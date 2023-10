L’omicidio di via Poma, con il suo susseguirsi di eventi sconcertanti, innocenti diventati colpevoli, errori investigativi e depistaggi, è divenuto un’icona di un mistero irrisolto che ha scosso l’Italia. Il documentario Via Poma: Un Mistero Italiano, realizzato da Giacomo Galanti e Leonardo Meuti in collaborazione con Rai Documentari, è narrato da Carlo Bonini, vicedirettore di Repubblica, presenta contributi di esperti come Corrado Augias e Franca Leosini.

Il programma si apre dunque con il racconto della sera del 7 agosto 1990, Simonetta Cesaroni perse la vita in modo brutale nel suo ufficio presso gli Ostelli della Gioventù, in via Poma, dove lavorava come contabile. Nonostante le numerose piste seguite dagli inquirenti nel corso degli anni, il colpevole di questo orrendo crimine non è mai stato individuato, rendendo questo uno dei casi più misteriosi e discussi in Italia.

Nel 2022, la Procura di Roma ha riaperto il caso di via Poma, e la Commissione Parlamentare Antimafia ha annunciato l’avvio di una propria indagine sul caso. Il documentario fa parte di una serie di quattro documentari del nuovo ciclo "crime" in onda ogni giovedì su Rai 2 in prima serata, a partire da stasera 19 ottobre. Questo progetto combina sia l’aspetto audio di un podcast trattante i medesimi temi, che il visivo del documentario per garantire che la storia sia accessibile a un pubblico ampio e diversificato, disponibile su diverse piattaforme.

Dove e quando vedere il documentario

Per gli spettatori interessati a rivivere l’inchiesta do uno dei casi più importanti della nostra storia italiana e scoprire tutti i dettagli di questo enigma, il documentario Via Poma: Un Mistero Italiano sarà trasmesso in prima serata su Rai Due. Potrete sintonizzarvi per seguire l’inchiesta stasera 19 ottobre alle 21.20. Sarà inoltre possibile recuperare la puntata in qualsiasi momento sul canale ufficiale di RaiPlay.