Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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Google e refurbed propongono ChromeOS Flex per mantenere utilizzabili i computer incompatibili con Windows 11, offrendo un sistema gratuito con aggiornamenti di sicurezza.

In Italia 5,47 milioni di dispositivi sono potenzialmente coinvolti: prolungarne l’uso può ridurre rifiuti elettronici ed emissioni di CO2.

Da novembre una chiavetta USB ordinabile su refurbed.it permetterà di provare ChromeOS Flex prima dell’installazione, verificata la compatibilità del computer.

Diciamolo: sta facendo il giro del web la notizia che Google ha deciso di “salvare” milioni di computer obsoleti. Certo, è un concetto che fa scalpore, ma la verità è che per capirci (un po’) di più bisogna partire dal ciclo di vita dei pc.

Facendola breve: un portatile del 2017 può avviarsi in pochi secondi, reggere decine di schede aperte e gestire le videochiamate senza fatica, eppure avere una data di scadenza. A fissarla è il ciclo di vita del sistema operativo, che procede per conto suo rispetto allo stato dei componenti.

Per milioni di computer con Windows 10 quella data cade nell’autunno del 2027, e la strada verso Windows 11 è sbarrata da requisiti che l’hardware di qualche anno fa spesso non rispetta. È qui che entra in gioco il colosso di Mountain View, con una mossa niente male.

Windows 10, la scadenza del 2027 e i 41 milioni di PC

Sì, perché l’azione di Google si inserisce in un calendario fissato da Microsoft. Il supporto ordinario di Windows 10 si è chiuso il 14 ottobre 2025, e da allora i computer rimasti sul vecchio sistema ricevono soltanto le patch del programma Extended Security Updates (ESU), gratuito per i privati nello Spazio economico europeo.

In origine doveva terminare nell’ottobre 2026, ma a fine giugno 2026 Microsoft lo ha prolungato fino al 12 ottobre 2027, con una modifica alla documentazione ufficiale arrivata senza annunci. Il numero che ha fatto il giro del web viene dallo studio Retired Prematurely di Fraunhofer Austria: dei circa 74 milioni di dispositivi Windows 10 in uso nell’Unione europea a inizio 2026, circa 41 milioni non hanno i requisiti per passare a Windows 11, e 5,47 milioni si trovano in Italia.

Perché tanti PC restano esclusi da Windows 11?

Il collo di bottiglia sono le specifiche hardware. Windows 11 richiede il modulo TPM 2.0, un chip che custodisce le chiavi crittografiche, l’avvio protetto Secure Boot e un processore compreso nella lista ufficiale, che per Intel parte dall’ottava generazione Core e per AMD dalla serie Ryzen 2000.

Restano fuori molti computer venduti fino al 2017 e al 2018, che per potenza e memoria gestirebbero senza difficoltà l’uso quotidiano. Microsoft motiva queste soglie con la sicurezza; l’effetto collaterale è una platea di macchine valide che, scaduti gli ESU, resteranno esposte alle nuove vulnerabilità, con il rischio di finire tra i rifiuti elettronici prima del tempo.

ChromeOS Flex, la carta di Google per i vecchi PC

Per queste macchine Google propone ChromeOS Flex, un sistema operativo gratuito disponibile dal 2022. Deriva da ChromeOS, quello dei Chromebook, si installa su molti PC Windows e Mac con processore Intel, richiede risorse contenute e continua ad aggiornarsi in automatico anche dopo la scadenza degli ESU.

L’impostazione è cloud-first: tutto ruota attorno a Chrome, alle applicazioni web e a servizi come Google Workspace e Microsoft 365, il che lo rende adatto a navigazione, streaming, studio e lavoro d’ufficio.

Il passaggio, però, ha dei paletti: ChromeOS Flex non esegue i programmi per Windows, non include il Google Play Store e quindi nemmeno le app Android, e su alcuni modelli perde funzioni come Windows Hello, il supporto Thunderbolt e gli aggiornamenti del firmware.

Il funzionamento è garantito sui modelli certificati da Google, e l’installazione definitiva cancella il disco: per questo il sistema si può provare prima avviandolo da chiavetta USB, senza toccare Windows.

La chiavetta di refurbed e il precedente americano

Proprio la chiavetta è al centro della collaborazione che ha acceso l’attenzione, quella tra Google e Refurbed, marketplace europeo di elettronica ricondizionata, acquistabile a breve. L’idea ha un precedente: nella primavera del 2026 Google aveva distribuito negli Stati Uniti, con Back Market, circa 3.000 kit analoghi da 3 dollari, esauriti in meno di un mese.

Lo studio di Fraunhofer Austria, presentato a Milano insieme all’iniziativa, è stato commissionato da Refurbed e stima anche l’impatto ambientale: allungare di un anno la vita dei PC italiani coinvolti eviterebbe circa 156 tonnellate di rifiuti elettronici e 43.000 tonnellate di CO2, che a livello europeo diventano 1.172 e 320.000.