 € -42% 599,00 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon De'Longhi Magnifica Plus ECAM322.70.SB Modello 2024 Macchina... 499,88 € -37% 799,00 € Risparmi 299,12 € Acquista su Amazon

Tra i protagonisti di questi primi giorni di Black Friday anticipato ci sono sicuramente gli elettrodomestici. Trovi il roborock Saros 10R con uno sconto del 67% e risparmi ben 1000 euro, mentre la lavapavimenti dreame è disponibile quasi a metà prezzo. Per gli amanti del caffè del bar, c’è la macchina per il caffè De’Longhi Magnifica Plus con un super sconto del 37% e il prezzo sprofonda. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 12 novembre

Smartphone

iPhone 17 (offerta lampo e prezzo al minimo)

Continua l’ottimaofferta per l’ iPhone 17 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di circa 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sullo smartphone c’è ben poco da dire. Si tratta di uno dei migliori modelli disponibili sul mercato e dotato di una scheda tecnica da top di gamma: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion che alza il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Continua per l’ . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno di e hai anche la possibilità di il in . Sullo smartphone c’è ben poco da dire. Si tratta di uno dei migliori modelli disponibili sul mercato e dotato di una scheda tecnica da top di gamma: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion che alza il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Redmi Note 17 Pro Max (super sconto e prezzo al minimo)

Mega offerta per il Redmi Note 17 Pro Max. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di 200 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina. Lo smartphone è un vero top di gamma e per capirlo basta vedere le caratteristiche tecniche: schermo AMOLED da 6,83 pollici, processore Snapdragon 6 Gen5, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 9210 mAh che può durare fino a quattro giorni. Supporta anche la ricarica super rapida da 100 W.

Scelto per te Redmi Note 17 Pro Max 399,00 € -33% 599,90 € Risparmi 200,90 € Acquista su Amazon

Motorola edge 60 neo (offerta lampo e fotocamere professionali)

Se non vuoi spendere troppo per il tuo telefono e sei alla ricerca di un modello con fotocamere avanzate, il Motorola edge 60 neo è il modello che fa per te. Infatti, nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel , obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x . Schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD che lo rende anche compatto. Processore MediaTek Dimensity 7400 ad alte prestazioni e una batteria da 5000 mAh.

Se non vuoi spendere troppo per il tuo telefono e sei alla ricerca di un modello con fotocamere avanzate, il è il modello che fa per te. Infatti, nella parte posteriore trovi una con , obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un con . Schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD che lo rende anche compatto. Processore MediaTek Dimensity 7400 ad alte prestazioni e una batteria da 5000 mAh. realme P4 Lite (offerta Black Friday in anticipo)

Offerta lampo da non farsi scappare se sei alla ricerca di un telefono economico. Da oggi trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 34% e il prezzo scende a soli 171,99 euro . Un prezzo accessibile a molti per un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano. Schermo immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera con intelligenza artificiale e per finire una batteria da 6600 mAh che dura fino a tre giorni con un utilizzo normale.

Offerta lampo da non farsi scappare se sei alla ricerca di un telefono economico. Da oggi trovi il con uno e il . Un prezzo accessibile a molti per un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano. con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera con intelligenza artificiale e per finire una che dura fino a tre giorni con un utilizzo normale. POCO C81 Pro (costa pochissimo e 5 rate a tasso zero)

Se utilizzi il telefono semplicemente per telefonare, inviare qualche messaggio e navigare sulle app social, il POCO C81 Pro è il modello che fa per te. Grazie allo sconto disponibile oggi il prezzo scende a soli 117 euro e diventa un vero best-seller. Offerta anticipata del Black Friday ed esclusiva di Amazon. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ha tutto quello che richiedi a un telefono con questo prezzo: schermo da 6,9 pollici con risoluzione elevata, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con intelligenza artificiale e una batteria da 6000 mAh.

