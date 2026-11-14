Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

iStock

A Nashville, Carter Stevens ha trasformato il recupero di merce dai cassonetti in un’attività di rivendita, con vendite per circa 140mila dollari.

Negli Stati Uniti il dumpster diving è diffuso, ma in Italia prelevare rifiuti dai cassonetti può comportare conseguenze legali e sanzioni.

Vecchi dispositivi elettronici possono trovare nuovi acquirenti online, mentre centri del riuso e raccolta RAEE offrono alternative corrette al loro smaltimento.

C’è chi davanti a un cassonetto stracolmo tira dritto e chi ci vede un magazzino pieno di merce da vendere: a Nashville, nel Tennessee, un trentunenne ha fatto della seconda opzione un lavoro a tempo pieno, con incassi che molti stipendi d’ufficio non raggiungono.

Tre anni fa non aveva nemmeno un tetto sopra la testa, adesso i suoi conti sono finiti sotto la lente della stampa economica americana. È la storia di Carter Stevens, passato da un’auto usata come casa a 140mila dollari di vendite.

La storia di Carter e la sua attività

Il racconto di CNBC Make It sta facendo il giro del mondo, ripreso da testate e social di mezzo pianeta. Ha gli ingredienti delle vicende che ciclicamente conquistano la rete e ne ricorda altre simili (il tecnico che si è arricchito lavorando solo da remoto o quella della mommune Yolanda Williams): una persona comune, una scelta fuori dagli schemi e un conto in banca che cambia.

Lo stesso Stevens ammette che, quando dice di fatturare sei cifre l’anno frugando nella spazzatura, la gente pensa che stia esagerando. Quello che fa ha un nome, dumpster diving, che alla lettera significa tuffarsi nei cassonetti, e Stevens ci è arrivato dopo un periodo difficile.

Vendeva abbigliamento vintage, poi gli affari sono calati e le sue finanze sono peggiorate in fretta: si è ritrovato a dormire nel box che usava come deposito, poi dai genitori e infine per tre settimane nella sua Nissan Sentra. Nell’ottobre del 2023 un cugino gli ha prestato i soldi per affittare un appartamento, e da lì ha potuto rimettere in piedi un’attività di rivendita.

Cos’è il dumpster diving in America?

Negli Stati Uniti il dumpster diving è una pratica diffusa e con una lunga tradizione: si cercano tra i rifiuti di negozi, magazzini e uffici oggetti ancora utilizzabili, da tenere o da rimettere sul mercato.

Ad alimentarla è la quantità di beni che gli americani comprano e scartano, compresa la merce invenduta di cui le catene si liberano per fare spazio sugli scaffali. Tra i ritrovamenti di Stevens ci sono articoli ancora confezionati, come un abito con attaccato il cartellino da 59,99 dollari.

Sul piano legale il terreno è più favorevole che altrove: viene spesso richiamata una sentenza della Corte Suprema del 1988, secondo cui chi lascia la spazzatura fuori casa per la raccolta rinuncia alle proprie aspettative di riservatezza su quel contenuto.

La svolta di Stevens: un ritrovamento fortunato

Per Stevens la svolta è arrivata nel novembre 2025: uscendo da un negozio dell’usato ha notato alcuni operai che accatastavano decine di sedie da ufficio accanto al cassonetto di un magazzino. Erano Steelcase, un marchio i cui modelli si rivendono a centinaia di dollari l’uno.

Le ha caricate, ne ha cedute una buona parte in blocco per 17mila dollari e le altre una alla volta per 10.600 dollari. Secondo i documenti visionati da CNBC Make It, tra settembre 2025 e settembre 2026 le sue vendite complessive hanno toccato circa 140mila dollari. Si parla di incassi, quindi a quella cifra vanno tolti spese, spedizioni e tasse.

Il talento di Stevens, va detto, sta nel riconoscere a colpo d’occhio che cosa ha un mercato. È una competenza che si costruisce in anni, ma attenzione: lo smartphone ci permette anche si sostituirla o completarla, in modo completamente gratutito.

Come? Con Google Lens per esempio, la funzione di ricerca visiva di Google, identifica un oggetto a partire da una foto: si inquadra la sedia, la lampada o il vecchio lettore musicale e si ottengono marca, modello e annunci di prodotti simili.

Come si riconosce il valore degli oggetti?

Certo, poi il passo successivo è capire quanto vale, e qui torna utile un filtro di eBay poco conosciuto, “Oggetti venduti”, che mostra i prezzi a cui gli articoli sono stati effettivamente acquistati. La differenza con le cifre richieste negli annunci ancora aperti può essere ampia, ed è il motivo per cui conviene guardare sempre le vendite concluse.

Una volta stabilito il valore resta da scegliere dove vendere: eBay raggiunge collezionisti di tutto il mondo, Vinted e Wallapop puntano sulla rapidità e sulle spedizioni integrate, Subito e Facebook Marketplace funzionano bene per gli scambi a mano nella propria zona, soprattutto con oggetti ingombranti. Commissioni e costi di spedizione cambiano da una piattaforma all’altra e vanno controllati prima di pubblicare l’annuncio.

