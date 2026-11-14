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Se cerchi cuffie wireless da usare a lungo senza doverle ricaricare spesso, l’autonomia può fare la differenza. Le Marshall Major V sono in sconto del 46%, nella versione color crema.

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Queste cuffie wireless Bluetooth offrono oltre 100 ore di riproduzione e si possono ricaricare anche senza fili. Il design è descritto come robusto e pieghevole, per riporle in modo compatto; il pulsante multifunzione personalizzabile permette di accedere a Spotify Tap, alle impostazioni dell’equalizzatore o all’assistente vocale tramite l’app Marshall Bluetooth. Il suono punta su bassi potenti, medi morbidi e alti definiti.

Marshall Major V in offerta: sconto del 46% e prezzo di 79,99 euro

Con il prezzo indicato di 79,99 euro e lo sconto del 46%, le Marshall Major V color crema sono proposte a un costo ridotto rispetto al prezzo di riferimento associato allo sconto. La lunga autonomia dichiarata e la ricarica wireless sono due elementi da considerare se vuoi limitare le interruzioni per ricaricare le cuffie. Puoi portarti a casa le Marshall Major V a 79,99 euro. Non sono indicati dettagli su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

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Le cuffie Marshall con oltre 100 ore di riproduzione e ricarica wireless

Per chi vuole ascoltare musica senza controllare continuamente la carica, l’autonomia è un aspetto centrale. Le Major V combinano un’elevata durata di riproduzione con un design pieghevole e funzioni accessibili dal pulsante multifunzione. Ecco cosa offrono nella pratica:

Oltre 100 ore di riproduzione wireless : l’autonomia dichiarata consente di ascoltare musica per più giorni prima di dover ricaricare le cuffie, secondo le informazioni del prodotto.

: l’autonomia dichiarata consente di ascoltare musica per più giorni prima di dover ricaricare le cuffie, secondo le informazioni del prodotto. Ricarica wireless : permette di ricaricare le cuffie senza collegare un cavo durante questa operazione, una possibilità utile quando vuoi ridurre l’ingombro dei fili.

: permette di ricaricare le cuffie senza collegare un cavo durante questa operazione, una possibilità utile quando vuoi ridurre l’ingombro dei fili. Design robusto e pieghevole : la struttura è pensata per essere ripiegata e riposta in modo compatto, così da occupare meno spazio quando non la usi.

: la struttura è pensata per essere ripiegata e riposta in modo compatto, così da occupare meno spazio quando non la usi. Pulsante M-Button personalizzabile : puoi impostare l’accesso a Spotify Tap, alle opzioni dell’equalizzatore o all’assistente vocale tramite l’app Marshall Bluetooth.

: puoi impostare l’accesso a Spotify Tap, alle opzioni dell’equalizzatore o all’assistente vocale tramite l’app Marshall Bluetooth. Suono Marshall: bassi potenti, medi morbidi e alti definiti caratterizzano la resa audio dichiarata per queste cuffie.

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FAQ Le Marshall Major V sono cuffie Bluetooth wireless? Sì, sono cuffie wireless Bluetooth. Quanta autonomia offrono le Marshall Major V? Il prodotto dichiara oltre 100 ore di riproduzione wireless. Le Marshall Major V si possono ricaricare senza fili? Sì, supportano la ricarica wireless. Le cuffie Marshall Major V sono pieghevoli? Sì, il design è pieghevole per riporle in modo compatto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.