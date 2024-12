Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano: il video della proposta e l'annuncio a Verissimo La coppia, insieme da sei anni, si unirà in matrimonio. Il video della romantica proposta, e l'annuncio da Silvia Toffanin

Sei anni d’amore, due figlie, Ginevra e Penelope, ora è arrivato anche il momento del matrimonio per Veronica Peparini e Andreas Muller. I due ballerini, conosciutisi nella scuola di Amici, dove lei era l’insegnante di lui, finalmente convoleranno a nozze. Lo rivelano, come tutti i passaggi importanti della loro storia d’amore, ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, domenica 15 dicembre 2024.

In realtà la proposta, che nessuno ha visto in tv, è stata fatta da Andreas a Veronica mentre erano impegnati nel reality flop La Talpa. A causa della chiusura anticipata, molti passaggi registrati sono stati tagliati, visto che si è deciso di riassumere nel puntatone finale ben tre puntate. Tra i passaggi non andati in onda, c’era proprio la proposta di matrimonio di Andreas Muller a Veronica Peparini.

Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo, il video della proposta a La Talpa

Nel video recuperato dalla redazione di Silvia Toffanin si vede la coppia nella corte delle spie insieme a tutti gli altri concorrenti e, a un certo punto, Andreas prende la parola e dice: "Io e Veronica ne abbiamo passate tantissime. Siamo state due persone che hanno deciso di vivere l’amore contro pregiudizi e barriere. Non ci siamo fermati di fronte a nulla. Siamo arrivati a fare più di quello che pensavamo: abbiamo messo al mondo due meraviglie che si chiamano Ginevra e Penelope e voglio fare ancora un passo in avanti in questa relazione", quindi si alza e si inginocchia davanti alla compagna e dice: "Quindi voglio chiedere a Veronica se vuole sposarmi". Naturalmente Veronica, pur nella sorpresa, si tuffa tra le sue braccia, "Certo che dico sì: tutta la vita!"

Rientrati in studio Silvia Toffanin sottolinea quanto sembrasse sorpresa Peparini al momento del gesto del fidanzato: "Non me l’aspettavo proprio. Io là dentro, alla Talpa, pensavo a tutt’altro: i soldi, chi diceva bugie, chi era la talpa. Non ci pensavo proprio a una proposta di matrimonio."

E non ci pensava neanche Andreas che spiega così la sua decisione proprio nel contesto del reality: "Neanch’io me l’aspettavo in realtà. Noi siamo partiti per fare un’esperienza in cui siamo stati paradossalmente più insieme rispetto a quanto stiamo a casa, e quindi a un certo punto, anche se preciso che non è mai stata una nostra priorità, mi sono sentito di fare questa cosa qua. Ho pensato che le avrebbe fatto piacere." Una data ancora non c’è ma i due fidanzati sono d’accordi nel dire di volere nozze d’estate, quindi tra qualche mese potremmo assistere al matrimonio che consacra il loro amore. Auguri!