Prodotti lowcost

Bundle blink (81% di sconto e costa pochissimo)

Il bundle Blink con telecamera Blink Outdoor 4 e videocitofono blink 2K+ costa meno di 25 euro grazie al super sconto dell’81%. Un pacchetto completo che include due dispositivi che migliorano la sicurezza dell’esterno dell’abitazione con il videocitofono Blink che mostra i visitatori a figura intera con visione 2K+ e visione notturna a infrarossi. L’audio bidirezionale permette di parlare con chi suona o passa, mentre la rilevazione di movimento a doppia zona invia avvisi in tempo reale sull’app Blink. L’installazione è senza fili, con kit di montaggio inclusi.

Scelto per te Bundle blink 24,99 € -81% 129,98 € Risparmi 104,99 € Acquista su Amazon

Ring Indoor Camera (64% di sconto e prezzo al minimo)

La Ring Indoor Cam di seconda generazione è la più venduta su Amazon e costa meno di 18 euro con il 64% di sconto . Le immagini sono con risoluzione Full HD 1080p con visione notturna a colori e campo visivo di 143° che copre tutta la stanza, mentre l’ audio bidirezionale con cancellazione del rumore permette di parlare dall’app. La copertura per la privacy integrata blocca obiettivo e microfono, e la sirena si attiva da remoto. Le zone di movimento personalizzabili riducono gli avvisi inutili.

La di è la e . Le immagini sono con risoluzione Full HD 1080p con e che copre tutta la stanza, mentre l’ con cancellazione del rumore permette di parlare dall’app. La blocca obiettivo e microfono, e la si attiva da remoto. Le riducono gli avvisi inutili. Termometro igrometro SwitchBot (offerta Black Frida, costa solo 7 euro)

Il termometro e igrometro SwitchBot costa solo 7 euro con il 59% di sconto. Il sensore misura temperatura e umidità ogni 4 secondi, e il display LED mostra numeri grandi e livello della batteria. I dati si vedono in app per ora, mese e anno (36 giorni a bordo, 730 giorni su cloud) con punto di rugiada e VPD. Il retro magnetico, la piastra 3M e il supporto lo fissano ovunque.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (doppio sconto e prezzo crolla)

Offerta Single’s Day che può terminare da un momento all’altro. Su Amazon trovi il Garmin fenix 8 con uno sconto del 22% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 78,57 euro. Il risparmio netto è di 250 euro e approfitti di uno dei prezzi più bassi dell’ultimo periodo. Dotato di un display AMOLED da 1,4 pollici, è realizzato con materiali premium che lo rendono super resistente alle cadute, agli urti e agli sbalzi di temperatura. Per gli amanti delle attività sportive ci sono più di 90 app, mentre i sensori di ultima generazione tengono sotto controllo i principali parametri vitali.

Smart TV

LG Mini RGB da 65 pollici (doppio sconto)

Ecco una delle migliori offerte del giorno. Su Amazon trovi lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici con uno sconto fisso del 57% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 169,78 euro. Il risparmio netto è di 1400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Sul televisore c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori disponibili sul mercato oggi. Qualità delle immagini con colori realistici e il sistema operativo webOS è una garanzia. A bordo è presente anche Google Gemini e puoi chiedergli cosa vedere.

Scelto per te Smart TV LG 949,00 € -57% 2.199,00 € Risparmi 1.250,00 € Acquista su Amazon

Amazon Ember Serie 4 (prezzo in picchiata)

Lo smart TV Amazon Ember Serie 4 è in offerta con tutte e tre le versioni disponibili: 43 pollici con il 38% di sconto, 50 pollici con il 53% e 55 pollici con il 43%, tutte con pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello 4K Ultra HD con HDR10+ offre immagini nitide, mentre il Fire TV integrato dà accesso a tutte le app di streaming. Il processore quad-core e il Wi-Fi 6 rendono la navigazione fluida, e il telecomando Alexa permette di cercare film e controllare la casa smart con la voce, anche con Alexa+. L’audio Dolby Audio completa l’esperienza, e la modalità ambiente trasforma lo schermo in una galleria di foto e opere d’arte quando la TV è spenta.

