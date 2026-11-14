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La friggitrice ad aria verticale Cosori Turbo Tower con doppio cestello e sei funzioni di cottura è in promo con uno sconto speciale e la puoi pagare a rate a tasso zero.

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Quando il piano di lavoro è poco spazioso, cucinare più pietanze insieme può diventare complicato. La Cosori Turbo Tower, friggitrice ad aria con due cestelli sovrapposti, è ora disponibile con uno sconto del 29%.

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La capacità complessiva di 10,8 litri è distribuita tra un cestello superiore da 4,3 litri e uno inferiore da 6,5 litri. La struttura impilata aiuta a contenere l’ingombro sul bancone, mentre le sei funzioni permettono di friggere ad aria, cuocere al forno, arrostire, grigliare, riscaldare e lievitare. Il cestello inferiore include inoltre una rastrelliera per cucinare fino a tre piatti alla volta. Il cestello e il piatto crisper sono antiaderenti e lavabili in lavastoviglie.

Cosori Turbo Tower: sconto del 29% sulla friggitrice ad aria

Per chi vuole cucinare pietanze diverse senza occupare lo spazio di un modello con cestelli affiancati, la Cosori Turbo Tower è proposta a 119,99 euro, con uno sconto del 29%. La capacità totale di 10,8 litri e i due cestelli di dimensioni diverse consentono di organizzare la preparazione in base ai piatti da cucinare. Il tool non indica un risparmio in euro, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso: non è quindi possibile fornire dettagli su questi aspetti.

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La friggitrice Cosori con i due cestelli impilati e sei funzioni

Se vuoi preparare più portate senza riempire il piano cucina con diversi elettrodomestici, questa friggitrice punta su capacità e versatilità in un’unica soluzione. Ecco cosa offre:

Due cestelli sovrapposti, per 10,8 litri complessivi : con 4,3 litri nel cestello superiore e 6,5 in quello inferiore, puoi distribuire gli alimenti in base alla quantità e alla preparazione, risparmiando spazio rispetto a una disposizione affiancata.

: con 4,3 litri nel cestello superiore e 6,5 in quello inferiore, puoi distribuire gli alimenti in base alla quantità e alla preparazione, risparmiando spazio rispetto a una disposizione affiancata. Sei funzioni di cottura : friggere ad aria, cuocere al forno, arrostire, grigliare, riscaldare e lievitare. La varietà di modalità permette di usare lo stesso apparecchio per preparazioni diverse.

: friggere ad aria, cuocere al forno, arrostire, grigliare, riscaldare e lievitare. La varietà di modalità permette di usare lo stesso apparecchio per preparazioni diverse. Rastrelliera nel cestello inferiore : consente di cucinare fino a tre piatti alla volta, utile quando vuoi coordinare più pietanze e ridurre i passaggi di cottura.

: consente di cucinare fino a tre piatti alla volta, utile quando vuoi coordinare più pietanze e ridurre i passaggi di cottura. Motori DC e flusso d’aria regolabile : le quattro velocità della ventola e la sincronizzazione automatica della temperatura sono pensate per distribuire il calore e favorire una cottura uniforme.

: le quattro velocità della ventola e la sincronizzazione automatica della temperatura sono pensate per distribuire il calore e favorire una cottura uniforme. Componenti antiaderenti e lavabili in lavastoviglie: cestello e piatto crisper sono progettati per rendere più semplice la pulizia dopo aver cucinato.

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FAQ Quanta capacità ha la Cosori Turbo Tower? Ha una capacità totale di 10,8 litri: 4,3 litri nel cestello superiore e 6,5 litri in quello inferiore. Quali funzioni di cottura offre? Prevede sei funzioni: friggere ad aria, cuocere al forno, arrostire, grigliare, riscaldare e lievitare. Si possono cuocere più piatti contemporaneamente? Sì. Il cestello inferiore include una rastrelliera che consente di cucinare fino a tre piatti alla volta. Il cestello della Cosori Turbo Tower si può lavare in lavastoviglie? Il cestello e il piatto crisper sono antiaderenti e lavabili in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.