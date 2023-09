Immata Tataranni 3, si parte con un colpo di scena (c’è anche Gianni Morandi) Le anticipazioni della prima puntata della terza stagione, in arrivo stasera su Rai 1: novità su Calogiuri, entrato in coma al termine dell’ultimo ciclo di episodi

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Dopo il grande successo di pubblico e critica, su Rai 1 tornano in prima serata le indagini di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, una serie TV che ha conquistato il cuore degli spettatori grazie all’incorruttibile e dissacrante Procuratore di Matera, interpretata con maestria da Vanessa Scalera. La terza stagione promette di regalarci nuove emozioni, mescolando abilmente il mondo della detective con le vicende personali della protagonista, creando un connubio intrigante e coinvolgente.

Imma Tataranni, dove eravamo rimasti

Nella serie, Imma Tataranni si trova sempre a indagare sulle ragioni più profonde dell’odio, svelando gli ostacoli dell’integrazione e affrontando le diverse conflittualità sociali per giungere alla verità. Nel suo percorso verso la giustizia, è affiancata dalla sua squadra, composta dal Procuratore capo Alessandro Vitali e dalla cancelliera Diana De Santis. La seconda stagione si era conclusa in modo drammatico con un attentato in cui il maresciallo Calogiuri era stato ferito e il boss Saverio Romaniello aveva perso la vita, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso.

Imma Tataranni 3, anticipazioni prima puntata

Nel ritorno della serie, alcuni mesi sono passati e ritroviamo Imma immersa nella sua solita routine tra famiglia e lavoro. Tuttavia, alcune novità sconvolgono la sua vita: sua figlia Valentina si è diplomata e ha deciso di studiare all’Orientale di Napoli, mentre Imma e suo marito Pietro ritrovano la loro intimità. Ma quando Calogiuri esce dal coma, le cose prendono una piega inaspettata. L’ufficiale sembra aver perso la memoria, tranne la consapevolezza di essere innamorato di Imma, creando un complicato triangolo amoroso. Nel frattempo, Pietro si iscrive a un corso di pugilato e conosce Sara, una paleontologa che lo coinvolge in un corso di scrittura sul giallo, distanziandosi sempre di più da Imma.

Gianni Morandi entra nel cast

La terza stagione ci promette il progressivo rinnamoramento di Calogiuri per Imma, ma anche la sua evoluzione da ragazzo a uomo determinato a conquistarla. La situazione si complica ulteriormente, portando Imma a chiedere aiuto a una persona inaspettata. Il tutto si svolge nella splendida cornice di Matera, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco, che continua a essere un elemento fondamentale della serie.

Un’altra anticipazione entusiasmante riguarda la partecipazione di Gianni Morandi nella prima puntata della stagione. L’artista, presente a Matera per un concerto, si troverà coinvolto in un caso misterioso, diventando il principale sospettato secondo Imma. La sua presenza aggiunge ulteriore suspance, in quanto è lui a scoprire il cadavere e fornisce informazioni cruciali per risolvere il caso.

Potrebbe interessarti anche