PC portatile

PC portatile da gaming (doppio sconto)

Offerta lampo che non devi farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi questo PC portatile NAIKUN con schermo da 16 pollici, processore AMD Ryzen R7, 16 GB di RAM, SSD da 1 terabyte e scheda grafica Vega 8 in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Infatti, oltre a quello fisso del 58%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro e il risparmio netto è di 1200 euro. PC portatile progettato per il gaming, ma che puoi utilizzare anche per lavoro e per l’intrattenimento domestico.

Elettrodomestici

roborock Saros 10R (67% di sconto e risparmi 1000 euro)

Black Friday in anticipo e tra le migliori offerte del giorno: il roborock Saros 10R costa il 67% in meno, con 1.000 euro di risparmio. Il profilo da appena 7,98 cm passa sotto i mobili più bassi, mentre il sistema StarSight 2.0 con sensori 3D ToF e telecamera RGB riconosce fino a 108 ostacoli. I due panni rotanti si staccano da soli e il telaio AdaptiLift si solleva sui tappeti, con la spazzola DuoDivide anti-groviglio per peli e capelli. La stazione multifunzione 4.0 gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.

Scelto per te roborock Saros 10R 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon

DREAME H15 Pro Heat (prezzo in picchiata e risparmi 250 euro)

La lavapavimenti dreame H15 Pro Heat ha il 42% di sconto , con 250 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero . La tecnologia ThermoRinse riscalda l’acqua fino a 85°C , mentre l’aspirazione da 22.000 Pa e il rilevamento RGB dello sporco adattano la pulizia. Il braccio robotico AI GapFree arriva ai bordi, e la base lava il rullo a 100°C e lo asciuga in circa 5 minuti con aria a 90°C . Si piega a 180° per passare sotto i mobili, con 72 minuti di autonomia in modalità Eco.

La lavapavimenti ha il , con e . La tecnologia riscalda l’acqua fino a , mentre l’aspirazione da e il rilevamento dello sporco adattano la pulizia. Il arriva ai bordi, e la base lava il rullo a e lo asciuga in circa con aria a . Si per passare sotto i mobili, con di autonomia in modalità Eco. roborock F25 BX GEN 2 (offerta Black Friday e minimo storico)

Prezzo al minimo per il roborock F25 BX Gen2 : 55% di sconto sull’aspirapolvere lavapavimenti che si lava da solo. L’aspirazione da 20.000 Pa rimuove lo sporco secco e le macchie, mentre il doppio raschietto con pettine a 141 denti evita grovigli e aloni. L’ autopulizia a 90°C con asciugatura ad aria calda a 90°C mantiene il rullo igienico, e il rilevamento intelligente dello sporco regola aspirazione e acqua. Si inclina a 180° fino alla posizione distesa e pulisce da bordo a bordo.

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Super sconto del 37% per la De’Longhi Magnifica Plus , con 300 euro di risparmio sulla macchina automatica con display touch. Il display full-touch da 3,5" guida ogni ricetta e salva le preferenze su 4 profili utente , mentre il macinacaffè (13 livelli) macina i chicchi appena prima dell’erogazione. Il sistema LatteCrema Hot prepara una schiuma di latte con 3 consistenze (densa, cremosa o leggera), e la pompa da 15 bar estrae un espresso cremoso.

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La friggitrice ad aria Ninja Max Pro costa meno di 100 euro con il 33% di sconto, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il cestello da 6,2 litri contiene fino a 4 petti di pollo o un pollo intero da 1,6 kg, mentre il motore da 2.000 W raggiunge i 240°C e cuoce fino al 50% più veloce di un forno ventilato. Ha 6 funzioni (Max Crisp, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento, essiccazione) e la piastra può essere regolata su 2 posizioni. Cestello e piastra sono lavabili in lavastoviglie.

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