Ma in Italia si può fare dumpster diving?

Chi pensasse di replicare il modello nel nostro Paese, però… troverebbe un quadro giuridico molto meno permissivo. Il punto di partenza è la proprietà dei rifiuti: secondo l’orientamento prevalente, ciò che viene gettato in un cassonetto smette di appartenere a chi lo ha buttato e passa al Comune, o al gestore che svolge il servizio di raccolta.

Prelevarlo può quindi configurare il reato di furto, previsto dall’articolo 624 del codice penale. Nel 2018 la seconda sezione penale della Cassazione si è occupata due volte del cosiddetto rovistaggio, riconoscendone la rilevanza come reato contro il patrimonio. Se il prelievo avviene dentro un’isola ecologica, cioè in una struttura pubblica, scatta anche un’aggravante.

Al furto si aggiungono altri rischi: chi apre i sacchi, tiene quello che gli interessa e lascia il resto per strada può rispondere di imbrattamento, e anche su questo la Cassazione si è già espressa. Molti Comuni, poi, hanno inserito il divieto nei propri regolamenti: a Genova, per esempio, è stata introdotta una multa di 200 euro per chi fruga nei cassonetti, con l’eccezione di chi cerca qualcosa da mangiare.

Nella pratica le procure non procedono sempre e le situazioni di bisogno vengono trattate con una certa tolleranza, però chi lo fa per rivendere si espone a contestazioni. Diverso è il caso degli oggetti lasciati a terra, come le sedie trovate da Stevens: qui individuare un proprietario diventa complicato e l’ipotesi di furto perde consistenza.

A commettere un illecito, semmai, è chi li ha abbandonati: dalla riforma del 2025 lasciare rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali costa una sanzione da 1.000 a 3.000 euro. Mobili ed elettrodomestici vanno portati ai centri di raccolta o affidati al ritiro degli ingombranti.

La tecnologia “in cantina” che non dovresti buttare

Per chi è attratto dall’idea di dare una seconda vita alle cose, però, esistono strade del tutto lecite. I centri del riuso, presenti in molte città accanto alle isole ecologiche, raccolgono oggetti in buono stato e li rimettono in circolazione. I gruppi online dedicati al regalo tra vicini e le sezioni “gratis” delle piattaforme di annunci fanno il resto. E c’è un deposito ancora più vicino, che spesso viene trascurato: casa propria.

C0è poi da dire che secondo un’indagine Ipsos realizzata per il consorzio Erion, l’81% degli italiani conserva almeno un dispositivo elettronico funzionante che ha smesso di usare. Il consorzio ERP Italia stima inoltre che nelle nostre case ci siano in media più di sei cavi inutilizzati per famiglia.

Una parte di questo materiale ha un mercato vivace, alimentato dalla nostalgia e dalla passione dei più giovani per l’elettronica degli anni Novanta e Duemila.

Gli oggetti che valgono di più

Le fotocamere digitali compatte sono l’esempio più evidente. Rese popolari da TikTok per le loro foto imperfette, sono tornate a essere richieste al punto che alcuni modelli fuori produzione, come le Canon PowerShot della serie G7X, hanno visto salire parecchio le quotazioni dell’usato.

Un percorso simile lo stanno facendo gli iPod, usciti di scena nel 2022 e ricercati da chi vuole ascoltare musica senza notifiche: gli esemplari in buono stato possono valere centinaia di euro.

Tra le console il riferimento resta il Game Boy. Un modello originale funzionante, magari con la cartuccia di Tetris, viene scambiato su eBay a cifre vicine ai 200 dollari, e le cartucce ancora sigillate salgono molto oltre.

Vale la pena controllare anche i vecchi Walkman a cassette, soprattutto i primi Sony, i lettori CD portatili e i cellulari di inizio millennio che i collezionisti cercano completi di scatola.

Una lezione da imparare

Alcuni accorgimenti aumentano le possibilità di vendere bene. La confezione originale, i manuali, i cavi e i caricabatterie dell’epoca fanno salire il prezzo, così come una prova di funzionamento mostrata in foto o in video. Prima di cedere un telefono o un computer bisogna cancellare i dati personali con un ripristino completo. Se la batteria appare gonfia, il dispositivo va maneggiato con cautela e tenuto fuori dalle spedizioni.

Quello che non ha mercato segue un’altra strada, comunque lontana dal sacco dell’indifferenziata. I piccoli apparecchi elettronici rientrano tra i RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e contengono rame, alluminio e altri metalli recuperabili.

Si possono consegnare alle isole ecologiche oppure nei contenitori dedicati dei grandi negozi di elettronica, senza obbligo di acquistare nulla. La lezione di Stevens, alla fine, vale anche dentro le mura domestiche: prima di decretare che un oggetto è da buttare conviene inquadrarlo con il telefono e controllare quanto è disposto a pagarlo qualcun altro.