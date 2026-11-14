Cosori Turbo Tower, con l'offerta Black Friday diventa un best-buy
La friggitrice ad aria verticale Cosori Turbo Tower con doppio cestello e sei funzioni di cottura è in promo con uno sconto speciale e la puoi pagare a rate a tasso zero.
Quando il piano di lavoro è poco spazioso, cucinare più pietanze insieme può diventare complicato. La Cosori Turbo Tower, friggitrice ad aria con due cestelli sovrapposti, è ora disponibile con uno sconto del 29%.
La capacità complessiva di 10,8 litri è distribuita tra un cestello superiore da 4,3 litri e uno inferiore da 6,5 litri. La struttura impilata aiuta a contenere l’ingombro sul bancone, mentre le sei funzioni permettono di friggere ad aria, cuocere al forno, arrostire, grigliare, riscaldare e lievitare. Il cestello inferiore include inoltre una rastrelliera per cucinare fino a tre piatti alla volta. Il cestello e il piatto crisper sono antiaderenti e lavabili in lavastoviglie.
Cosori Turbo Tower: sconto del 29% sulla friggitrice ad aria
Per chi vuole cucinare pietanze diverse senza occupare lo spazio di un modello con cestelli affiancati, la Cosori Turbo Tower è proposta a 119,99 euro, con uno sconto del 29%. La capacità totale di 10,8 litri e i due cestelli di dimensioni diverse consentono di organizzare la preparazione in base ai piatti da cucinare. Il tool non indica un risparmio in euro, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso: non è quindi possibile fornire dettagli su questi aspetti.
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La friggitrice Cosori con i due cestelli impilati e sei funzioni
Se vuoi preparare più portate senza riempire il piano cucina con diversi elettrodomestici, questa friggitrice punta su capacità e versatilità in un’unica soluzione. Ecco cosa offre:
- Due cestelli sovrapposti, per 10,8 litri complessivi: con 4,3 litri nel cestello superiore e 6,5 in quello inferiore, puoi distribuire gli alimenti in base alla quantità e alla preparazione, risparmiando spazio rispetto a una disposizione affiancata.
- Sei funzioni di cottura: friggere ad aria, cuocere al forno, arrostire, grigliare, riscaldare e lievitare. La varietà di modalità permette di usare lo stesso apparecchio per preparazioni diverse.
- Rastrelliera nel cestello inferiore: consente di cucinare fino a tre piatti alla volta, utile quando vuoi coordinare più pietanze e ridurre i passaggi di cottura.
- Motori DC e flusso d’aria regolabile: le quattro velocità della ventola e la sincronizzazione automatica della temperatura sono pensate per distribuire il calore e favorire una cottura uniforme.
- Componenti antiaderenti e lavabili in lavastoviglie: cestello e piatto crisper sono progettati per rendere più semplice la pulizia dopo aver cucinato.
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FAQ
Ha una capacità totale di 10,8 litri: 4,3 litri nel cestello superiore e 6,5 litri in quello inferiore.
Prevede sei funzioni: friggere ad aria, cuocere al forno, arrostire, grigliare, riscaldare e lievitare.
Sì. Il cestello inferiore include una rastrelliera che consente di cucinare fino a tre piatti alla volta.
Il cestello e il piatto crisper sono antiaderenti e lavabili in lavastoviglie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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